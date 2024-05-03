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В Україні стрімко подешевшали томати: які ціни
На українському ринку тепличного томату зберігається тенденція до зниження цін. Сьогодні виробники пропонують до продажу помідор не дорожче 60-90 грн/кг, що в середньому на 30% дешевше, ніж минулого тижня.
Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.
Зазначається, що зниження цін обумовлено, головним чином, зростанням вибірок у тепличних господарствах практично на всій території країни, а також зниженням попиту в даному сегменті.
Поряд із цим залишаються стабільними постачання томатів із зовнішнього ринку, що також чинить тиск на ціни.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Так, на сьогоднішній день місцеві тепличні комбінати пропонують до продажу помідор не дорожче 60-90 грн/кг, що в середньому на 30% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Як пояснюють аналітики, суттєво знижувати ціни українські виробники змушені через посилення конкуренції з боку дешевшої імпортної продукції.
Крім того, на український ринок завезли значні обсяги томату з Туреччини, який сьогодні пропонується до продажу по 50-55 грн/кг.
"Погіршує ситуацію і те, що за умови стрімкого зростання пропозиції попит на томат в Україні залишається досить стриманим", - підкреслюють аналітики.
Вони зазначають, що на даний момент українські тепличні комбінати вже ведуть відвантаження томату в середньому на 14% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.
"При цьому гравці ринку не відкидають можливості подальшого здешевлення в даному сегменті, якщо темпи збуту тепличних томатів не прискоряться", - прогнозують аналітики.
Нагадаємо, ціни на тепличний огірок в Україні стрімко знижуються через сезонне зростання пропозиції на тлі стриманого попиту. Огірок у тепличних комбінатах України сьогодні вже пропонується в середньому на 20% дешевше ніж в кінці березня.
Джерело фото: ua.depositphotos.com