В Україні стрімко подешевшали томати: які ціни

На українському ринку тепличного томату зберігається тенденція до зниження цін. Сьогодні виробники пропонують до продажу помідор не дорожче 60-90 грн/кг, що в середньому на 30% дешевше, ніж минулого тижня.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що зниження цін обумовлено, головним чином, зростанням вибірок у тепличних господарствах практично на всій території країни, а також зниженням попиту в даному сегменті.

Поряд із цим залишаються стабільними постачання томатів із зовнішнього ринку, що також чинить тиск на ціни.

Так, на сьогоднішній день місцеві тепличні комбінати пропонують до продажу помідор не дорожче 60-90 грн/кг, що в середньому на 30% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Як пояснюють аналітики, суттєво знижувати ціни українські виробники змушені через посилення конкуренції з боку дешевшої імпортної продукції.

Крім того, на український ринок завезли значні обсяги томату з Туреччини, який сьогодні пропонується до продажу по 50-55 грн/кг.

"Погіршує ситуацію і те, що за умови стрімкого зростання пропозиції попит на томат в Україні залишається досить стриманим", - підкреслюють аналітики.

Вони зазначають, що на даний момент українські тепличні комбінати вже ведуть відвантаження томату в середньому на 14% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

"При цьому гравці ринку не відкидають можливості подальшого здешевлення в даному сегменті, якщо темпи збуту тепличних томатів не прискоряться", - прогнозують аналітики.

Нагадаємо, ціни на тепличний огірок в Україні стрімко знижуються через сезонне зростання пропозиції на тлі стриманого попиту. Огірок у тепличних комбінатах України сьогодні вже пропонується в середньому на 20% дешевше ніж в кінці березня.

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