В "Дії" появилось еще пять услуг, касающихся усыновления детей

На портале "Дія" стали доступны сразу пять новых услуг, которые упрощают и ускоряют процесс усыновления ребенка, вдобавок к подаче заявлений о получении консультации по усыновлению и регистрации усыновителем онлайн. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

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В частности, появилась услуга продления статуса кандидата в усыновители. Ею могут воспользоваться украинцы, уже имеющие такой статус. В Минцифры указывают, что поскольку заявление на усыновление ребенка действительно только один год, многие не успевают стать родителями за это время.

Можно также зарегистрироваться кандидатом онлайн. Услуга актуальна для украинцев, желающих взять ребенка в семью и стать приемными родителями, а также для людей, желающих создать детский дом семейного типа. В таком случае ребенок сохраняет статус сироты, а приемные родители получают поддержку от государства по уходу за несовершеннолетним.

Кроме того, можно стать вторым из родителей-воспитателей или приемных родителей. Услугой может воспользоваться человек, заключающий брак с партнером, уже имеющим статус усыновителя. В таком случае приемные родители или родители-воспитатели становятся на учет как супруги.

Доступна теперь и регистрация через "Дію" кандидатом в опекуны ребенка. Услуга особенно актуальна для родственников осиротевших детей, желающих стать их законными опекунами или попечителями. В таком случае за ребенком сохраняется статус сироты, а опекун или попечитель становится официальным представителем ребенка до его совершеннолетия. В то же время с его согласия ребенка могут усыновить другие люди.

Помимо этого, появилась и услуга снятия с учета. Услугой могут воспользоваться украинцы, имеющие статус кандидата в усыновители, но не ставшие родителями и решившие не брать на воспитание осиротевшего ребенка.

Чтобы воспользоваться одной из этих услуг через портал "Дія", нужно зарегистрироваться или авторизоваться с помощью электронной подписи, выбрать необходимую услугу, заполнить данные об адресе проживания, семейном положении, муже или жене и детях, которых пользователь хочет усыновить.

Далее следует дождаться получения данных из реестров, продолжить заполнять заявление, подгрузив нужные документы, после чего подписать заявление электронной подписью и отправить его на обработку.

"Заполнение всех необходимых данных длится до 30 минут. Больше не нужно стоять в очередях и тратить недели на сбор справок - все необходимые документы подтянутся из реестров автоматически. После этого служба по делам детей проверит все данные и сообщит потенциальным родителям или опекунам о своем решении", – указывают в Минцифры.

Отмечается, что этот проект реализован благодаря инициативе советницы-уполномоченной президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации, Министерства социальной политики и Минцифры при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Программы развития ООН в Украине при финансовой поддержке Швеции.

Источник фото: ua.depositphotos.com