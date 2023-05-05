Експерт розповів, якій мінімальний рівень англійської потрібен початковому айтівцю

Перед тим, як шукати роботу в IT-галузі, світчери мають тверезо оцінити свій рівень знань з англійської мови, оскільки робота в міжнародних компаніях потребує постійно комунікувати із колегами з різних країн. Тому рекрутери ретельно перевіряють досвід та навички кандидатів, коли шукають фахівця рівня джуніор. Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів CEO Hillel IT School Вадим Друмов.



"Англійська мова важлива для IT-фахівців - це очевидний факт. При цьому багато світчерів роблять одну й ту ж помилку. Вони думають: "Зараз я почну вчити програмування або бізнес-аналіз і паралельно вивчу англійську". Але за два місяці неможливо швидко підвищити рівень іноземної мови до потрібного рівня. Тому важливо заздалегідь оцінити, скільки саме часу необхідно для вирішення цієї проблеми", - говорить Вадим Друмов.

На його думку, в IT як мінімум потрібний середній рівень знання англійської мови. Зокрема, фахівці у напрямках проджект менеджменту, бізнес-аналізу мають знати англійську на рівні B2 та вище. А якщо світчер хоче стати розробником, тоді на старті потрібне знання англійської хоча б на рівні В1. Цього буде достатньо, щоб прочитати документацію, репорти та ін.

"Важливо розуміти, що під час пошуку фахівця рекрутери ретельно перевіряють знання претендентів. Часто в IT-компаніях віддають перевагу тим кандидатам, хто краще знає іноземну мову", - говорить Друмов.

Експерт наводить приклад. Уявимо, рекрутер шукає Junior QA Manual. Він обирає серед двох претендентів: у одного трохи краще технічні навички, в іншого – краще знання англійської мови. Скоріш за все, рекрутер обере того кандидата, хто добре говорить англійською.

"Чому? Справа в тому, у команді можуть працювати 8 людей із різних країн світу, тож потрібно спілкуватися іноземною мовою. Дуже важливо налагодити комунікації. А технічні знання швидко можна підтягнути безпосередньо під час роботи над проектом, головне - оперативно засвоювати інформацію. Ось чому треба вчити англійську", - пояснює експерт.

Нагадаємо, вице-президент компанії Intellias Роман Павлюк розповів, що світчерам для успішної кар’єри в IT потрібно знання англійської мови, та базові знання з обраного напрямку.

Більше про тренди навчання IT-професіям та пошук роботи в технологічних компаніях, читайте в інтерв’ю Delo.ua: "Часто рекрутери IT-компаній віддають перевагу тим кандидатам, хто краще знає іноземну мову", - CEO Hillel IT School Вадим Друмов.