Есть ли "плюшки" в IT. Какие бонусы ждут специалистов в айти-компаниях во время войны и кризиса

Как уже писало Delo.ua, в последнее время глобальные технокомпании проводят оптимизацию персонала. Так, согласно данным Layoffs.fyi, в этом году Google уволила 12 тыс. специалистов, Microsoft – 10 тыс., Ericsson – 8,5 тыс.

Эти тренды периодически наблюдаются и в Украине. Например, в 2023 году в техноиндустрии стало известно: компания AB Soft продолжала сокращать оставшихся в Украине сотрудников. Конечная цель процессов – закрыть украинский офис до конца года. Также недавно стало известно, что айти-холдинг TECHIIA сократил 17% специалистов: кого-то уволили, кого-то перевели в другие группы.

Как в комментарии Delo.ua объяснила CEO JEVERA Анна Тищенко, оптимизация персонала – это непростой процесс. В то же время, такой шаг вынужденный, поскольку сложно уберечь кадры от трендов, происходящих в большинстве ИТ-компаний на рынке.

Но несмотря на процессы по оптимизации, в айти-компаниях сохраняют конкурентный уровень дохода для специалистов. Так, исполнительный директор IT Ukraine Association Константин Васюк приводит пример зарплат Middle Software Engineer: согласно данным DOU, средняя заработная плата в июне-2023 составляла $2600, в июне-2022 – $2600 (без изменений), в июне-2021 – $2200.

В то же время в айти-отрасли мужчины в большинстве случаев зарабатывают больше женщин. В частности, в геймдев компаниях средний уровень дохода составляет: для мужчин – 2315 евро (до удержания налогов), для женщин – 1544 евро. Такие данные приводит Recruitment Lead в Values Value Анна Ващенко, ссылаясь на отчет Big Games Industry Employment Survey 2023.

Если же учитывать уровень опыта геймдев-специалистов, тогда ежемесячно их медианный gross доход будет таким:

Хотя рынок IT-услуг находится в рецессии, работодатели готовы предоставить сотрудникам хороший социальный пакет. Например, как рассказывает Анна Ващенко из Values Value, у геймдев айтишники могут рассчитывать на медицинскую поддержку, изучение языков, занятия спортом, подарки на день рождения и свадьбы, организацию тренингов и курсов.

В целом в айти-компаниях рассказывают, что сохраняют довоенный уровень "плюшек". При этом работодатели считают, что бонусы должны быть полезны для айтишников. В частности, важными остаются следующие составляющие поддержки:

Также в компаниях обращают внимание на необходимость оказывать коллегам психологическую поддержку: "Весной прошлого года мы начали сотрудничество с психологом, к которой по желанию могли обращаться наши коллеги. Первые несколько консультаций покрывала компания. В дальнейшем мы помогали настроить взаимодействие между сотрудниками и психологом, но уже не за счет компании", – рассказывает Анна Тищенко из JEVERA.

Сохранили всяческие "плюшки" для айтишников и в Sigma Software: кроме стандартных предложений получить медицинское страхование, психологическую помощь, курсы по английскому языку можно использовать и хорошие возможности для роста. К примеру, человек может развивать свой пет-проект и получить инвестиции от компании.

Также в компании поддерживают всех, кто находится в Украине или релоцировался. Для них существует юридическая поддержка и бухгалтерское сопровождение.

В компании Intellias также считают важным поддерживать своих специалистов, поскольку сейчас люди испытывают психологический дискомфорт и могут быть травмированы из-за войны. Поэтому после 24 февраля возможности улучшения ментального здоровья значительно расширены.

В N-iX говорят, что их корпоративный пакет тоже не изменился после 24 февраля. Айти-компания даже проиндексировала программы бенефитов для талантов, чтобы лучше соответствовать экономической ситуации на рынке.

"Каждый работник имеет возможность использовать ежегодный лимит компенсации по своему выбору: для покрытия расходов на медицину и спорт, или для покупки медицинского страхования", – объясняет VP People Operations в N-iX Александр Шатный.

В частности, для этого в компании организована работа внутреннего Университета Архитектуры. Эта программа предназначена для обучения опытных специалистов. Благодаря проекту, айтишники могут улучшить знания программной архитектуры и овладеть навыками, необходимыми для становления роли Солюшен Архитектов .

IT-компании также активно поддерживают своих сотрудников, защищающих Украину в рядах ВСУ. В частности, айтишникам помогают приобрести необходимое оборудование, выплачивают ежемесячную зарплату и т.д.

Кроме того, бизнес поддерживает военных и в рамках других программ. Это могут быть крупные финансовые донаты, организация волонтерских проектов, разработка технологий или оборудования для конкретных задач и т.д.

В компании Intellias рассказывают, что после 24 февраля украинским айтишникам стало особенно важно участвовать в волонтерских проектах. Поэтому здесь полезной стала внутренняя платформа IntelliShare, созданная еще в 2021 году. Она позволяет каждому специалисту в компании инициировать новые волонтерские и благотворительные проекты или приобщаться к уже действующим инициативам.

В условиях рецессии экономики IT-работодатели не только увольняют специалистов с целью оптимизации процессов, но и отправляют айтишников на бенч. В компаниях признаются, что это довольно популярная практика не только в период роста айти-отрасли, но и в кризис.

Так, в P2H бенч считают полезным инструментом, поскольку новые запросы от клиентов могут появляться в любой момент, поэтому нужно быть готовым к таким поворотам.

"Рынок IT очень изменчив, только за последние пару-тройку лет он несколько раз очень резко менялся. Поэтому лучше всегда иметь игроков для новых проектных команд", - рассказывает Head of Employer Brand and Communications в P2H Kсения Романюта.