- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
В ЮНЕСКО планируют включить Одессу в список всемирного наследия
По итогам встречи министра культуры Украины Александра Ткаченко с генеральным директором агентства ООН по культуре ЮНЕСКО Одри Азуле прессслужба агентства заявила, что ЮНЕСКО поддерживает заявку Украины на внесение Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает Reuters.
ЮНЕСКО заявила, что также хочет добавить Одессу в список находящегося под угрозой всемирного наследия, а также находящиеся под угрозой разрушения объекты в Киеве и Львове.
Отмечается, что в мае в результате очередного ракетного обстрела Одессы пострадала одна из архитектурных жемчужин города – Воронцовский дворец.
Кроме того, черноморский порт "Одесса" находится в нескольких десятках километров от линии фронта и уже пострадал от артиллерийских обстрелов. В июле россияне частично разрушили Одесский музей изобразительного искусства, открытого в 1899 году. В ЮНЕСКО заявили, что организация поможет отремонтировать этот музей и оцифровать произведения искусства, и обеспечит средствами защиты.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский после обстрела Святогорской лавры призвал Организацию Объединенных Наций и ЮНЕСКО лишить страну-агрессора Россию членства в организации.
Источник фото: ua.depositphotos.com