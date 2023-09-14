Под Черниговом открыли движение по модульному мосту на важной трассе (ФОТО, ВИДЕО)

В Черниговской области открыли движение по модульному мосту через реку Снов на трассе Р-12, что между селами Брусилов и Сновянка Киселевской общины. Как отмечают в Госагентстве восстановления и развития инфраструктуры, это обеспечит прямое транспортное сообщение Новгорода-Северского, Сосницы и Мены с областным центром.

"В начале полномасштабного вторжения оккупанты взорвали все мосты через реку Снов. Временная переправа, которую соорудили после деоккупации области, могла пропускать только авто весом до 18 тонн. Добраться из Чернигова в северные общины грузовикам можно было только в объезд через Городню и Сновск. Вместо 25 км нужно было проехать 100 км", - отмечают в ведомстве.

Мост через Снов - это самый большой из трех мостов, который агентству передал французский Центр по преодолению кризисов и оказанию поддержки (CDCS), являющийся местным государственным оператором гуманитарной деятельности.

Сборная металлическая конструкция изготовлена по индивидуальным параметрам во Франции, слой дорожного покрытия на ней нанесен сразу на производстве. Подготовительные работы по монтажу моста начались еще зимой. Были демонтированы остатки разрушенного моста, обустроены опоры и фундаменты.

"Но установка конструкции замедлилась из-за природных факторов. Пришлось ждать спада воды в реке Снов. Строители также отремонтировали подъезды к мосту, оборудовали участок всеми средствами безопасности дорожного движения - установили металлическое барьерное ограждение, знаки, нанесли разметку", - указывают в агентстве.

Фото: Агентство восстановления

Все три моста, переданные CDCS, изготовила для Украины компания Matière. Конструкции длиной 68, 34 и 23 метра были разработаны специально под параметры разрушенных во время боевых действий переправ в Черниговской области. Монтаж двух других мостов - на дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов - был завершен еще в феврале 2023 года.

В целом в феврале-марте 2022 года во время активных боевых действий в Черниговской области было разрушено 27 мостов и путепроводов. Транспортное сообщение в регионе после деоккупации существенно усложнилось.

В течение 2022 года для срочного возобновления движения транспорта было обустроено более 20 временных переправ. Параллельно начались работы по полноценному восстановлению мостов. Сейчас в регионе отстроено пять мостов и установлены три упомянутых металлических французских модульных моста. Еще на четырех объектах работы будут завершены в 2023 году, на трех – уже в 2024 году.