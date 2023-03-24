"Укрпочта" выпустит марку "Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель": как купить

"Укрпочта" анонсировала выпуск марки "Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель", а также открытки и конверты серии. Этот блок уже доступен для предзаказа.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский.

"Через неделю, 31 марта, мы все будем отмечать день освобождения Бучи, Ирпеня, Гостомеля. День героизма и боли, день ярости и мести. К этому дню "Укрпочта", в рамках серии "города – герои", выпустит марку "Не забудем ! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель", а также открытки и конверты серии", – отметил он.

По его словам, марки посвящены всем трем городам-героям Киевщины: там и уничтоженная "Мрия", и люди под мостом в Ирпене, и сожжена вражеская техника на улицах Бучи.

Этот блок доступен до предзаказа с 24 марта на сайте "Укрпочты", а через неделю его можно будет приобрести в отделениях.

Кроме того, Смилянский анонсировал запуск продаж годовой книги "Марки Украины за 2021 год".

"Конечно, немного задержались с выпуском, но должны все делать на уровне, поэтому собрали для Вас коллекцию марок (среди них марка "Бахмут") и оформили в крутую книгу", - добавил он.

Напомним, 24 февраля "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "ПТН ПНХ!", посвященную годовщине полномасштабной войны России против Украины