СБУ викрила ще шістьох підозрюваних в проведенні окупаційних "референдумів" на Херсонщині та Луганщині

Служба безпеки України повідомляє про викритя ще шістьох колаборанток, причетних до організації незаконних референдумів на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Луганської областей. Про це йдеться у повідомленні відомства.

"На початку повномасштабного вторгнення вони добровільно перейшли на бік рашистів та запропонували їм свою допомогу у проведенні фейкових плебісцитів. Співробітники СБУ встановили їх, задокументували злочинні дії і затримали", - сказано в ньому.

Так, у результаті стабілізаційних заходів в Херсонській області викрито п’ятьох мешканок Бериславського та Херсонського районів, які під час окупації регіону в супроводі російських військових обходили будинки місцевих жителів, змушуючи їх "голосувати" за незаконне приєднання області до складу країни-агресора. За свою роботу колаборантки отримували винагороду в рублях.

Також у ході спецоперації в Луганській області було затримано мешканку окупованого Старобільського району, яка організовувала фейкове волевиявлення як "член територіальної виборчої комісії". Зокрема, зловмисниця складала списки виборців, видавала "бюлетені" та готувала протокол "голосування".

У квітні вона виїхала з зони окупації на підконтрольну Україні територію для оформлення соцвиплат. Після цього фігурантка планувала повернутись назад, однако була затримана співробітниками СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмисницям про підозру за частиною 2 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та частиною 5 статті 111-1 (участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на окупованій території) Кримінального кодексу.

Трьом із них уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину. Розслідування проводили співробітники управлінь СБУ в Херсонській, а також Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.

Нагадаємо, що в березні суд визнав винними чотирьох організаторів незаконного референдуму на окупованих територіях Херсонської області: вони отримали по п'ять років позбавлення волі.