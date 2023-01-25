Центр Одеси включили до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Міжнародна організація ЮНЕСКО задовольнила заявку України та внесла історичний центр Одеси до Списку всесвітньої спадщини.

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Про це 25 січня повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

"Історичний центр міста-порту Одеса включено до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою", — йдеться в заяві відомства.

Нагадаємо, про таке рішення міністр культури України Олександр Ткаченко та генеральний директор агентства ООН з питань культури ЮНЕСКО Одрі Азуле домовились ще влітку 2022 року.

В Одесі розташована велика кількість пам'яток, які опинилися під загрозою руйнування через війну. Зокрема, в травні внаслідок чергового ракетного обстрілу міста постраждала одна з архітектурних перлин міста – Воронцовський палац.

Водночас статус об'єкта Світової спадщини дає такі переваги: