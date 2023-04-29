СБУ разоблачила еще шестерых подозреваемых в проведении оккупационных "референдумов"

Служба безопасности Украины сообщает о разоблачении еще шести коллаборанток, причастных к организации незаконных референдумов на временно оккупированных территориях Херсонской и Луганской областей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В начале полномасштабного вторжения они добровольно перешли на сторону рашистов и предложили им свою помощь в проведении фейковых плебисцитов. Сотрудники СБУ установили их, задокументировали преступные действия и задержали", - говорится в нем.

Так, в результате стабилизационных мероприятий в Херсонской области разоблачены пять жительниц Бериславского и Херсонского районов, которые во время оккупации региона в сопровождении российских военных обходили дома местных жителей, заставляя их "голосовать" за незаконное вхождение области в состав страны-агрессора. За свою работу коллаборантки получали вознаграждение в рублях.

Также в ходе спецоперации в Луганской области была задержана жительница оккупированного Старобельского района, которая организовывала фейковое волеизъявление как "член территориальной избирательной комиссии". В частности, злоумышленница составляла списки избирателей, выдавала "бюллетени" и готовила протокол "голосования".

В апреле она выехала из зоны оккупации на подконтрольную Украине территорию для оформления соцвыплат. После этого фигурантка планировала вернуться назад, однако была задержана сотрудниками СБУ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленницам о подозрении по части 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и части 5 статьи 111-1 (участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на оккупированной территории) Уголовного кодекса.

Трем из них уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления. Расследование проводили сотрудники управлений СБУ в Херсонской, а также Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве органов прокуратуры.

Напомним, что в марте суд признал виновными четырех организаторов незаконного референдума на оккупированных территориях Херсонской области: они получили по пять лет лишения свободы.