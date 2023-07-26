На Варшавской трассе открыли движение по восстановленному мосту в Бородянке (ФОТО)

В Киевской области 26 июля было открыто движение по восстановленному мосту на трассе М-07 в поселке Бородянка. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

Таким образом, благодаря этому было нормализовано прямое сообщение на участке стратегической трассы Киев – Ковель – Ягодин, соединяющей украинскую столицу с польской границей.

"Мост был разрушен российскими военными в начале полномасштабного вторжения. Движение происходило по временной переправе, обустроенной рядом с мостом. Однако она не могла обеспечить стабильное и безопасное движение грузового транспорта из ЕС в сторону столицы", - указали в Минвосстановления.

Обновленный мост через Здвиж был построен в сжатые сроки: работы, оформленные как капитальный ремонт объекта, начались лишь в декабре прошлого года. Это уже третий подобный мост в области.

Протяженность нового моста составляет 102 метра. У него две полосы движения и два служебных прохода. Объект рассчитан на высокую транспортную нагрузку.

Фото: Миновосстановление

Напомним, что еще в ноябре 2022 года был восстановлен мост на трассе М-06 Киев – Чоп в селе Стоянка под Киевом, а в декабре был восстановлен мост через реку Ирша на вышеуказанной трассе М-07 на территории Житомирской области. В июне этого года сообщалось о восстановлении в Киевской области моста через реку Ирпень в селе Сосновка.