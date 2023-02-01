В "Дії" теперь можно оценивать качество полученных услуг (ВИДЕО)

В приложение "Дія" добавили новый сервис, теперь там можно оценивать качество получаемых услуг.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Теперь вы сможете поделиться обратной связью и помочь нам сделать "Дію" еще лучше. Первые услуги, которые вы можете оценить, - выдержка о месте жительства и обмен лампочек", - говорится в сообщении.

Как это работает:

заказываете услугу → получаете результат → вам поступает пуш-уведомление с предложением оценить услугу;

ставите соответствующий смайлик в рейтинге от 1 до 5 и по желанию добавляете комментарий.



"Оценки отображаются на дашборде для команды. Далее мы строим карту эмоций услуги и анализируем, что можно улучшить или изменить. Один смайлик может улучшить государство в смартфоне. Пользуйтесь приложением "Дія" и делитесь фидбеком", - добавили в министерстве.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что в 2022 году количество респондентов, пользующихся приложением и порталом "Дія", выросло до 52%.