Минцифры совместно с WhiteBIT учат украинцев криптограмотности

Недавно Министерство цифровой трансформации Украины совместно с одной из крупнейших криптобирж Европы, WhiteBIT, представили образовательный проект по криптограмотности и блокчейну. Об этом сообщила пресс-служба WhiteBIT.

В новом модуле известные ИТ-специалисты и менеджеры из сферы цифровых активов рассказывают о ведении бизнеса в индустрии криптовалют, децентрализованных автономных организаций, NFT, метавселенной и GameFi. Одним из спикеров выступил Алексей Ковалев, вице-президент криптовалютной биржи WhiteBIT. Эксперт начинал свою карьеру как DevOps-инженер, затем работал в ведущих украинских IT-компаниях, в большинстве из которых занимал руководящие должности.

Курс, а именно знакомство с миром блокчейна для студентов, Алексей Ковалев начал с истории биткоина и основ блокчейна, дальше студентов ждет урок по возможностям и рискам в процессе торговли на рынке цифровых активов. Эксперт отмечает, что криптовалюты есть и будут большой частью нашей жизни. Поэтому, чем быстрее мы узнаем их цели и назначения, тем быстрее сможем развивать это направление.

Для того чтобы начать курс, специфические навыки не нужны. Однако понадобятся любознательность, настойчивость и умение анализировать. Это достаточно базовые качества, необходимые для обучения и развития в любой сфере.

Алексей Ковалев убежден, что участники курса получат немало преимуществ. Во-первых, обучение предоставит базовое представление об индустрии и познакомит с инструментами для работы с криптовалютой. Это особенно актуально и потому, что история повторяется, а с пониманием тенденций рынка и поведения криптосообщества существенно повышаются шансы успешного использования этих знаний на практике. Что еще важно, в рамках курса есть отдельный блок кибергигиены. Даже если человек не захочет и дальше развиваться в криптоиндустрии, эта информация ему пригодится в повседневной жизни.

"На самом деле, знания, которые мы даем, актуальны всегда. Однако, во время войны это еще и хорошая возможность открыть новые горизонты в личном развитии безвозмездно. Для нас же это возможность ускорить развитие индустрии и сделать шаг к цифровизации страны", - добавляет эксперт курса по криптограмотности и вице-президент WhiteBIT.

Алексей Ковалев работает на криптовалютной бирже WhiteBIT с апреля 2019 года. До сентября 2021 года – в должности главного технического директора, а сейчас как вице-президент компании. За это время WhiteBIT стала одним из лидеров среди криптобирж Европы, предлагая 3,5 миллионам пользователей торговлю на одной из самых безопасных платформ в мире.