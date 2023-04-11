В Ірпені повністю відновили залізничний міст через річку

Залізничний міст через річку Ірпінь на Київщині відремонтували, рух поїздів відкрито двома коліями.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Як зазначається, найближчим часом планують збільшити кількість пасажирських поїздів у напрямку Коростеня та міст — сателітів Києва.

Роботи з капітального відновлення залізничного мосту було розпочато в липні 2022 року. Вже наприкінці листопада минулого року було відновлено рух поїздів непарною колією мосту, а наприкінці березня 2023 року завершено всі роботи з відновлення мосту та відкрито рух парною колією.

Зокрема, залізничники демонтували всі пошкоджені елементи мосту та на їх місті звели фактично новий перехід через річку.

"Внаслідок бойових дій на території України було пошкоджено близько 70 залізничних мостів, з яких третину ми вже відбудували. Розуміючи всю важливість залізниці для населення та економіки країни, залізничники докладають максимум зусиль, щоб уся пошкоджена інфраструктура була відновлена в найкоротші терміни та поїзди курсували", — зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Нагадаємо, залізничний міст через річку Ірпінь в однойменному місті Київської області було зруйновано 21 березня 2022 року.