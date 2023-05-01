Вице-президент Intellias рассказал, что нужно свитчерам для успешной карьеры в IT

В условиях мирового кризиса и полномасштабной войны растет конкуренция на рынке труда, так что работу в IT-отрасли приходится искать дольше. Но если свитчеры хотят построить успешную карьеру в IT-индустрии, они должны получить качественное образование и выучить английский язык. Об этом в интервью Delo.ua рассказывает вице-президент по развитию технологий в IT-компании Intellias Роман Павлюк.



Поэтому Роман Павлюк подготовил для свитчеров три основных совета.

Первое. Следует понять, что IT-рынок больше не будет так быстро расти, как это происходило в 2020-2021 годах. Тогда была аномалия в плане спроса на IT. Всё это остается в прошлом.

Второе. Необходимо получить базовые знания по IT в вузе. Почему? Сейчас IT-отрасль развивается таким образом, что свитчерам может быть недостаточно пройти курсы и научиться программировать, например, на Python.

"Представим, что человек планирует заниматься исследованиями в IT, тогда он должен получить степень магистра в отрасли. При этом учиться нужно не ради диплома, а ради фундаментальных знаний. Поскольку исследование невозможно проводить без математической базы. Процессы надо описывать инженерно-научными фразами. Поэтому без высшего образования не обойтись, но такие знания можно получить в украинских университетах", – говорит Роман Павлюк.

Третье. Для работы в IT-отрасли необходимо знание английского языка на хорошем уровне. Этого, в принципе, достаточно. Но есть старая добрая поговорка: "Сколько я знаю языков, столько раз я человек". Поэтому следует учить новые языки.

"Например, в свое время я с помощью YouTube научился читать и писать на арабском. Это было совсем несложно. Считаю, что изучение новых языков расширяет мировоззрение, дает понимания других культур и усиливает конкурентные возможности", - объясняет топ-менеджер.

Напомним, компания Google планирует внедрить генеративный искусственный интеллект в свой рекламный бизнес в ближайшие месяцы, чтобы не отставать от других крупных компаний, включающих новаторскую технологию в свои продукты.

Больше о причинах мирового кризиса в IT и будущем IT-отрасли читайте в интервью Delo.ua: "IT-индустрия в Украине, как и во всем мире, сейчас находится в состоянии плато", - Роман Павлюк, Intellias.