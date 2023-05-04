"Масові скорочення в світовій IT-галузі не катастрофа, а корекція ринку", — Вадим Друмов, Hillel IT School

Як змінився портрет світчера після 24 лютого? Яку професію краще обирати в IT? Чи потрібне знання англійської мови на старті? Як правильно використовувати штучний інтелект для навчання? Як краще новачкам шукати роботу у IT під час кризи? Про все це в інтерв’ю Delo.ua розповів CEO Hillel IT School Вадим Друмов.

Останні роки багато українців мріють перейти у ІТ. Але криза на глобальному IT-ринку впливає на масові скорочення у світових компаніях. Також війна ускладнює ситуацію в Україні. Що відбувається із IT-компаніями у світі та в Україні?

- Українська IT-галузь переживає непрості часи, але не все так погано. Щоб зрозуміти це, давайте поговоримо мовою статистики. Так, у 2021 році експорт ІТ-послуг в Україні виріс на феноменальні 36%, у 2022-му - на 5%. Але після 24 лютого цей процес йшов по інерції. Тому об'єктивну картину в ІТ-галузі українці побачать лише в 2023 році.

Вже є звітність за перший квартал цього року. Експорт IT-послуг знизився на 16% у порівнянні з першим кварталом 2022 року. Представники індустрії очікують, що на такому рівні пройде весь рік. Здається, шо це страшно.

Але давайте поглянемо на це з іншої сторони. У першому кварталі 2023 року експорт в IT індустрії склав $1,68 млрд. Для порівняння: у першому кварталі 2021 року цей показник був на рівні $1,44 млрд. Тобто, зараз експорт більше, ніж 2 роки тому. Це дуже непогано після року повномасштабної війни.

Плюс під час спілкування колеги з IT-компаній кажуть: "Є відчуття, що галузь вийшла на певне плато". Тому деякі з фахівців очікують позитивний відскок з другої половини року.

Але звільнення людей в ІТ-галузі не назвеш гарними новинами…

- Звільнення – це загальна ситуація в IT-сфері в світі. Зараз є новини, що техногіганти - Facebook, Amazon, Google, Microsoft - скорочують людей.

Але ці великі IT-компанії дуже швидко зросли під час ковіду, тож вони набрали велику кількість людей, критерії відбору були понижені. Минулий рік більшість з них не зростала. Тобто, за 2022 рік вони продемонстрували показники десь на рівні 2021 року. Ось чому зараз йде оптимізація: компанії залишають найбільш ефективних співробітників.

Тепер техногіганти вирівнюють фінансові показники, щоб показати гарні звіти. Якщо подивитись ці документи, нічого страшного не відбулося. ІТ-бізнес просто не показав очікуваного зростання, тому він має провести корекцію.

Тож чи варто зараз ставати світчером, якщо конкуренція на IT-ринку лише зростає?

- Дійсно, конкуренція на ринку, особливо в Україні, зросла в рази. Тому якщо людина хоче визначитися, чи варто йти працювати в ІТ, необхідно взяти до уваги декілька аспектів.

Перше. Треба зрозуміти, чи є вакансії в конкретному напрямку. Вакансії є, навіть в Україні. Але їх менше, ніж було до повномасштабної війни.

Друге. Необхідно дивитися на структуру популярності вакансій. Згідно, з даними за перший квартал 2023 року, на першому місті – Front End, на другому – маркетинг, на третьому – Java, на четвертому - DevOps.

Тож що робити? Варто подумати про свої перспективи через 3-5 років. Якщо людина працює у сфері, де не бачить можливостей для розвитку, тоді можна спробувати свої сили в ІТ.

Чому? Справа в тому, що хоча в ІТ відбувається корекція, але процес цифровізації триватиме ще багато років, оскільки багато чого у світі ще не оцифровано. Тому роботу ІТ-фахівці зможуть знайти. Головне: щоб знання і вміння відповідали потребам ринку.

Після 24 лютого в Україні стали як гриби після дощу з’являтися нові ІТ-курси, з чим це було пов’язано: більше людей почали вчитися?

- Ситуація дуже схожа на 2014 рік, коли по суті почалась війна. Тоді економіка просіла, а курс долара різко змінився: спочатку був 8 гривень, потім – 30, далі відкотився до 25 гривень. Тобто, люди фактично почали менше заробляти.

Але зовсім інша ситуація була в ІТ-галузі, де у багатьох компаній оплата праці була прив'язана до курсу валют. На той момент індустрія навіть зростала. Зокрема, у 2014 році експорт складав $1,5 млрд, у 2015-му - $2,1 млрд.

Тож не дивно, що українці почали дивитися на ІТ. Говорили, що це перспективна професія, оскільки фахівці заробляють у доларах, а працювати можна у міжнародній компанії. Як результат, почався великий бум на навчання у ІТ-школах. Через 2-3 роки ринок IT-освіти викристалізувався: зокрема, зникли ті курси, що розвивали дані послуги несистемно.

Коли ж почалась повномасштабне вторгнення, відбулась та ж сама історія, що й у 2014-му. Люди вирішили йти вчитися на ІТ-курсах, оскільки це міжнародна професія. Можна бути класним Python розробником в Україні і знайти хорошу роботу за кордоном. Ця мотивація виявилася дуже важливою для вимушених переселенців. Багато хто захотів отримати професію, яка допоможе працювати онлайн у будь-якій країні світу та отримувати гарну зарплату.

Логічно, що в умовах зростання попиту на освітні послуги знову з'явилась велика кількість ІТ-курсів. Але при цьому не все навчальні продукти можуть бути якісними, тому треба уважно дивитися, хто буде викладати, скільки часу займають заняття, які практичні навички ви отримаєте, який супровід у працевлаштуванні будуть надавати.

Наведу приклад із курсом Front End. Десь сім років тому базові знання за цим напрямком можна було отримати за 4 місяці, зараз на це потрібно біля 9-10 місяців. Чому так? Справа в тому, що технології постійно розвиваються, тому на курсі потрібно дати не тільки основу, а й актуальні технології. Вимоги до фахівців також зростають, тому студенти мають отримати якісні знання.

Як під час повномасштабної війни змінився середній портрет світчера?

- Можу сказати, що серед студентів, що йдуть вчитися у IT, немає змін у так званих звичних характеристиках: вік, стать, фах тощо. Тобто, навчатися готові й у 18 років, й у 50. Люди можуть знаходитися як в Україні, так і за кордоном.

Водночас з цим, після 24 лютого суттєво змінилася поведінка світчера. Основні тенденції тут такі.

Перше. Зараз люди хочуть швидко почати та закінчити навчання. В них немає часу чекати. Їм треба визначитись, що робити, де жити, ким працювати. Це стосується всіх українців – тих, що поїхали за кордон, та тих, що залишились в Україні.

Друге. Повертаються навчатися ті люди, хто хотіли отримати IT-професію ще декілька років тому. Тобто, тоді вони думали, щоб почати працювати в ІТ, але через різні причини не наважились зробити цей крок. Після 24 лютого ці люди знову повернулися до старої мрії.

Третє. Зросли загальні показники успішності студентів. Під час повномасштабної війни студенти все одно гарно вчилися, відвідували онлайн заняття, виконували домашні завдання, захищали проєкти та доводили курс до кінця. На цей тренд не вплинули навіть ризики зимового блекауту.

Це круто насправді. Думаю, що люди почали краще вчитися, бо розуміють, що у світі можлива економічна криза, в Україні йде повномасштабна війна. Все це фактори невизначеності. В таких умовах можна покластися лише на себе. Тому люди інвестують в себе та хочуть отримати максимально якісні знання. Немає часу на сумніви, потрібно діяти, бо іншого шансу може не бути.

Часто світчери обирають спеціальність, завдяки рейтингам або рекомендаціям. Але потім виявляється, що обрана професія нецікава. Тож як переходити в IT правильно?

- Знаєте, можна навіть скласти інструкцію, як правильно світчерам обирати професію.

Перше. Варто пройти профоорієнтаційний тест. Як правило, такі тести враховують психологічні особливості людини.

Друге. Краще обирати професію у IT самостійно, а не спираючись виключно на рекомендації друзів, рівень зарплат та інші фактори. Для цього необхідно взяти до уваги свої знання, попередній досвід роботи, здібності, що саме зараз цікавить. Після аналізу своїх плюсів та мінусів можна розпитувати друзів та знайомих про їх досвід.

Третє. Важливо провести самостійний аналіз ринку. Тому треба прочитати десь 5-7 статей по кожному напрямку. Шукати інформацію можна через Google. Наприклад, напишіть: що таке тестування та чим займається тестувальник. У переліку можна обрати статті або відео прикладного змісту. Щоб дізнатися інформацію, треба витратити один вечір. Але це дасть розуміння кожної IT-професії. Таким чином, людина може проаналізувати кожну спеціальність та зробити вибір виважено.

Четверте. Необхідно подивитися на кількість вакансій на ринку праці, вимоги до кандидатів, рівень зарплати. Цю інформацію також потрібно проаналізувати, щоб зрозуміти, наскільки та чи інша спеціальність зараз затребувана та перспективна.

П’яте. Також треба прийняти рішення, як розвиватися в напрямку ІТ. Тобто, що краще - йти на курси або вчитися самостійно. Можна спробувати подивитися безкоштовні відео-уроки. Якщо вчитися самому буде складно, можна подумати про навчання у ІТ-школі.

Варто запам’ятати головне: світчер має обрати ту професію, що допоможе йому стати класним фахівцем. Крім того, професія має подобатися та надихати. Саме тоді людина буде отримувати високу зарплату та не оглядатися на середню ситуацію по ринку.

А на якому рівні треба знати англійську мову, щоб отримати роботу у IT?

- Англійська мова важлива для IT-фахівців - це очевидний факт. При цьому багато світчерів роблять одну й ту ж помилку. Вони думають: "Зараз я почну вчити програмування або бізнес-аналіз і паралельно вивчу англійську". Але за два місяці неможливо швидко підвищити рівень іноземної мови до потрібного рівня. Тому важливо заздалегідь оцінити, скільки саме часу необхідно для вирішення цієї проблеми.

Як показує практика, в IT як мінімум потрібний середній рівень знання англійської мови. Зокрема, фахівці у напрямках проджект менеджменту, бізнес-аналізу, мають знати англійську на рівні B2 та вище. А якщо світчер хоче стати розробником, тоді на старті потрібне знання англійської хоча б на рівні В1. Цього буде достатньо, щоб прочитати документацію, репорти та ін.

Важливо розуміти, що під час пошуку фахівця рекрутери ретельно перевіряють знання претендентів. Часто в IT-компаніях віддають перевагу тим кандидатам, хто краще знає іноземну мову.

Уявимо, рекрутер шукає Junior QA Manual. Він обирає серед двох претендентів: у одного трохи краще технічні навички, в іншого – краще знання англійської мови. Скоріш за все, рекрутер обере того кандидата, хто добре говорить англійською.

Чому? Справа в тому, у команді можуть працювати 8 людей із різних країн світу, тож потрібно спілкуватися іноземною мовою. Дуже важливо налагодити комунікації. А технічні знання швидко можна підтягнути безпосередньо під час роботи над проектом, головне - оперативно засвоювати інформацію. Ось чому треба вчити англійську.

Розробки у сегменті штучного інтелекту (ШІ) впливають на айтівців. На ваш погляд, як ШІ змінить професії на IT-ринку? Які навички треба розвивати світчерам?

- Мені здається, що найближчим часом розвиток ШІ надасть додаткові можливості для розвитку професій, компаній, галузей. Вже є багато прикладів, коли бізнес використовує ChatGPT у робочих процесах. Ми також проводимо експерименти. Зокрема, у нашій школі створено курс, контент до якого повністю згенерований ChatGPT. Єдине, викладач перевірив інформацію, дещо відкорегував. Для першого разу команда була задоволена результатом.

Далі викладачі планують задіяти ШІ у перевірці домашніх завдань. Це великий обсяг роботи, в 2022 році було понад 200 тисяч таких робіт. Тож має сенс автоматизувати рутинні процеси. До речі, ШІ буде в нас не тільки перевіряти домашні завдання, а й готувати відповідні рекомендації.

Ще є багато цікавих ідей, як можна задіяти ШІ у навчальному процесі. Тому студенти мають не боятися використовувати штучний інтелект під час навчання. Такі інструменти мають підвищувати продуктивність. Лідером буде той, хто швидше опанує ШІ і зможе ефективно використовувати ці технології у роботі.

Зараз багато українців шукають роботу в IT в Україні або за кордоном, але при цьому вчаться в українських IT-школах. Як світчерам діяти, щоб отримати перший офер?

- Пошук роботи в IT-галузі в Україні та за кордоном відрізняється, тому рекомендації будуть різні.

Перше. Українські світчери стикаються з високою конкуренцією на ринку праці. Тому якщо вони хочуть отримати гарну роботу, потрібно створити якісне резюме, регулярно моніторити вакансії та оперативно відправляти заявки на них.

Як показує практика, шанси отримати відгук на вакансію значно зростають, якщо кандидат зможе потрапити у перші 10 осіб у списку заявок.

Друге. Зараз за кордоном багато українців працюють у IT-галузі. Тому кандидати рівня джуніор можуть шукати роботу через знайомих, цікавитися вакансіями у іноземних представництвах українських компаній та ін. Багато таких офісів є у Болгарії, Румунії, Польщі, Іспанії тощо. Якщо вдасться знайти цікаву пропозицію навіть в іншому місті Європи, можна подумати про релокацію.

Зараз складніше знайти роботу в IT, ніж до 24 лютого, тож є люди, що намагалися стати світчерами, але їм це не вдалося. Що їм робити?

- Спочатку треба зрозуміти, в чому полягає причина цього неуспіху. Можливо, людина неправильно обрала напрямок для навчання - програмування, дизайн або тестування тощо. А, можливо, обрано непідходящий метод навчання або просто ментор нецікаво викладав. Або ще щось. Якщо знайшли цю причину, необхідно виправити помилки та спробувати знову. Тоді на цьому шляху може супроводжувати успіх.

До речі, є приклади, коли людина стає успішним світчером з другої спроби. Наприклад, спочатку наш студент почав вчити Front End, потім він зрозумів, що програмування йому не зашло. Але через деякий час він повернувся, закінчив курс бізнес аналізу та почав працювати в IT-компанії.