Обрушение моста в Киеве. Подрядчик обещает, что ликвидирует последствия инцидента за свой счет

Для бюджета Киева стоимость реконструкции Дегтяровского путепровода не увеличится. Об этом сообщила пресс-служба группы RDS, которая выполняет работы.

Там отметили, что устранение всех недостатков будет производиться за счет RDS.

"Ущерб городскому бюджету не нанесен. Стоимость реконструкции не увеличится", – говорится в сообщении.

При этом в компании заявили, что в связи с инцидентом срок ввода развязки в эксплуатацию будет бóльшим.

Дегтяревский путепровод: что известно об обвале

В июне в Киеве приступили к реконструкции Дегтяревского путепровода. Предполагается, что после обновления он будет выше и шире, будет иметь велодорожки и тротуары для пешеходов. Работы должны были продолжаться до 30 ноября.

Согласно информации на сайте Prozorro, стоимость реконструкции составляет 934,7 млн грн.

30 сентября во время работ произошел обвал балок. Как сообщили в RDS, при выполнении монтажа 7-й балки она потеряла свою устойчивость, а при падении была задета часть уже смонтированной конструкции.

Независимый инфраструктурный обозреватель Павел Авдокушин в комментарии "Суспільному" сказал, что балки для путепровода изготовил завод компании "Ковальска".

"Они экспериментальные. Это 36-ти метровая балка, а до этого были 33-метровые [...] Надо, чтобы ее (балку, – ред.) распилили, взяли образцы бетона и посмотрели, как там расположена арматура. Потому что причин (обвала, – ред.) может быть множество. Я не утверждаю, что это брак, но это может быть некачественный бетон, может быть неровно натянута арматура. И это только одни из многих причин", – отметил он.

В свою очередь спикер компании "Ковальская" Даниил Ваховский информировал, что 1 октября соберется экспертная инженерная комиссия, которая будет определять причины инцидента. По его словам, проблем с качеством балок нет, ведь они прошли все необходимые экспертизы.