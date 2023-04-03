Ще три українські елементи нематеріальної культурної спадщини пропонують внести у списки ЮНЕСКО: які саме

Міністерство культури та інформаційної політики України направило три номінаційні досьє елементів нематеріальної культурної спадщини для включення до списків ЮНЕСКО.

Про це повідомила пресслужба МКІП.

Зазначається, що насамперед, ідеться про міжнародну номінацію, підготовлену спільно з Республікою Естонія – "Українська писанка: традиція і мистецтво". Ініціаторами подання виступили Музей писанкового розпису в місті Коломия (Івано-Франківська область), Національна спілка майстрів народного мистецтва України, Конгрес українців Естонії та Український центр у Таллінні.

Так само вперше подається Україною номінація до Реєстру кращих практик з охорони нематеріальної культурної спадщини – "Практика з охорони кобзарсько-лірницької традиції". Ініціаторами подання виступили три Кобзарські цехи – Київський, Львівський та Харківський. Ідеться про практику охорони традиції, яка збереглася живою попри намагання Росії та радянської влади знищити її впродовж 300 років.

До Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини подано також "Технологію вишивки "білим по білому" міста Решетилівка Полтавської області", елемент нашої живої спадщини, відомий і визнаний не тільки в Україні, а й за її межами. Ініціаторами подання виступили осередки майстерності та професійного навчання в місті Решетилівка.

"В умовах злочинної війни, розв'язаної Росією 24 лютого 2022 року в спробі знищити нашу національну ідентичність, традицію, історію та самобутність, нематеріальна культурна спадщина постає не тільки джерелом нашої духовності, а й основою української незламності. Наша жива спадщина, як ціннісна система, є запорукою нашої перемоги, основою для відновлення, гарантом національної самоідентифікації, яку неможливо знищити", - підкреслили в МКІП.

Нагадаємо, ЮНЕСКО задовольнила заявку України та внесла історичний центр Одеси до Списку всесвітньої спадщини.