Українські науковці отримають від ЄС 4,5 млн євро стипендій

Європейська комісія вирішила потроїти початковий бюджет програми стипендій EURIZON у межах Horizon Europe - до 4,5 млн євро. Це рішення було ухвалено для забезпечення постійної підтримки українських досліджень, що зазнають численних викликів через повномасштабну війну з Росією.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки.

Програма EURIZON надасть українським ученим можливості відновити дослідницькі проєкти, провести передові дослідження, встановити міжнародні контакти, збільшити поширення результатів, отримати доступ до бібліотек, утримати IT-фахівців та зменшити стресове навантаження.

Кошти отримають проєкти у різних наукових сферах

Повідомляється, що загалом 324 українських науковці отримають кошти на виконання 65 проєктів у різних наукових сферах, зокрема: фізичні та технічні науки (38%); довкілля (15%); соціальні та культурні інновації (15%); здоров'я і продовольство (14%); енергетика (10%); дослідні дані, цифрова інфраструктура, зокрема е-інфраструктура (6%).

Збільшення фінансування Програми стипендій EURIZON забезпечить значну підтримку для продовження досліджень українських учених в умовах війни.

Програму "Дистанційні дослідницькі гранти для науковців з України" започаткував проєкт EURIZON у квітні 2023 року з первинним бюджетом 1,5 млн євро для фінансування близько 22 команд. Однак після отримання 730 заявок Єврокомісія збільшила фінансування - у січні 2024 року бюджет потроїли до 4,5 млн євро для фінансування 65 проєктів і 324 дослідників.

Додамо, що вищі навчальні заклади, які були змушені релокуватися через військові дії, мають шанс отримати фінансування до $25,000 в рамках грантової програми “Мріємо та діємо”, яка впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Основна увага приділяється проєктам, що спрямовані на покращення цифрової освітньої інфраструктури та розширюють спектр підтримки студентів, включаючи зміцнення психологічного благополуччя та соціальної підтримки.