В Украине самое низкое за три года количество вакансий в IT

В апреле IT-компании разместили на портале для поиска работы Dou 3226 вакансий – это самый низкий показатель за три последних года. Такие результаты исследования были опубликованы в сообществе.

В исследовании отметили, что меньше апрельских показателей 2023 года вакансий было только в пик коронокризиса, в апреле 2020 года. Тогда было опубликовано 2992 предложений о работе.

“Общее количество вакансий уменьшилось. Однако, если сравнивать с прошлым годом, стало больше нетехнических вакансий, особенно для начинающих. Между тем конкуренция среди кандидатов растет уже год и рекордная. Также интересно, что более половины из 20 самых активных компаний в апреле – продуктовые”, - отметили в Dou.

Более чем на 50% возросло количество позиций в категориях SEO, Marketing, Sales, Finances.

В то же время в технических категориях наблюдается негативная динамика. 16 категорий упали более чем на 50%.

Если сравнить март и апрель 2023-го, то в апреле наблюдается рост только в трех категориях: Unreal Engine, React Native и Unity. В остальных категориях - отрицательная динамика, в 9 из них было опубликовано на 30% меньше вакансий.

На Dou больше всего вакансий в категориях от 3 до 5 лет опыта и от 1 до 3 лет - более 1000 вакансий в каждом разделе.

Для тех, у кого опыт более 5 лет, больше всего вакансий представлено в категориях Java, Front-end, Node.js, DevOps, .NET.

А наименее опытных специалистов чаще всего ищут на позиции маркетолога и сейлза. Для специалистов, у кого год опыта или он вообще отсутствует, больше всего нетехнических вакансий – Sales, Marketing, Support.

В апреле больше всего вакансий на DOU разместила компания Genesis. Более 30 вакансий в месяц опубликовали также Ajax Systems, PIN-UP.BUSINESS, Raiffeisen Bank.

Напомним, в первом квартале 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году, экспорт IT-услуг из Украины снизился на 16% .

Похожая ситуация в IT-секторе была в 2014 году, когда наблюдалось падение на 26%, удерживая позиции в $350-400 млн. ежеквартально. При этом в 2016 году IT-сектор возобновил рост и к 2022 году его темпы уже достигали 20% ежегодно.