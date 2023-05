"Масові скорочення в світовій IT-галузі не катастрофа, а корекція ринку", — Вадим Друмов, Hillel IT School

Як змінився портрет світчера після 24 лютого? Яку професію краще обирати в IT? Чи потрібне знання англійської мови на старті? Як правильно використовувати штучний інтелект для навчання? Як краще новачкам шукати роботу у IT під час кризи? Про все це в інтерв’ю Delo.ua розповів CEO Hillel IT School Вадим Друмов.