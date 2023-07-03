Список спадщини ЮНЕСКО поповнять писанки й кобзарські традиції

Українська писанка й кобзарсько-лірницькі традиції можуть поповнити Списки нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО вже наступного року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Зазначається, що у 2023 році Україна вперше підготувала та подала три номінації на включення до Списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Дві з них розглядатимуть наступного року – це міжнародна номінація до Репрезентативного списку, підготовлена спільно з Республікою Естонія, "Українська писанка: традиція і мистецтво", а також номінація до Реєстру належної практики охорони "Практика з охорони кобзарсько-лірницької традиції".

У свою чергу, номінація "Технологія виконання вишивки "білим по білому" міста Решетилівки Полтавської області" проходитиме процедуру розгляду в циклі 2025 року.

"Сподіваюсь, що Списки ЮНЕСКО поповняться нашими двома елементами нематеріальної культурної спадщини вже наприкінці 2024 року. Таке рішення покаже, що українська спадщина є джерелом незламності та мужності народу в боротьбі за незалежність та майбутнє", – прокоментував Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України.

Нагадаємо, раніше до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства (ЮНЕСКО) вже внесені: Петриківський декоративний живопис як феномен української орнаментальної народної творчості; Традиція Косівської мальованої кераміки; Орьнек – кримськотатарський орнамент та знання про нього.

До списку нематеріальної культурної спадщини, яка потребує термінової охорони внесено такі елементи, як: Козацькі пісні Дніпропетровщини й Культура приготування українського борщу.

Напередодні Мінкульт направило три номінаційні досьє елементів нематеріальної культурної спадщини для включення до списків ЮНЕСКО. Раніше, зокрема, ЮНЕСКО задовольнила заявку України та внесла історичний центр Одеси до Списку всесвітньої спадщини.

Джерело фото: ua.depositphotos.com