В Украине стремительно подешевели томаты: какие цены

На украинском рынке тепличного томата сохраняется тенденция к понижению цен. Сегодня производители предлагают к продаже помидор не дороже 60-90 грн/кг, что в среднем на 30% дешевле, чем на прошлой неделе.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что снижение цен обусловлено главным образом ростом выборок в тепличных хозяйствах практически на всей территории страны, а также снижением спроса в данном сегменте.

Наряду с этим остаются стабильными поставки томатов с внешнего рынка, что также оказывает давление на цены.

Так, на сегодняшний день местные тепличные комбинаты предлагают к продаже помидор не дороже 60-90 грн/кг, что в среднем на 30% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Как объясняют аналитики, существенно снижать цены украинские производители вынуждены из-за усиления конкуренции со стороны более дешевой импортной продукции.

Кроме того, на украинский рынок ввезли значительные объемы томата из Турции, который сегодня предлагается к продаже по 50-55 грн/кг.

"Усугубляет ситуацию и то, что при условии стремительного роста предложения спрос на томат в Украине остается достаточно сдержанным", - подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что сейчас украинские тепличные комбинаты уже ведут отгрузку томата в среднем на 14% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.

"При этом игроки рынка не исключают возможности дальнейшего удешевления в данном сегменте, если темпы сбыта тепличных томатов не ускорятся", - прогнозируют аналитики.

Напомним, цены на тепличный огурец в Украине стремительно снижаются из-за сезонного роста предложения на фоне сдержанного спроса. Огурец в тепличных комбинатах Украины уже предлагается в среднем на 20% дешевле чем в конце марта.

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