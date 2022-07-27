У Римі назвали приблизну вартість стародавнього Колізею

Консалтингова компанія Deloitte оцінила одну з найвідоміших історичних пам'яток – Колізей – у 77 мільярдів євро. Про це повідомляє видання The Times.

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Названа вартість арени гладіаторських боїв у Стародавньому Римі включає, як пряму цінність історичної будівлі для економіки Італії, так і її соціальну важливість або, визначену як "нематеріальна цінність".

В Deloitte зазначають, що справжню цінність пам’ятки можна підрахувати лише визначивши, наскільки б активно давні римляни та італійці інвестували в його подальше існування, незалежно від того, чи отримують вони від цього користь чи ні.

Тому компанія провела опитування італійців як у Римі, так і в інших частинах країни, запитавши, наскільки важливим для них є збереження та захист Колізею. Понад 90% респондентів сказали, що подальше існування пам’ятника є важливим для них і вони готові заплатити зі своєї кишені, якщо це буде потрібно для збереження пам'ятки.

Середня сума, яку італійці як у Римі, так і за його межами готові заплатити за захист Колізею, становить 59 євро з людини на рік. Жителі самого Риму готові віддавати в середньому по 90 євро.

Зазначимо, що Колізей щорічно приносить близько 1,39 мільярда євро до бюджету Італії від туризму та пов’язаної з ним діяльності, на додаток він дає роботу 42 700 людям. Крім того, існування пам'ятки збільшило вартість нерухомості в сусідніх районах Рима на загальну суму в 400 мільйонів євро.

Джерело фото: ua.depositphotos.com