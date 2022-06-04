Зеленський закликав виключити Росію з ЮНЕСКО після обстрілу Святогірської лаври

Президент України Володимир Зеленський прокоментував обстріл Святогірської лаври. Він закликає Організацію Об'єднаних Націй та ЮНЕСКО позбавити країну-агресора Росію членства в організації.

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"Російська артилерія 4 червня знову вдарила по Святогірській лаврі в Донецькій області. Пожежею знищено Всехсвятський скит, освячений ще 1912 року. Вперше його зруйнували за часів радянської влади. Згодом відбудували. І ось зараз його спалила російська армія", - відзначив російський президент.

Зеленський нагадав, що 1 червня російські снаряди розірвалися прямо в келіях ченців лаври. Четверо людей загинули, ще четверо – тяжко поранені. Святогірськ перебуває під вогнем ще з травня.

"Окупанти точно знають, який об'єкт обстрілюють. Вони знають, що на території Святогірської лаври немає військових цілей. Знають, що там ховаються від бойових дій близько 300 мирян, у тому числі 60 дітей. Але все одно російська армія обстрілює лавру, як і весь Донбас, як і будь-яка інша територія та будь-який інший об'єкт України, до якого може дотягнутися, їм байдуже, що саме перетворювати на руїни", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що жодна держава, окрім Росії, не знищувала в Європі стільки пам'яток, культурних та соціальних об'єктів за весь час після Другої світової війни.

"Кожна спалена Росією в Україні церква, кожна підірвана школа, кожен зруйнований меморіал доводить, що Росії не місце в ЮНЕСКО. Про що можна говорити з державою-варваром, з державою-терористом? Про те, якими артилерійськими снарядами краще знищувати історичну спадщину?", - заявив президент.

Він нагадав, що 31 травня Верховна Рада України звернулася до ЮНЕСКО із вимогою позбавити Росію членства в організації.

"Ми очікуємо логічної та справедливої відповіді від ООН та ЮНЕСКО. Це Організація Об'єднаних Націй і її статут не передбачає об'єднання з терористами. Ізоляція Росії має бути повною, вона повинна відповідати за свої злочини", - зазначив Зеленський.