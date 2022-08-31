У ЮНЕСКО планують включити Одесу до списку всесвітньої спадщини

За підсумками зустрічі міністра культури України Олександра Ткаченка з генеральним директором агентства ООН з питань культури ЮНЕСКО Одрі Азуле пресслужба агентства заявила, що ЮНЕСКО підтримує заявку України на внесення Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомляє Reuters.

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ЮНЕСКО заявила, що також хоче додати Одесу до списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, а також об’єкти в Києві та Львові, які перебувають під загрозою руйнування.

Зазначається, що в травні внаслідок чергового ракетного обстрілу Одеси постраждала одна з архітектурних перлин міста – Воронцовський палац.

Крім того, чорноморський порт "Одеса" знаходиться в декількох десятках кілометрів від лінії фронту і вже постраждав від артилерійського обстрілу. В липні росіяни частково зруйнували Одеський музей образотворчого мистецтва, відкритого у 1899 році. В ЮНЕСКО заявили, що допоможе відремонтувати цей музей та оцифрувати творів мистецтва, і забезпечить засобами захисту.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський після обстрілу Святогірської лаври закликав Організацію Об'єднаних Націй та ЮНЕСКО позбавити країну-агресора Росію членства в організації.

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