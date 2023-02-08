В "Дії" з'явилося ще п'ять послуг, що стосуються усиновлення дітей

На порталі "Дія" стали доступними одразу п'ять нових послуг, які спрощують і пришвидшують процес усиновлення дитини, на додачу до подання заяв про отримання консультації з усиновлення та реєстрації усиновлювачем онлайн. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

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Зокрема, з'явилася послуга продовження статусу кандидата в усиновлювачі. Нею можуть скористатися українці, які вже мають такий статус. В Мінцифри вказують, що оскільки заява на усиновлення дитини дійсна лише один рік, багато хто не встигає стати батьками за цей час.

Також можна зареєструватися кандидатом онлайн. Послуга актуальна для українців, які хочуть взяти дитину в сім’ю та стати прийомними батьками, а також для людей, які бажають створити дитячий будинок сімейного типу. У такому разі дитина зберігає статус сироти, а названі батьки отримують підтримку від держави для догляду за неповнолітнім.

Крім того, можна стати другим з батьків-вихователів чи прийомних батьків. Послугою може скористатися людина, яка укладає шлюб з партнером, котрий вже має статус усиновлювача. У такому разі прийомні батьки або батьки-вихователі стають на облік як подружжя.

Доступна тепер і реєстрація через "Дію" кандидатом в опікуни дитини. Послуга особливо актуальна для родичів осиротілих дітей, які хочуть стати їхніми законними опікунами чи піклувальниками. У такому разі за дитиною зберігається статус сироти, а опікун або піклувальник стає офіційним представником дитини до її повноліття. Водночас за його згоди дитину можуть усиновити інші люди.

Також з'явилися й послуга зняття з обліку. Послугою можуть скористатися українці, які мають статус кандидата в усиновлювачі, але не стали батьками і вирішили не брати на виховання осиротілу дитину.

Щоб скористатися однією з цих послуг через портал "Дія", потрібно зареєструватися або авторизуватися за допомогою електронного підпису, обрати необхідну послугу, заповнити дані про адресу проживання, сімейний стан, чоловіка або дружину та дітей, яких користувач хоче всиновити.

Далі слід дочекатися отримання даних з реєстрів, продовжити заповнювати заяву, підвантаживши потрібні документи, після чого підписати заяву електронним підписом і надіслати її на опрацювання.

"Заповнення усіх необхідних даних триває до 30 хвилин. Більше не потрібно стояти в чергах та витрачати тижні на збір довідок — усі необхідні документи підтягнуться з реєстрів автоматично. Після цього служба у справах дітей перевірить усі дані та повідомить потенційних батьків або опікунів про своє рішення", - вказують у Мінцифри.

Зазначається, що цей проєкт реалізовано завдяки ініціативі радниці-уповноваженої президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, Міністерства соціальної політики та Мінцифри за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Програми розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Швеції.

Джерело фото: ua.depositphotos.com