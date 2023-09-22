Невероятная техника. Как Украина планирует продвигать перспективные IT-продукты на международных рынках

В середине сентября Ассоциация IT Ukraine при поддержке Минцифры представила каталог Incredible Tech. В проекте представлены продуктовые айти-компании и ИТ-продукты, которые Украина планирует продвигать за границей. Какие стартапы представлены в каталоге и каким образом наша страна будет искать инвесторов, партнеров и заказчиков для отечественного айти-сообщества, читайте в материале Delo.ua.

Какой портрет имеет украинская IT-отрасль

Согласно данным каталога "Невероятная техника", сейчас в украинском айти-сообществе зарегистрировано около 2262 IT-компаний , в которых работают более 360 тыс. специалистов. Наша tech-индустрия имеет следующее распределение:

1628 продуктовых айти-компаний;

544 сервисных айти-компаний;



90 R&D центров .



То есть, 72% IT-компаний в отечественной айти-отрасли создают инновационные и высокотехнологичные продукты по любым направлениям: кибербезопасность, здоровье, образование, финансы и т.д.

Как выбирали интересные айти-компании и IT-продукты

Всего в каталог Incredible Tech вошли 95 продуктовых ИТ-компаний и 22 перспективных ИТ-продукта. Их выбирали отраслевые эксперты: представители Минцифры, учредители и топ-менеджеры tech-бизнеса, инвесторы. Такая работа велась в течение двух месяцев.

Чтобы войти в каталог Incredible Tech, продуктовые айти-компании или ИТ-продукты должны отвечать следующим критериям:

имеет украинскую регистрацию;

среди учредителей есть украинцы;



офис или представительство работает в Украине и т.д.



Кроме того, предприятие должно быть экономически активным, получать доход от реализации продукции или услуг в 2023 году, продвигать свой бренд, быть знакомой аудитории. Также необходим опыт экспорта.

После отбора продукты и компании распределили в каталоге по таким векторам как DefenceTech, E-commerce&Retail, LegalTech, GovTech, Gaming, FinTech&Insurtech, HR Tech и т.д.

Как Украина планирует продвигать айти-компании в мире

В каталоге Incredible Tech говорится, что сегодня отечественное ИТ стало второй по величине экспортной отраслью Украины. То есть, наши товары и компании можно найти по всему миру, при этом некоторые из них – всемирно признанные. Но немногие знают, откуда эти компании или кто являются разработчиками этих продуктов.

"Именно поэтому мы создали Incredible Tech, эффективный инструмент для продвижения ИТ-индустрии Украины на международном уровне. Это инструмент для повышения осведомленности об украинских ИТ-возможностях, привлечении инвестиций в отрасль и помощи существующим ИТ-бизнесам в расширении масштабов", - поясняется в каталоге .

В Incredible Tech можно увидеть не только небольшие и перспективные айти-компании , но и огромные технологические бизнесы, продуктами которых пользуются миллионы людей во всем мире.

Как рассказала во время презентации Incredible Tech и.о. исполнительного директора Ассоциации IT Ukraine Мария Шевчук, каталог специально составлен на английском языке, поскольку рассчитан на иностранную аудиторию. Дело в том, что сейчас возникает много запросов от разных компаний, поэтому проект станет практическим инструментом для поиска партнеров, заказчиков и инвесторов.

"Думаю, что многие из вас слышали, что Украину называют "европейским тигром цифровизации". Поэтому нужно еще больше представлять украинскую айти-отрасль за границей, потому что мы постоянно боремся за нового клиента. Наши компании много работают, имеют перспективные идеи, поэтому есть проекты, куда нужно привлекать новые инвестиции. Уверена, что мы станем драйвером, который поможет стране выстоять во время войны и восстановиться после победы", - говорит Шевчук.

Каким образом Украина будет промотировать наше айти в мире? Для этого каталог "Невероятная техника" будет представлен на зарубежных айти-мероприятиях, распространен среди иностранных партнеров, передан в дипломатические учреждения и ассоциации. Также Украина будет использовать информацию по Incredible Tech в ходе переговоров с инвесторами.

"Мы как государство будем использовать эти материалы, чтобы продвигать продуктовые компании Украины. В этом вопросе Минцифры будет сотрудничать с МИД. В частности, планируем направить каталог в наши посольства. В каждой стране есть торговые представители, они могут презентовать информацию на встречах с местным бизнесом или рассказывать о наших компаниях под конкретные запросы", - пояснил во время мероприятия заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

Десять перспективных идей айти-каталога Incredible Tech

Какие IT-продукты представлены в проекте Incredible Tech? Delo.ua почитала каталог и выбрала десять интересных проектов из разных секторов айти-отрасли.

ADAM создает биопечатные импланты

Это стартап в направлении 3D биопечати. Он разрабатывает систему производства медицинских приспособлений для создания костных имплантатов. Проект запустили компания 3D-печати Kwambio и WeFund Ventures. Команда стартапа планирует построить платформу для производства биопечатных тканей и органов, что поможет устранить препятствия для лечения миллионов людей.

ADAM одним из первых создает интересную модель обслуживания. Стартап будет работать в рамках системы "под ключ". То есть, команда будет устанавливать 3D-принтеры ADAM и обслуживать оборудование в больницах за месячную абонплату.

ADAM позволяет печатать импланты для людей. Источник: ADAM.

Concrete Flow печатает гаражи и беседки

Айти-компания производит 3D строительные принтеры и разрабатывает печатные стеновые конструкции, имеющие ряд преимуществ перед традиционными технологиями. Речь идет о заборах, жилых домах, хозяйственных блоках, беседках, гаражах и различных архитектурных формах.

Также команда разработала строительный 3D-принтер с двойным экструдером для серийной печати стеновых конструкций.

В Украине можно напечатать гараж или беседку. Источник: Concrete Flow

Уже произведено более 50 тыс. кв. м по всей Украине. В общей сложности напечатано 100 тыс. блоков. В компании отмечают, что их возможности уже использовали 13 заводов для реализации разных проектов.

Input Soft разрабатывает программное обеспечение для авиаотрасли

Айти-компания является поставщиком веб-решений для аэропортов и авиакомпаний. То есть, стартап помогает оптимизировать ресурсы, уменьшить расходы, собирать и анализировать данные по всем процессам наземного обслуживания. В частности, программное обеспечение позволяет решить следующие задачи:

Эффективное планирование и улучшенное использование рабочих смен.

Прогнозирование различных моделей загрузки аэропортов.



Отчетность и анализ полученных данных по всем видам деятельности компании.



Автоматический расчет стоимости услуг и выставление счетов.



Украинские веб решения могут рассчитать стоимость услуг. Источник: Input Soft

Стартап уже реализовал 5 пилотных проектов в Украине, ЕС, Южной и Северной Америке.

Animal ID создала цифровые паспорта для животных

Айти-компания предлагает инновационные решения для повышения безопасности, здоровья и благополучия домашних животных. Команда разработала мобильные приложения, где можно:

В приложении можно хранить цифровые документы животного. Источник: Animal ID.

Создать цифровой профиль для пушистого друга.

Добавить микрочип животного.



Сохранять документы любимца и его медицинскую карту.



Получать сообщение с геопозицией места сканирования QR паспорта.



Вести дневник заботы, календарь и подключать напоминания.



Следить за уведомлениями о потерянном животном.

В настоящее время приложение имеет около одного миллиона зарегистрированных пользователей.

SHARK UAS может летать по маршруту до 300 км

Компания "Укрспецсистемы" создала передовой многофункциональный беспилотный летательный комплекс "Акула", предназначенный для выполнения широкого спектра задач. SHARK UAS предлагает возможность автономной разведки, наблюдения, точной идентификации и распознавания со значительного расстояния на больших высотах. Его военная версия находится на службе в ВСУ и имеет положительные отзывы от офицеров, операторов беспилотников и агентов разведки.

Украинская "Акула" может летать около четырех часов. Источник: компания "Укрспецсистемы".

Основные характеристики продукта:

Средняя выносливость – до 4 часов.

Диапазон связи – до 80 км.



Максимальная высота полета – 3000 км.

Маршрут полета – до 300 км.



БПЛА Shark имеет интуитивно понятный интерфейс. Источник: Инфографика Incredible Tech.

Команда создала современное программное решение, специально разработанное для полного контроля и управления БПЛА Shark. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу, пилоты всех уровней квалификации могут использовать летательный аппарат. Также продукт содержит автоматизированные функции, которые оптимизируют операции, повышают эффективность и снижают риски ошибок, которые могут возникнуть из-за человеческого фактора.

БПЛА "Акула" может летать до 300 км. Источник: компания "Укрспецсистемы".

Zvook может классифицировать разные типы объектов в небе

Стартап создал сеть акустических датчиков для обнаружения воздушных объектов. Продукт помогает обычным системам противовоздушной обороны выявлять и отражать низковысотные крылатые ракеты и атаки беспилотников противника, предупреждая гражданское население. Технология Zvook "чувствует" воздушные объекты на расстоянии до 10 км.

Технология Zvook обнаруживает разные типы враждебных целей. Источник: Инфографика Incredible Tech.

Основные преимущества продукта:

1. Низкий уровень ошибок.

2. Пассивная работа (не излучающая) и низкое энергопотребление – до 12 Вт.

3. Можно выявлять и классифицировать различные типы целей: реактивная/крылатая ракета, вертолет, пропеллерный самолет – до 10 км, дрон – примерно ~250 м.

Как выглядит Zvook? Это защищенная от погодных условий параболическая антенна и микрокомпьютер, который может запускать современные алгоритмы Meta Language (ML). Система может быть расширена при помощи дополнительных датчиков. Zvook устанавливают на сотовых башнях для доступа к сети и питанию. Все станции соединены в безопасную систему, чтобы операторы могли контролировать их, накладывая на карту.

Kvertus предлагает пушки для борьбы с дронами

Стартап разрабатывает оборудование для радиоэлектронной борьбы и разведки. Компания производит следующие наименования:

Украинские антидроновые пушки сбивают 99% беспилотников. Источник: Kvertus.

Системы антидронов. Это комплексные системы противодействия и деактивации БПЛА и наземных дронов.

Системы электромагнитных помех для авто, помогающих обеспечить защиту от радиоизлучающих устройств.



Средства защиты. Они противодействуют работе устройств дистанционного прослушивания.



Продукция имеет широкий диапазон частот – это позволяет, в частности, орудиям для борьбы с дронами сбивать 99% беспилотников.

Антидроновые пушки деактивируют враждебное БПЛА. Источник: Kvertus.

Aspichi использует виртуальную реальность в психологии

Стартап предложил систему лечения психологической травмы на основе виртуальной реальности. Продукт основан на фотореалистическом 360-градусном видео, протоколах доказательной медицины и программах психологического образования. Такой подход позволяет быстро и контролируемо оказывать психологические услуги людям.

Виртуальные очки помогают побороть стресс. Источник: Фейсбук Aspichi

Решение Aspichi помогает людям справляться со своими психологическими проблемами. Продукт работает на пересечении VR и пространственном видео, что позволяет пациентам переместиться в безопасное место.

Проект уже был использован в 15 реабилитационных центрах. Инновационную методику попробовали более 500 пациентов.

Чат-бот от Elomia помогает людям успокоиться

Elomia – это чат-бот для психического здоровья, работающий на основе генеративного искусственного интеллекта. Он анонимный, доступен круглосуточно и без выходных. Поэтому с чат-ботом могут общаться люди с любыми проблемами, начиная от конфликтов в окружении и заканчивая тяжелыми депрессивными состояниями.

Команда отмечает, что разговор с Эломией похож на разговор с реальным человеком. В рамках проекта уже получено 2,5 млн. сообщений.

Люди могут общаться с чат-ботом для борьбы со стрессом. Источник: Elomia

Приложение для сна Avrora использует дыхание и медитации

Айти-компания Boosters создала приложение для улучшения сна под названием Avrora. Приложение помогает людям засыпать с помощью специальных дыхательных техник, сеансов медитации, историй сна, успокаивающих звуков и освежающих мелодий будильника.

Применение анализирует качество сна и позволяет спокойно просыпаться. Источник: Avrora.

Ключевые особенности Avrora:

Более 30 звуков для улучшения сна.

Более 30-ти расслабляющих медитаций для лучшего сна.



Более 10 специально разработанных мелодий будильника.



Оценка качества сна, которая используется для комплексных индивидуальных решений по сну.



Анализ качества сна, где фиксируются периоды внимательности и частота сердечных сокращений.



Корректирование режима сна и т.д.



В проекте используется уникальный контент, который команда создала своими силами. Также в приложении используются способности Meta Language (ML) для анализа звуков и режима сна.