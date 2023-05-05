Эксперт рассказал, какой минимальный уровень английского требуется начинающему ИТ-специалисту

Перед тем, как искать работу в IT-отрасли, свитчеры должны трезво оценить свой уровень знаний по английскому языку, поскольку работа в международных компаниях требует постоянного общения с коллегами из разных стран. Поэтому рекрутеры тщательно проверяют опыт и навыки кандидатов, когда ищут специалиста уровня джуниора. Об этом в интервью Delo.ua рассказал CEO Hillel IT School Вадим Друмов.

"Английский язык важен для IT-специалистов - это очевидный факт. При этом многие свитчеры совершают одну и ту же ошибку. Они думают: "Сейчас я начну учить программирование или бизнес-анализ и параллельно выучу английский". Но за два месяца невозможно быстро повысить уровень иностранного языка до нужного уровня. Поэтому важно заранее оценить, сколько времени необходимо для решения этой проблемы", - говорит Вадим Друмов.

По его мнению, в IT как минимум необходим средний уровень знания английского языка. В частности, специалисты по направлениям проджект менеджмента, бизнес-анализа должны знать английский на уровне B2 и выше. А если свитчер хочет стать разработчиком, тогда на старте нужно знание английского хотя бы на уровне В1. Этого будет достаточно, чтобы прочитать документацию, репорты и т.п.

"Важно понимать, что при поиске специалиста рекрутеры тщательно проверяют знания претендентов. Часто в IT-компаниях предпочитают тех кандидатов, кто лучше знает иностранный язык", - говорит Друмов.

Эксперт приводит пример. Представим, рекрутер ищет Junior QA Manual. Он выбирает среди двух претендентов: у одного получше технические навыки, у другого – лучшее знание английского языка. Скорее всего, рекрутер выберет того кандидата, кто хорошо говорит по-английски.

"Почему? Дело в том, в команде могут работать 8 человек из разных стран мира, поэтому нужно общаться на иностранном языке. Очень важно наладить коммуникации. А технические знания быстро можно подтянуть непосредственно во время работы над проектом, главное - оперативно усваивать информацию, поэтому нужно учить английский", - объясняет эксперт.

Напомним, вице-президент компании Intellias Роман Павлюк рассказал , что свитчерам для успешной карьеры в IT нужно знание английского языка и базовые знания по выбранному направлению.

Больше о трендах обучения IT-профессиям и поиске работы в технологических компаниях, читайте в интервью Delo.ua: "Массовые сокращения в мировой IT-отрасли не катастрофа, а коррекция рынка", — Вадим Друмов, Hillel IT School