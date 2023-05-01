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Категорія
Бізнес
Дата публікації

Українська IT-галузь зможе вийти із кризи у 2024 році - Intellias

Роман Павлюк, Intellias. Джерело: Intellias
Роман Павлюк, Intellias. Джерело: Intellias

Зараз IT-індустрія в Україні, як і в світі, знаходиться у стані плато. Світова економіка може почати відновлюватися десь у 3-4 кварталах 2023 року. Про це в інтерв’ю Delo.ua розповідає віцепрезидент з розвитку технологій у IT-компанії Intellias Роман Павлюк.  

 

Ці тренди спочатку відчують бізнес та інвестиції у світі. Після цього українська IT-галузь також буде поступово відновлюватися. 

"У 3-му кварталі розпочнеться невелике зростання, хоча цей тренд не перекриє ті можливості, шо може надати український IT-ринок. Тож можна говорити, що галузь все ще буде знаходитися у кризі до кінця року", - пояснює Роман Павлюк. 

Якщо економіка зможе стабільно відновлюватися у другій половині 2023 року, тоді на початку 2024 року можна очікувати, що IT-галузь буде виходити з цієї кризи та мати затребуваність, яку можуть запропонувати українські компанії. Тому 4-й квартал 2023 року та 1-й квартал 2024 року ще будуть умовно кризовими.

"Відновлення українського IT-ринку відбудеться вже по результатах 2024 року. Там є шанс вийти на рівень розвитку 2022 року. Тоді IT-галузь показала майже 30% росту. Крім того, IT-компанії вийшли на друге місто після агросектору по валютній виручці", - говорить топ-менеджер.

Нагадаємо, Корпорація Microsoft підписала 10-річну угоду з іспанською компанією Nware про передачу ігор Xbox і Activision Blizzard на іспанську хмарну ігрову платформу через кілька днів після того, як Великобританія заблокувала її.

Більше про причини світової кризи в IT та майбутнє IT-галузі в Україні читайте в інтерв’ю Delo.ua: "IT-індустрія в Україні, як і в усьому світі, зараз знаходиться у стані плато", - Роман Павлюк, Intellias".

Автор:
Христина Коновалова