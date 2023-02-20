"Укрпочта" выпускает марку "ПТН ПНХ!" к годовщине полномасштабного вторжения: как купить

24 февраля "Укрпочта" вводит в обращение почтовую марку "ПТН ПНХ!", посвященную годовщине полномасштабной войны России против Украины.

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Об этом сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"ПТН ПНХ – именно такое название будет иметь новая марка Укрпочты, которую мы выпускаем к годовщине начала полномасштабной войны", – отметил он.

Смелянский напомнил, что 21 февраля лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин обратится с "посланием" к преступному российскому парламенту.

"Мы решили послать его уже сегодня и открыть предзаказ на эту марку, которую введем в обращение 24 февраля", – подчеркнул Смелянский.

По его словам, это была непростая задача передать настроение этой даты.

На почтовом марке представлено одно из семи граффити всемирно известного уличного художника Бенкси, созданного им анонимно в Украине в 2022 году. Граффити с дзюдоистом, отправленным в нокаут, художник нарисовал на стене разрушенного дома в пгт Бородянка Киевской области.

"И будущее - в лице мальчика, обязательно победит прошлое, застрявшее в голове больного диктатора и всех, кто его поддерживает. Или, как сказал Президент на Мюнхенской конференции на прошлой неделе - Давид победит Голиафа", - отметил Смилянский.

Тираж марки – 250 тысяч листов (в каждом по 6 марок).

Номинал марки — F (соответствует тарифу на пересылку заказного письма массой до 50 г в пределах Украины).

Стоимость марочного листа – 180 грн., из которых 42 грн. – благотворительный взнос. К маркам также будет выпущен конверт "Первый день", художественный конверт, карточка, а также тематический свитшот.

Купить марку "ПТН ПНХ!" в отделениях "Укрпочты" и официальных магазинах Укрпочты на маркетплейсах можно, начиная с 24 февраля.

Оформить предзаказ можно с 20 февраля по ссылке .

Напомним, "Укрпочта" выпустит почтовый блок "Воины света. Воины добра". Новые марки посвящены коммунальщикам, восстанавливающим украинскую инфраструктуру после ракетных обстрелов страны-агрессора РФ.