Віцепрезидент Intellias розповів, що потрібно світчерам для успішної кар’єри в IT

В умовах світової кризи та повномасштабної війни зростає конкуренція на ринку праці, тож роботу в IT-галузі доводиться шукати довше. Але якщо світчери хочуть побудувати успішну кар'єру в IT-індустрії, вони мають здобути якісну освіту та вивчити англійську мову. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповідає віцепрезидент із розвитку технологій в IT-компанії Intellias Роман Павлюк.

Тому Роман Павлюк підготував для свитчерів три основні поради.

Перше. Слід зрозуміти, що IT-ринок більше не так швидко зростатиме, як це відбувалося у 2020-2021 роках. Тоді була аномалія щодо попиту на IT. Все це залишається у минулому.

Друге. Необхідно отримати базові знання з IT у виші. Чому? Зараз IT-галузь розвивається таким чином, що світчерам може бути недостатньо пройти курси і навчитися програмувати, наприклад, на Python.

"Припустимо, що людина планує займатися дослідженнями в IT, тоді вона має отримати ступінь магістра в галузі. При цьому вчитися потрібно не заради диплома, а заради фундаментальних знань. Оскільки дослідження неможливо проводити без математичної бази. Процеси треба описувати інженерно-науковими фразами. Тому без вищої освіти не обійтися, але такі знання можна здобути в українських університетах", – каже Роман Павлюк.

Третє. Для роботи в IT-галузі потрібне знання англійської мови на хорошому рівні. Цього, в принципі, достатньо. Але є стара добра приказка: "Скільки я знаю мов, стільки разів я людина". Тому слід вивчати нові мови.

"Наприклад, свого часу я за допомогою YouTube навчився читати і писати арабською. Це було зовсім нескладно. Вважаю, що вивчення нових мов розширює світогляд, дає розуміння інших культур і посилює конкурентні можливості", - пояснює топ-менеджер.

Нагадаємо, компанія Google планує впровадити генеративний штучний інтелект у свій рекламний бізнес найближчими місяцями, щоб не відставати від інших великих компаній, які включають новаторську технологію у свої продукти.

Більше про причини світової кризи в ІТ та майбутньому ІТ-галузі читайте в інтерв'ю Delo.ua: "ІТ-індустрія в Україні, як і в усьому світі, зараз перебуває в стані плато", - Роман Павлюк, Intellias.