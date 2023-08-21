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IT и Телеком
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Есть ли "плюшки" в IT. Какие бонусы ждут специалистов в айти-компаниях во время войны и кризиса

  • Христина Коновалова
    Христина Коновалова

На рынке айти специалисты могут получить медстраховку и занятия на английском. Источник: Delo.ua
На рынке айти специалисты могут получить медстраховку и занятия на английском. Источник: Delo.ua

Несмотря на сложный период на рынке IT-услуг, украинские айти-работодатели стараются не только сохранять высокий уровень зарплат для сотрудников, но и готовы предложить разнообразные бонусы: занятия английским языком, сессии с психологом, оплачиваемые спортивные тренировки. Поэтому редакция Delo.ua решила узнать, как выглядит социальный пакет для украинского айтишника в условиях войны и экономической рецессии.

Что происходит на рынке айти-труда

Как уже писало Delo.ua, в последнее время глобальные технокомпании проводят оптимизацию персонала. Так, согласно данным Layoffs.fyi, в этом году Google уволила 12 тыс. специалистов, Microsoft – 10 тыс., Ericsson – 8,5 тыс.

Эти тренды периодически наблюдаются и в Украине. Например, в 2023 году в техноиндустрии стало известно: компания AB Soft продолжала сокращать оставшихся в Украине сотрудников. Конечная цель процессов – закрыть украинский офис до конца года. Также недавно стало известно, что айти-холдинг TECHIIA сократил 17% специалистов: кого-то уволили, кого-то перевели в другие группы.

Как в комментарии Delo.ua объяснила CEO JEVERA Анна Тищенко, оптимизация персонала – это непростой процесс. В то же время, такой шаг вынужденный, поскольку сложно уберечь кадры от трендов, происходящих в большинстве ИТ-компаний на рынке.

"К сожалению, в 2022 году мы были вынуждены провести оптимизацию персонала. Но нам удалось свести ее к минимуму - 7,6% коллектива попали под сокращение. Касалось это разных функций - HR, sales, технические специалисты уровней junior и junior+", - говорит Тищенко.

Но несмотря на процессы по оптимизации, в айти-компаниях сохраняют конкурентный уровень дохода для специалистов. Так, исполнительный директор IT Ukraine Association Константин Васюк приводит пример зарплат Middle Software Engineer: согласно данным DOU, средняя заработная плата в июне-2023 составляла $2600, в июне-2022 – $2600 (без изменений), в июне-2021 – $2200.

В то же время в айти-отрасли мужчины в большинстве случаев зарабатывают больше женщин. В частности, в геймдев компаниях средний уровень дохода составляет: для мужчин – 2315 евро (до удержания налогов), для женщин – 1544 евро. Такие данные приводит Recruitment Lead в Values Value Анна Ващенко, ссылаясь на отчет Big Games Industry Employment Survey 2023.

Если же учитывать уровень опыта геймдев-специалистов, тогда ежемесячно их медианный gross доход будет таким:

  • Trainee – 530 евро,
  • Junior – 800 евро,
  • Middle – 1667 евро,
  • Senior – 2917 евро,
  • Expert/Top/Chief/Head/VP – 4000 евро.

Какие "плюшки" могут получить IT-специалисты во время кризиса

Хотя рынок IT-услуг находится в рецессии, работодатели готовы предоставить сотрудникам хороший социальный пакет. Например, как рассказывает Анна Ващенко из Values Value, у геймдев айтишники могут рассчитывать на медицинскую поддержку, изучение языков, занятия спортом, подарки на день рождения и свадьбы, организацию тренингов и курсов.

Фото 2 — Есть ли "плюшки" в IT. Какие бонусы ждут специалистов в айти-компаниях во время войны и кризиса
По данным Values Value, в геймдеве можно получить разные бонусы

Бонусы должны быть полезны

В целом в айти-компаниях рассказывают, что сохраняют довоенный уровень "плюшек". При этом работодатели считают, что бонусы должны быть полезны для айтишников. В частности, важными остаются следующие составляющие поддержки:

  • контракты в медицинском страховании,
  • курсы английского языка,
  • по запросу курсы повышения квалификации.

Также в компаниях обращают внимание на необходимость оказывать коллегам психологическую поддержку: "Весной прошлого года мы начали сотрудничество с психологом, к которой по желанию могли обращаться наши коллеги. Первые несколько консультаций покрывала компания. В дальнейшем мы помогали настроить взаимодействие между сотрудниками и психологом, но уже не за счет компании", – рассказывает Анна Тищенко из JEVERA.  

Фокус на поддержке в разных жизненных ситуациях

Сохранили всяческие "плюшки" для айтишников и в Sigma Software: кроме стандартных предложений получить медицинское страхование, психологическую помощь, курсы по английскому языку можно использовать и хорошие возможности для роста. К примеру, человек может развивать свой пет-проект и получить инвестиции от компании.

Также в компании поддерживают всех, кто находится в Украине или релоцировался. Для них существует юридическая поддержка и бухгалтерское сопровождение.

"С началом войны изменился характер активностей, которые проводятся в рамках компании. Если раньше они в большинстве своем были направлены на сплачивание команд, то теперь фокус на поддержке, психологической реабилитации, адаптации на новом месте, построении новых коммуникационных связей и т.д. Также мы временно отказались от громких и массовых празднований, к которым планируем вернуться после войны", - рассказывает директор директора Sigma Software Юлия Остроух.

В компании Intellias также считают важным поддерживать своих специалистов, поскольку сейчас люди испытывают психологический дискомфорт и могут быть травмированы из-за войны. Поэтому после 24 февраля возможности улучшения ментального здоровья значительно расширены.

"Благодаря бесплатному сервису IntelliCare, специалисты могут выбрать оптимальный формат психологической поддержки: индивидуальные сессии с психотерапевтом или группу. Также все желающие имеют доступ к полезным онлайн-ресурсам и видеобиблиотеке на тему поддержки ментального здоровья", - рассказали в пресс-службе Intellias.

Бенефиты айтишников должны отвечать условиям рынка

В N-iX говорят, что их корпоративный пакет тоже не изменился после 24 февраля. Айти-компания даже проиндексировала программы бенефитов для талантов, чтобы лучше соответствовать экономической ситуации на рынке.

"Каждый работник имеет возможность использовать ежегодный лимит компенсации по своему выбору: для покрытия расходов на медицину и спорт, или для покупки медицинского страхования", – объясняет VP People Operations в N-iX Александр Шатный.

Также в N-iX продолжают инвестировать в обучение работников, ведь важно развивать технологические сообщества внутри компании: "Это наш приоритет и позволяет талантам улучшать свою экспертизу и расти карьерно", - рассказывает Шатный.

В частности, для этого в компании организована работа внутреннего Университета Архитектуры. Эта программа предназначена для обучения опытных специалистов. Благодаря проекту, айтишники могут улучшить знания программной архитектуры и овладеть навыками, необходимыми для становления роли Солюшен Архитектов .

Поддержка специалистов с фокусом на военные нужды

IT-компании также активно поддерживают своих сотрудников, защищающих Украину в рядах ВСУ. В частности, айтишникам помогают приобрести необходимое оборудование, выплачивают ежемесячную зарплату и т.д.

Кроме того, бизнес поддерживает военных и в рамках других программ. Это могут быть крупные финансовые донаты, организация волонтерских проектов, разработка технологий или оборудования для конкретных задач и т.д.

В компании Intellias рассказывают, что после 24 февраля украинским айтишникам стало особенно важно участвовать в волонтерских проектах. Поэтому здесь полезной стала внутренняя платформа IntelliShare, созданная еще в 2021 году. Она позволяет каждому специалисту в компании инициировать новые волонтерские и благотворительные проекты или приобщаться к уже действующим инициативам.

"С февраля 2022 года компания реализовала 21 проект по поддержке армии. Сегодня общая сумма, которую собрали специалисты компании, а также предоставили фаундеры Intellias на реализацию этих проектов, составляет более 58 млн. грн. Внутренние опросы показывают максимальный уровень вовлеченности и поддержки специалистами волонтерской деятельности компании", – говорят в пресс-службе Intellias.

Как айти-компании используют бенч во время войны

В условиях рецессии экономики IT-работодатели не только увольняют специалистов с целью оптимизации процессов, но и отправляют айтишников на бенч. В компаниях признаются, что это довольно популярная практика не только в период роста айти-отрасли, но и в кризис.

Так, в P2H бенч считают полезным инструментом, поскольку новые запросы от клиентов могут появляться в любой момент, поэтому нужно быть готовым к таким поворотам.

"Рынок IT очень изменчив, только за последние пару-тройку лет он несколько раз очень резко менялся. Поэтому лучше всегда иметь игроков для новых проектных команд", - рассказывает Head of Employer Brand and Communications в P2H Kсения Романюта.

Часть специалистов, если нет актуальных проектов, может находиться на бенче и в Sigma Software. Это не удивительно во время глобальной рецессии, поскольку клиенты осторожно могут запускать новые проекты, говорит HR-директор компании Юлия Остроух. Но команда менеджеров продаж активно работает, чтобы получать новые заказы, поэтому специалисты могут выйти из бенча в любое время.

"Однако временно оказывающиеся на бенче люди имеют возможность посвятить время собственному профессиональному образованию и росту. Также они приобщаются к инициативам образовательной платформы Sigma Software University и становятся тренерами, спикерами, менторами. Кроме того, специалисты участвуют в про-боно и социально значимых проектах, в том числе, в сотрудничестве с государством и ведущими профессиональными сообществами".

Юлия Остроух
Юлия Остроух HR директор Sigma Software

А в N-iX говорят, что раньше активно набирали специалистов на бенч с целью быстрого запуска проектов. Теперь в условиях оптимизации затрат для некоторых клиентов компания привлекает сотрудников на резерв для поиска им нового проекта.

"В течение января и февраля 2023 года, во время пика глобальной волны сокращений, около 3% наших специалистов перевели на бенч. Сейчас мы наблюдаем определенное улучшение на рынке и даже видим некоторый рост".

Александр Шатный
Александр Шатный VP People Operations в N-iX

По его словам, сейчас на полностью оплачиваемый бенч в N-iX привлекают контракторов для уже открытых или потенциальных вакансий на проектах: "А остальным сотрудникам предлагаем оставаться в компании на неоплачиваемом бенче и активно ищем для них новые возможности", - объясняет Шатный.

Какие перспективы имеет IT-сообщество во время войны

Основным достижением последних 1,5 лет войны и кризиса айти-компании считают выживание украинской технотрасли. В Intellias отмечают, что бизнес смог пройти все испытания, поскольку быстро сориентировался в новых обстоятельствах, адаптировался к вызовам и начал действовать в сложных условиях.

Весной прошлого года большинство представителей отрасли смогли быстро восстановить операционные процессы, вернулись к выполнению взятых на себя обязательств перед клиентами и партнерами, обеспечили украинцев десятками тысяч рабочих мест. Об этом говорят и цифры. В частности, $7,4 млрд. в виде поступлений от экспорта IT-услуг и 32,3 млрд. грн. в виде уплаченных IT-компаниями в госбюджет в 2022 году", - говорят в Intellias.

В свою очередь, Анна Тищенко из JEVERA обращает внимание на то, что перед войной ИТ-рынок демонстрировал высокий уровень зарплат — рост по индустрии достигал 40% в год: "Спад, который мы наблюдаем, — это все еще хорошие условия труда. То, что зарплаты в индустрии, несмотря на оптимизацию, достаточно высоки, подтверждается и суммами донатов, которые коллеги делают из своих доходов", - говорит эксперт.

По мнению Тищенко, хорошие условия для айтишников остаются и в других направлениях — социальные пакеты, курсы английского языка, возмещение прохождения сертификаций и т.д. Хотя некоторые "плюшки" ИТ-компании оптимизировали, потому что пышные корпоративы не ко времени, но все равно уровень комфорта в индустрии все еще достаточно высок.

"Сейчас самый высокий приоритет – это безопасность. Поэтому индустрия учитывает вопросы безопасности, когда выбирает локации для офисов, места для релокации сотрудников".

Анна Тищенко
Анна Тищенко CEO JEVERA

При этом Константин Васюк из IT Ukraine Association считает, что в ближайшее время IT-сектор будет медленно расти, и это станет важным фактором в формировании новой экономики Украины. Такие перспективы реальны, потому что в каждом продукте и услуге, сегодня производимом в мире, растет доля ИТ-технологий.

"Это создает положительные ожидания развития рынка труда и открывает новые возможности для ИТ-специалистов. Даже активное внедрение искусственного интеллекта не приведет к сокращению рынка, наоборот - те, кто не применяют ИИ в своей работе, будут значительно проигрывать тем, кто его использует".

Константин Васюк
Константин Васюк исполнительный директор IT Ukraine Association

По его мнению, наиболее стремительно в айте будут развиваться такие направления, как:

  • цифровая трансформация и комплексные сервисные решения;
  • E-commerce;
  • Cyber Security;
  • Defence Tech;
  • Health Tech.

Также Украина продолжает наращивать экспертизу в AI, AR, Data science, BlockChain, EdTech и т.д. Именно в таких специалистах сейчас очень нуждается рынок", - говорит Васюк.