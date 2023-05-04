Мінцифри спільно з WhiteBIT навчають українців криптограмотності

Нещодавно Міністерство цифрової трансформації України спільно з однією з найбільших криптобірж Європи, WhiteBIT, презентували освітній проєкт із криптограмотності та блокчейну. Про це повідомляє пресслужба WhiteBIT.

У новому модулі відомі ІТ-фахівці та менеджери зі сфери цифрових активів розповідають про ведення бізнесу в індустрії криптовалют, децентралізовані автономні організації, NFT, метавсесвіт та GameFi. Одним зі спікерів виступив Олексій Ковальов, віцепрезидент криптовалютної біржі WhiteBIT. Експерт починав свою кар’єру як DevOps-інженер, потім працював у провідних українських IT-компаніях, у більшості з яких обіймав керівні посади.

Курс, а саме знайомство зі світом блокчейну для студентів, Олексій Ковальов почав з історії біткоїна та основ блокчейну, далі на студентів чекає урок з можливостей та ризиків у процесі торгівлі на ринку цифрових активів. Експерт зазначає, що криптовалюти є і будуть великою частиною нашого життя. Тому чим швидше ми дізнаємося про їхню мету та призначення, тим швидше зможемо розвивати цей напрям.

Для того, щоб розпочати курс, специфічні навички не потрібні. Однак, знадобляться допитливість, наполегливість та вміння аналізувати. Це досить базові якості, які потрібні для навчання та розвитку в будь-якій сфері.

Олексій Ковальов переконаний, що учасники курсу отримають чимало переваг. По-перше, навчання надасть базове уявлення про індустрію та познайомить з інструментами для роботи з криптовалютою. Це особливо актуально й тому, що історія повторюється, а з розумінням тенденцій ринку й поведінки криптоспільноти істотно підвищуються шанси на успішне використання цих знань на практиці. Що ще важливо, у межах курсу є окремий блок про кібергігієну. Навіть якщо людина не захоче й далі розвиватися в криптоіндустрії, ця інформація їй стане в пригоді у повсякденному житті.

"Насправді, знання, що ми даємо, актуальні завжди. Однак, під час війни, це ще й гарна можливість відкрити нові горизонти в особистому розвитку безоплатно. Для нас же це можливість прискорити розвиток індустрії та зробити крок до цифровізації країни", — додає експерт курсу з криптограмотності та віцепрезидент WhiteBIT.

Олексій Ковальов працює на криптовалютній біржі WhiteBIT з квітня 2019 року. До вересня 2021 року — на посаді головного технічного директора, а зараз як віцепрезидент компанії. За цей час WhiteBIT стала одним із лідерів серед криптобірж Європи, пропонуючи 3,5 мільйонам користувачів торгівлю на одній із найбезпечніших платформ у світі.