На Черниговщине открыли 400-метровый мост через реку Сейм

Заработала 400-метровая переправа через реку Сейм близ Батурина. Этот мост имеет важное значение для жителей сразу трех областей – Черниговской, Сумской и Киевской, поскольку улучшает транспортное сообщение между ними.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

В ведомстве напоминают, что мост был разрушен в начале полномасштабного вторжения России.

"После деоккупации области жители восточных районов Черниговщины, чтобы попасть, к примеру, в Нежин или Батурин, должны были объезжать через Сумскую область. Это было настоящей проблемой, в частности, для аграрных предприятий, поскольку приходилось преодолевать сотни лишних километров", - отмечают в Мининфраструктуре.

Летом 2022 года ведомство совместно с Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры Украины обустроили через реку Сейм временную переправу.

"Однако, весной 2023 года возникли логистические трудности, ведь река Сейм во время весеннего половодья полностью затопила временную переправу. И снова пришлось ездить в объезд через Конотоп Сумской области", - подчеркивают в Мининфраструктуре.

Там добавляют, что работы по восстановлению полноценного моста начали летом 2022 года. Продолжались они почти год.

Строители разобрали завалы взорванного моста, устроили опоры, смонтировали балки пролетного строения, монолитные плиты, нанесли слой гидроизоляции и два слоя асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, для безопасности движения установлен новый тип мостового металлического ограждения и оснащен освещение моста.

Отметим, что на Черниговщине движение открыто уже через 5 переправ. Всего с начала года по всей Украине восстановлено 13 мостов. Еще на 65 продолжаются строительные работы.

Напомним, в Черниговской области открыли движение по временному мосту через Десну, который обеспечит прямое сообщение для пассажирского транспорта между Киевом и Черниговом.