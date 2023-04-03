Еще три украинских элемента нематериального культурного наследия предлагают внести в списки ЮНЕСКО: какие именно

Министерство культуры и информационной политики Украины направило три номинационных досье элементов нематериального культурного наследия для включения в списки ЮНЕСКО.

Об этом сообщила пресс-служба МКИП.

Отмечается, что, прежде всего, речь идет о международную номинацию, подготовленную совместно с Республикой Эстония – "Украинская писанка: традиция и искусство". Инициаторами представления выступили Музей росписи писанок в городе Коломыя (Ивано-Франковская область), Национальный союз мастеров народного искусства Украины, Конгресс украинцев Эстонии и Украинский центр в Таллинне.

Также впервые подается Украиной номинация в Реестр лучших практик по охране нематериального культурного наследия - "Практика по охране кобзарско-лирницкой традиции". Инициаторами представления выступили три Кобзарских цеха – Киевский, Львовский и Харьковский. Речь идет о практике охраны традиции, которая сохранилась живой, несмотря на попытки России и советской власти уничтожить ее на протяжении 300 лет.

В Репрезентативный список нематериального культурного наследия представлена также "Технология вышивки "белым по белому" города Решетиловка Полтавской области", элемент нашего живого наследия, известный и признанный не только в Украине, но и за ее пределами. Инициаторами представления выступили центры мастерства и профессионального обучения в городе Решетиловка.

"В условиях преступной войны, развязанной Россией 24 февраля 2022 года в попытке уничтожить нашу национальную идентичность, традицию, историю и самобытность, нематериальное культурное наследие предстает не только источником нашей духовности, но и основой украинской несокрушимости. Наше живое наследие как ценностная система, является залогом нашей победы, основой восстановления, гарантом национальной самоидентификации, которую невозможно уничтожить", - подчеркнули в МКИП.

Напомним, ЮНЕСКО удовлетворила заявку Украины и внесла исторический центр Одессы в Список всемирного наследия.