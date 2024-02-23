Развитие оборонных технологий: украинские эксперты в сотрудничестве с США запустили специальную программу для стартапов

Украинские разработчики совместно с американскими лидерами в области передовых оборонных инноваций создали программу под названием MITS ("Мощь"), направленную на поддержку украинских стартапов, работающих над разработкой технологий для оборонного сектора.

Об этом идет речь на сайте MITS.

Основная цель программы "Мощь" - оказание помощи новым технологическим компаниям в установлении партнерских связей и их дальнейшему развитию, чтобы обеспечивать Вооруженные силы Украины новейшими технологическими решениями для обороны.

"MITS и American University Kyiv в партнерстве с Arizona State University (№1 по инновациям в США) разработали уникальную программу, которая может помочь стартапам на любой стадии бизнес-акселерации", - говорится в сообщении.

В компании добавляют, что главной целью является масштабирование производственных мощностей разработавших инновационный продукт компаний.

Для поддержки стартапов программа предлагает финансирование в размере 200 тысяч долларов, половина из которых вкладывается непосредственно в развитие компании, в то время как другая половина предназначена для проведения экспертизы при содействии "Мощи" и American University Kyiv, сотрудничающей с Arizona State University.

Программа поддержки включает в себя два основных этапа: бизнес-акселерацию и постакселерационную поддержку, каждый из которых длится по три месяца. В рамках сотрудничества с AUK была разработана учебная программа, направленная на теоретическое и практическое обучение участников, а финальная цель - помощь в расширении бизнеса и нахождении надежных партнеров.

Согласно сообщению, "Мощь" сосредоточит свое внимание на поддержке стартапов в следующих категориях:

Наземные роботизированные системы;

Беспилотные летательные аппараты;

Беспилотные наземные и подводные аппараты;

Средства радиоэлектронной борьбы;

Системы связи, оптической и акустической разведки;

Военный транспорт;

Минирование и разминирование;

Разработки в области программного обеспечения и искусственного интеллекта; Боеприпасы;

Экипировка "солдата будущего".

На сайте указано, что MITS Capital будет помогать украинским стартапам выйти на глобальный рынок, а командам-разработчикам будут предоставляться такие услуги, как:

Менторство: опытные предприниматели и инвесторы делятся своими знаниями и опытом с командами стартапов.

Финансирование: акселераторы могут предоставлять стартапам гранты, инвестиции или доступ к другим источникам капитала.

Нетворкинг: встречи и события, где стартапы могут познакомиться с другими стартапами, инвесторами и потенциальными клиентами.

Образование: стартапам предлагают обучающие программы и семинары по разным темам, таким как маркетинг, разработка продукта и привлечение средств.

Добавим, что согласно данным каталога "Невероятные технологии", сейчас в украинском айти-сообществе зарегистрировано около 2262 IT-компаний, в которых работают более 360 тыс. специалистов. 72% IT-компаний в отечественной айти-отрасли создают инновационные и высокотехнологичные продукты по любым направлениям: кибербезопасность, здоровье, образование, финансы и т.д.