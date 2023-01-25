Центр Одессы включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Международная организация ЮНЕСКО удовлетворила заявку Украины и внесла исторический центр Одессы в Список всемирного наследия.

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Об этом 25 января сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

"Исторический центр города-порта Одесса включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой", - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, о таком решении министр культуры Украины Александр Ткаченко и генеральный директор агентства ООН по культуре ЮНЕСКО Одри Азуле договорились еще летом 2022 года.

В Одессе расположено большое количество памятников, оказавшихся под угрозой разрушения из-за войны. В частности, в мае в результате очередного ракетного обстрела города пострадала одна из архитектурных жемчужин города – Воронцовский дворец.

В то же время статус объекта Всемирного наследия дает следующие преимущества: