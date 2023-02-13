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Категория
IT и Телеком
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Украинцам предлагают выбрать в "Дії" лучшую военную марку "Укрпочты" (ФОТО)

Украинцам предлагают выбрать в "Дії" лучшую военную марку "Укрпочты" (ФОТО)

В приложении "Дія" запустили новый опрос, чтобы выбрать лучшую военную почтовую марку "Укрпочты".

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"В приложении стартовало голосование за лучшую военную марку "Укрпочты" 2022 года. Среди 10 марок выбирайте свою любимую", - говорится в сообщении.

Фото 2 — Украинцам предлагают выбрать в "Дії" лучшую военную марку "Укрпочты" (ФОТО)
Фото 3 — Украинцам предлагают выбрать в "Дії" лучшую военную марку "Укрпочты" (ФОТО)

Для участия в опросе нужно авторизироваться в "Дії", выбрать услуги, затем опросы и проголосовать за любимую марку.

Проголосовать можно будет до 20 февраля.

Напомним, "Укрпочта" выпустит почтовый блок "Воины света. Воины добра". Новые марки посвящены коммунальщикам, восстанавливающим украинскую инфраструктуру после ракетных обстрелов страны-агрессора РФ.

Автор:
Нина Комащенко