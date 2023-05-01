Украинская IT-отрасль сможет выйти из кризиса в 2024 году - Intellias

В настоящее время IT-индустрия в Украине, как и в мире, находится в состоянии плато. Мировая экономика может начать восстанавливаться в 3-4 кварталах 2023 года. Об этом в интервью Delo.ua рассказывает вице-президент по развитию технологий в IT-компании Intellias Роман Павлюк.

Эти тренды поначалу ощутят бизнес и инвестиции в мире. После этого украинская IT-отрасль будет постепенно восстанавливаться.

"В 3-м квартале начнется небольшой рост, хотя этот тренд не перекроет те возможности, которые может предоставить украинский IT-рынок. Поэтому можно говорить, что отрасль все еще будет находиться в кризисе до конца года", - объясняет Роман Павлюк.

Если экономика сможет стабильно восстанавливаться во второй половине 2023 года, тогда в начале 2024 можно ожидать, что IT-отрасль будет исходить из этого кризиса и иметь востребованность, которую могут предложить украинские компании. Поэтому 4-й квартал 2023 года и 1-й квартал 2024 еще будут условно кризисными.

"Восстановление украинского IT-рынка состоится уже по результатам 2024 года. Там есть шанс выйти на уровень развития 2022 года. Тогда IT-отрасль показала почти 30% роста. Кроме того, IT-компании вышли на второе место после агросектора по валютной выручке", – говорит топ-менеджер.

Корпорация Microsoft подписала 10-летнее соглашение с испанской компанией Nware о передаче игр Xbox и Activision Blizzard на испанскую облачную игровую платформу через несколько дней после того, как Великобритания заблокировала ее.

Больше о причинах мирового кризиса в IT и будущем IT-отрасли читайте в интервью Delo.ua : "IT-индустрия в Украине, как и во всем мире, сейчас находится в состоянии плато", - Роман Павлюк, Intellias.