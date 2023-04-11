В Ирпене полностью восстановили железнодорожный мост через реку

Железнодорожный мост через реку Ирпень в Киевской области отремонтировали, движение поездов открыто двумя путями.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Как отмечается, в ближайшее время планируется увеличить количество пассажирских поездов в направлении Коростеня и городов - сателлитов Киева.

Работы по капитальному восстановлению железнодорожного моста были начаты в июле 2022 года. Уже в конце ноября прошлого года было возобновлено движение поездов по нечетной колее моста, а в конце марта 2023 года завершены все работы по восстановлению моста и открыто движение по четной колее.

Железнодорожники демонтировали все поврежденные элементы моста и на их городе возвели фактически новый переход через реку.

"В результате боевых действий на территории Украины было повреждено около 70 железнодорожных мостов, из которых треть мы уже отстроили. Понимая всю важность железной дороги для населения и экономики страны, железнодорожники прилагают максимум усилий, чтобы вся поврежденная инфраструктура была восстановлена в кратчайшие сроки и поезда курсировали", - отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Напомним, железнодорожный мост через реку Ирпень в одноименном городе Киевской области был разрушен 21 марта 2022 года.