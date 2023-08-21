Есть ли "плюшки" в IT. Какие бонусы ждут специалистов в айти-компаниях во время войны и кризиса

Несмотря на сложный период на рынке IT-услуг, украинские айти-работодатели стараются не только сохранять высокий уровень зарплат для сотрудников, но и готовы предложить разнообразные бонусы: занятия английским языком, сессии с психологом, оплачиваемые спортивные тренировки. Поэтому редакция Delo.ua решила узнать, как выглядит социальный пакет для украинского айтишника в условиях войны и экономической рецессии.

Что происходит на рынке айти-труда

Как уже писало Delo.ua, в последнее время глобальные технокомпании проводят оптимизацию персонала. Так, согласно данным Layoffs.fyi, в этом году Google уволила 12 тыс. специалистов, Microsoft – 10 тыс., Ericsson – 8,5 тыс.

Эти тренды периодически наблюдаются и в Украине. Например, в 2023 году в техноиндустрии стало известно: компания AB Soft продолжала сокращать оставшихся в Украине сотрудников. Конечная цель процессов – закрыть украинский офис до конца года. Также недавно стало известно, что айти-холдинг TECHIIA сократил 17% специалистов: кого-то уволили, кого-то перевели в другие группы.

Как в комментарии Delo.ua объяснила CEO JEVERA Анна Тищенко, оптимизация персонала – это непростой процесс. В то же время, такой шаг вынужденный, поскольку сложно уберечь кадры от трендов, происходящих в большинстве ИТ-компаний на рынке.

"К сожалению, в 2022 году мы были вынуждены провести оптимизацию персонала. Но нам удалось свести ее к минимуму - 7,6% коллектива попали под сокращение. Касалось это разных функций - HR, sales, технические специалисты уровней junior и junior+", - говорит Тищенко.

Но несмотря на процессы по оптимизации, в айти-компаниях сохраняют конкурентный уровень дохода для специалистов. Так, исполнительный директор IT Ukraine Association Константин Васюк приводит пример зарплат Middle Software Engineer: согласно данным DOU, средняя заработная плата в июне-2023 составляла $2600, в июне-2022 – $2600 (без изменений), в июне-2021 – $2200.

В то же время в айти-отрасли мужчины в большинстве случаев зарабатывают больше женщин. В частности, в геймдев компаниях средний уровень дохода составляет: для мужчин – 2315 евро (до удержания налогов), для женщин – 1544 евро. Такие данные приводит Recruitment Lead в Values Value Анна Ващенко, ссылаясь на отчет Big Games Industry Employment Survey 2023.

Если же учитывать уровень опыта геймдев-специалистов, тогда ежемесячно их медианный gross доход будет таким:

Trainee – 530 евро,

Junior – 800 евро,



Middle – 1667 евро,



Senior – 2917 евро,



Expert/Top/Chief/Head/VP – 4000 евро.



Какие "плюшки" могут получить IT-специалисты во время кризиса

Хотя рынок IT-услуг находится в рецессии, работодатели готовы предоставить сотрудникам хороший социальный пакет. Например, как рассказывает Анна Ващенко из Values Value, у геймдев айтишники могут рассчитывать на медицинскую поддержку, изучение языков, занятия спортом, подарки на день рождения и свадьбы, организацию тренингов и курсов.

По данным Values Value, в геймдеве можно получить разные бонусы

Бонусы должны быть полезны

В целом в айти-компаниях рассказывают, что сохраняют довоенный уровень "плюшек". При этом работодатели считают, что бонусы должны быть полезны для айтишников. В частности, важными остаются следующие составляющие поддержки:

контракты в медицинском страховании,

курсы английского языка,



по запросу курсы повышения квалификации.



Также в компаниях обращают внимание на необходимость оказывать коллегам психологическую поддержку: "Весной прошлого года мы начали сотрудничество с психологом, к которой по желанию могли обращаться наши коллеги. Первые несколько консультаций покрывала компания. В дальнейшем мы помогали настроить взаимодействие между сотрудниками и психологом, но уже не за счет компании", – рассказывает Анна Тищенко из JEVERA.

Фокус на поддержке в разных жизненных ситуациях

Сохранили всяческие "плюшки" для айтишников и в Sigma Software: кроме стандартных предложений получить медицинское страхование, психологическую помощь, курсы по английскому языку можно использовать и хорошие возможности для роста. К примеру, человек может развивать свой пет-проект и получить инвестиции от компании.

Также в компании поддерживают всех, кто находится в Украине или релоцировался. Для них существует юридическая поддержка и бухгалтерское сопровождение.

"С началом войны изменился характер активностей, которые проводятся в рамках компании. Если раньше они в большинстве своем были направлены на сплачивание команд, то теперь фокус на поддержке, психологической реабилитации, адаптации на новом месте, построении новых коммуникационных связей и т.д. Также мы временно отказались от громких и массовых празднований, к которым планируем вернуться после войны", - рассказывает директор директора Sigma Software Юлия Остроух.

В компании Intellias также считают важным поддерживать своих специалистов, поскольку сейчас люди испытывают психологический дискомфорт и могут быть травмированы из-за войны. Поэтому после 24 февраля возможности улучшения ментального здоровья значительно расширены.

"Благодаря бесплатному сервису IntelliCare, специалисты могут выбрать оптимальный формат психологической поддержки: индивидуальные сессии с психотерапевтом или группу. Также все желающие имеют доступ к полезным онлайн-ресурсам и видеобиблиотеке на тему поддержки ментального здоровья", - рассказали в пресс-службе Intellias.

Бенефиты айтишников должны отвечать условиям рынка

В N-iX говорят, что их корпоративный пакет тоже не изменился после 24 февраля. Айти-компания даже проиндексировала программы бенефитов для талантов, чтобы лучше соответствовать экономической ситуации на рынке.

"Каждый работник имеет возможность использовать ежегодный лимит компенсации по своему выбору: для покрытия расходов на медицину и спорт, или для покупки медицинского страхования", – объясняет VP People Operations в N-iX Александр Шатный.

Также в N-iX продолжают инвестировать в обучение работников, ведь важно развивать технологические сообщества внутри компании: "Это наш приоритет и позволяет талантам улучшать свою экспертизу и расти карьерно", - рассказывает Шатный.

В частности, для этого в компании организована работа внутреннего Университета Архитектуры. Эта программа предназначена для обучения опытных специалистов. Благодаря проекту, айтишники могут улучшить знания программной архитектуры и овладеть навыками, необходимыми для становления роли Солюшен Архитектов .

Поддержка специалистов с фокусом на военные нужды

IT-компании также активно поддерживают своих сотрудников, защищающих Украину в рядах ВСУ. В частности, айтишникам помогают приобрести необходимое оборудование, выплачивают ежемесячную зарплату и т.д.

Кроме того, бизнес поддерживает военных и в рамках других программ. Это могут быть крупные финансовые донаты, организация волонтерских проектов, разработка технологий или оборудования для конкретных задач и т.д.

В компании Intellias рассказывают, что после 24 февраля украинским айтишникам стало особенно важно участвовать в волонтерских проектах. Поэтому здесь полезной стала внутренняя платформа IntelliShare, созданная еще в 2021 году. Она позволяет каждому специалисту в компании инициировать новые волонтерские и благотворительные проекты или приобщаться к уже действующим инициативам.

"С февраля 2022 года компания реализовала 21 проект по поддержке армии. Сегодня общая сумма, которую собрали специалисты компании, а также предоставили фаундеры Intellias на реализацию этих проектов, составляет более 58 млн. грн. Внутренние опросы показывают максимальный уровень вовлеченности и поддержки специалистами волонтерской деятельности компании", – говорят в пресс-службе Intellias.

Как айти-компании используют бенч во время войны

В условиях рецессии экономики IT-работодатели не только увольняют специалистов с целью оптимизации процессов, но и отправляют айтишников на бенч. В компаниях признаются, что это довольно популярная практика не только в период роста айти-отрасли, но и в кризис.

Так, в P2H бенч считают полезным инструментом, поскольку новые запросы от клиентов могут появляться в любой момент, поэтому нужно быть готовым к таким поворотам.

"Рынок IT очень изменчив, только за последние пару-тройку лет он несколько раз очень резко менялся. Поэтому лучше всегда иметь игроков для новых проектных команд", - рассказывает Head of Employer Brand and Communications в P2H Kсения Романюта.

Часть специалистов, если нет актуальных проектов, может находиться на бенче и в Sigma Software. Это не удивительно во время глобальной рецессии, поскольку клиенты осторожно могут запускать новые проекты, говорит HR-директор компании Юлия Остроух. Но команда менеджеров продаж активно работает, чтобы получать новые заказы, поэтому специалисты могут выйти из бенча в любое время.

"Однако временно оказывающиеся на бенче люди имеют возможность посвятить время собственному профессиональному образованию и росту. Также они приобщаются к инициативам образовательной платформы Sigma Software University и становятся тренерами, спикерами, менторами. Кроме того, специалисты участвуют в про-боно и социально значимых проектах, в том числе, в сотрудничестве с государством и ведущими профессиональными сообществами". Юлия Остроух HR директор Sigma Software

А в N-iX говорят, что раньше активно набирали специалистов на бенч с целью быстрого запуска проектов. Теперь в условиях оптимизации затрат для некоторых клиентов компания привлекает сотрудников на резерв для поиска им нового проекта.

"В течение января и февраля 2023 года, во время пика глобальной волны сокращений, около 3% наших специалистов перевели на бенч. Сейчас мы наблюдаем определенное улучшение на рынке и даже видим некоторый рост". Александр Шатный VP People Operations в N-iX

По его словам, сейчас на полностью оплачиваемый бенч в N-iX привлекают контракторов для уже открытых или потенциальных вакансий на проектах: "А остальным сотрудникам предлагаем оставаться в компании на неоплачиваемом бенче и активно ищем для них новые возможности", - объясняет Шатный.

Какие перспективы имеет IT-сообщество во время войны

Основным достижением последних 1,5 лет войны и кризиса айти-компании считают выживание украинской технотрасли. В Intellias отмечают, что бизнес смог пройти все испытания, поскольку быстро сориентировался в новых обстоятельствах, адаптировался к вызовам и начал действовать в сложных условиях.

Весной прошлого года большинство представителей отрасли смогли быстро восстановить операционные процессы, вернулись к выполнению взятых на себя обязательств перед клиентами и партнерами, обеспечили украинцев десятками тысяч рабочих мест. Об этом говорят и цифры. В частности, $7,4 млрд. в виде поступлений от экспорта IT-услуг и 32,3 млрд. грн. в виде уплаченных IT-компаниями в госбюджет в 2022 году", - говорят в Intellias.

В свою очередь, Анна Тищенко из JEVERA обращает внимание на то, что перед войной ИТ-рынок демонстрировал высокий уровень зарплат — рост по индустрии достигал 40% в год: "Спад, который мы наблюдаем, — это все еще хорошие условия труда. То, что зарплаты в индустрии, несмотря на оптимизацию, достаточно высоки, подтверждается и суммами донатов, которые коллеги делают из своих доходов", - говорит эксперт.

По мнению Тищенко, хорошие условия для айтишников остаются и в других направлениях — социальные пакеты, курсы английского языка, возмещение прохождения сертификаций и т.д. Хотя некоторые "плюшки" ИТ-компании оптимизировали, потому что пышные корпоративы не ко времени, но все равно уровень комфорта в индустрии все еще достаточно высок.

"Сейчас самый высокий приоритет – это безопасность. Поэтому индустрия учитывает вопросы безопасности, когда выбирает локации для офисов, места для релокации сотрудников". Анна Тищенко CEO JEVERA

При этом Константин Васюк из IT Ukraine Association считает, что в ближайшее время IT-сектор будет медленно расти, и это станет важным фактором в формировании новой экономики Украины. Такие перспективы реальны, потому что в каждом продукте и услуге, сегодня производимом в мире, растет доля ИТ-технологий.

"Это создает положительные ожидания развития рынка труда и открывает новые возможности для ИТ-специалистов. Даже активное внедрение искусственного интеллекта не приведет к сокращению рынка, наоборот - те, кто не применяют ИИ в своей работе, будут значительно проигрывать тем, кто его использует". Константин Васюк исполнительный директор IT Ukraine Association

По его мнению, наиболее стремительно в айте будут развиваться такие направления, как:

цифровая трансформация и комплексные сервисные решения;

E-commerce;

Cyber Security;

Defence Tech;

Health Tech.