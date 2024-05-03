Украинские ученые получат от ЕС 4,5 млн. евро стипендий

Европейская комиссия решила утроить первоначальный бюджет программы стипендий EURIZON в пределах Horizon Europe – до 4,5 млн евро. Это решение было принято для обеспечения постоянной поддержки украинских исследований, которые испытывают многочисленные вызовы из-за полномасштабной войны с Россией.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

Программа EURIZON предоставит украинским ученым возможность восстановить исследовательские проекты, провести передовые исследования, установить международные контакты, увеличить распространение результатов, получить доступ к библиотекам, удержать IT-специалистов и уменьшить стрессовую нагрузку.

Средства получат проекты в разных научных сферах

Сообщается, что в общей сложности 324 украинских ученых получат средства на выполнение 65 проектов в различных научных сферах, в частности: физические и технические науки (38%); окружающая среда (15%); социальные и культурные инновации (15%); здоровье и продовольствие (14%); энергетика (10%); опытные данные, цифровая инфраструктура, в том числе е-инфраструктура (6%).

Увеличение финансирования Программы стипендий EURIZON обеспечит большую поддержку для продолжения исследований украинских ученых в условиях войны.

Программу "Дистанционные исследовательские гранты для ученых из Украины" открыл проект EURIZON в апреле 2023 года с первичным бюджетом 1,5 млн евро для финансирования около 22 команд. Однако после получения 730 заявок Еврокомиссия увеличила финансирование – в январе 2024 года бюджет утроили до 4,5 млн евро для финансирования 65 проектов и 324 исследователей.

Добавим, что высшие учебные заведения, которые были вынуждены релоцироваться через военные действия, имеют шанс получить финансирование до $25,000 в рамках грантовой программы "Мечтаем и действуем", внедряемой при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Основное внимание уделяется проектам, направленным на улучшение цифровой образовательной инфраструктуры и расширяющим спектр поддержки студентов, включая укрепление психологического благополучия и социальной поддержки.