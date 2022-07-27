В Риме назвали приблизительную стоимость древнего Колизея

Консалтинговая компания Deloitte оценила один из самых известных исторических памятников – Колизей – в 77 миллиардов евро. Об этом сообщает издание The Times.

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Названная стоимость арены гладиаторских боев в Древнем Риме включает как прямую ценность исторического здания для экономики Италии, так и ее социальную важность, определенную как "нематериальная ценность".

В Deloitte отмечают, что подлинную ценность памятника можно подсчитать лишь определив, насколько активно древние римляне и итальянцы инвестировали бы в его дальнейшее существование, независимо от того, получают ли они от этого пользу или нет.

Поэтому компания провела опрос итальянцев как в Риме, так и в других частях страны, спросив, насколько важно для них сохранение и защита Колизея. Более 90% респондентов сказали, что дальнейшее существование памятника важно для них и они готовы заплатить из своего кармана, если это потребуется для сохранения памятника.

Средняя сумма, которую итальянцы как в Риме, так и за его пределами готовы заплатить за защиту Колизея , составляет 59 евро с человека в год. Жители самого Рима готовы отдавать в среднем по 90 евро.

Отметим, что Колизей ежегодно приносит около 1,39 миллиарда евро в бюджет Италии от туризма и связанной с ним деятельности, вдобавок он дает работу 42 700 людям. Кроме того, существование памятки увеличило стоимость недвижимости в соседних районах Рима на общую сумму в 400 миллионов евро.

Источник фото: ua.depositphotos.com