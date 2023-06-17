На Київщині відкрили новий міст, який з’єднає Фастів та Київ

Відкрито рух мостом через річку Ірпінь на дорозі Київ – Фастів – Біла Церква – Тараща – Звенигородка. Це дало можливість відновити пряме сполучення між Фастовом та Києвом.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що будувати об’єкт довелося фактично з нуля. Оскільки у березні 2022-го під час бойових дій на Київщині 50-метровий міст був знищений.

Зруйновані конструкції розібрали, замість них звели нові.

Наразі відкрито дві смуги руху, прокладені нові тротуари та встановлено огорожу.

Міністерство разом з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України відбудувало вже третій міст на Київщині.

Всього через російську військову агресію у Київській області було зруйновано 24 мости. Поки триває їх ремонт, влаштовано тимчасові переправи та об’їзди.

Зараз триває будівництво ще 25-ти мостів в різних регіонах України.

Нагадаємо, вже відкрито рух першим відбудованим проїздом мосту на трасі Київ – Чоп. Дорожники ремонтують міст частинами, аби не зупиняти рух на одному з ключових шляхів країни. Ця переправа через річку Дубовець на початку повномасштабного вторгнення була атакована російською авіацією.