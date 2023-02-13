- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
Украинцам предлагают выбрать в "Дії" лучшую военную марку "Укрпочты" (ФОТО)
В приложении "Дія" запустили новый опрос, чтобы выбрать лучшую военную почтовую марку "Укрпочты".
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
"В приложении стартовало голосование за лучшую военную марку "Укрпочты" 2022 года. Среди 10 марок выбирайте свою любимую", - говорится в сообщении.
Для участия в опросе нужно авторизироваться в "Дії", выбрать услуги, затем опросы и проголосовать за любимую марку.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Проголосовать можно будет до 20 февраля.
Напомним, "Укрпочта" выпустит почтовый блок "Воины света. Воины добра". Новые марки посвящены коммунальщикам, восстанавливающим украинскую инфраструктуру после ракетных обстрелов страны-агрессора РФ.