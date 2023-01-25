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Центр Одеси включили до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Міжнародна організація ЮНЕСКО задовольнила заявку України та внесла історичний центр Одеси до Списку всесвітньої спадщини.
Про це 25 січня повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.
"Історичний центр міста-порту Одеса включено до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою", — йдеться в заяві відомства.
Нагадаємо, про таке рішення міністр культури України Олександр Ткаченко та генеральний директор агентства ООН з питань культури ЮНЕСКО Одрі Азуле домовились ще влітку 2022 року.Підписуйтеся на наш YouTube канал
В Одесі розташована велика кількість пам'яток, які опинилися під загрозою руйнування через війну. Зокрема, в травні внаслідок чергового ракетного обстрілу міста постраждала одна з архітектурних перлин міста – Воронцовський палац.
Водночас статус об'єкта Світової спадщини дає такі переваги:
- додаткові гарантії збереження і цілісності унікальних природних і культурних комплексів;
- підвищує престиж територій і установ, які ними опікуються.