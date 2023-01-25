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Центр Одессы включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Международная организация ЮНЕСКО удовлетворила заявку Украины и внесла исторический центр Одессы в Список всемирного наследия.
Об этом 25 января сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.
"Исторический центр города-порта Одесса включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой", - говорится в заявлении ведомства.
Напомним, о таком решении министр культуры Украины Александр Ткаченко и генеральный директор агентства ООН по культуре ЮНЕСКО Одри Азуле договорились еще летом 2022 года.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В Одессе расположено большое количество памятников, оказавшихся под угрозой разрушения из-за войны. В частности, в мае в результате очередного ракетного обстрела города пострадала одна из архитектурных жемчужин города – Воронцовский дворец.
В то же время статус объекта Всемирного наследия дает следующие преимущества:
- дополнительные гарантии сохранения и целостности уникальных природных и культурных комплексов;
- повышает престиж территорий и учреждений, которые о них заботятся.