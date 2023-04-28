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- Работа и образование
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IT, ритейл, сельское хозяйство и другие отрасли: подборка актуальных вакансий в Украине
Senior Sales Manager, г. Киев
Tolsma Technik (сельское хозяйство) приглашает на работу старшего менеджера по продажам.
Зарплата: не указано.Подписывайтесь на наш Telegram канал
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69915013
Управляющий сетью продуктовых магазинов, г. Киев
Фуд Маг приглашает на работу директора торговой сети продуктовых магазинов с опытом работы в качестве руководителя.
Зарплата: от 25 000 до 50 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies//69916408
Ведущий эксперт (тка) по взаимодействию с инвесторами (МФО), г. Киев
Национальная энергетическая компания "УКРЭНЕРГО" приглашает в свою команду ведущего эксперта/ведущую экспертку по взаимодействию с инвесторами.
Зарплата: не указано.
График работы: 5-дневная рабочая неделя с 2-мя выходными (суббота, воскресенье).
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916043
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+380 67 223 0178
[email protected]
HR Director, г. Киев
UBEREM – сервис по заказу уборки в Украине, приглашает на работу HR директора.
Зарплата: не указано.
График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69915174
SEO-специалист, удаленная работа
Компания CyberScore, специализирующаяся на Dota 2, ищет квалифицированного SEO-специалиста.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/6991665
Менеджер по продажам в контакт-центр, г. Киев
Международный аутсорсинговый контакт-центр UPSale.ME. приглашает на работу менеджера по продажам в контакт-центр (обработка интернет-заказов).
Зарплата: от 9 000 до 15 000 грн + ежемесячные премии.
График работы: от 30 часов в неделю, выходные плавающие.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916627
Менеджер по продажам на экспорт, г. Киев
OLYMP Alcohol Company приглашает на работу менеджера по продажам на экспорт.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916801
Менеджер по логистике SAP и закупок, г. Киев
PUMA – один из спортивных брендов в мире по разработке обуви, одежды и аксессуаров, приглашает на работу менеджера по логистике SAP и закупкам.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916721
SAP Support and Project Manager, г. Киев
PUMA – один из спортивных брендов в мире по разработке обуви, одежды и аксессуаров, приглашает на работу SAP Support and Project Manager.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916722
E-commerce Content Manager, г. Киев
PUMA – один из спортивных брендов в мире по разработке обуви, одежды и аксессуаров, приглашает на работу E-commerce Content Manager.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916720
Главный экономист отдела по взаимодействию с национальными и международными платежными системами и внедрение новых технологий платежных систем, г. Киев
Укргазбанк приглашает на работу главного экономиста отдела по взаимодействию с национальными и международными платежными системами и внедрение новых технологий платежных систем.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69915837
Начальник отдела поддержки карточных продуктов розничного банкинга, г. Киев
Укргазбанк приглашает на работу начальника отдела поддержки карточных продуктов розничного банкинга.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69915836
Главный специалист отдела развития сети банка (аналитик), г. Киев
Укргазбанк приглашает на работу главного специалиста отдела развития сети банка (аналитик).
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69915841
Главный экономист отдела оценки комплайнс-риска, г. Киев
Укргазбанк приглашает на работу главного экономиста отдела оценки комплаенс-риска.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69915839
Главный специалист отдела мониторинга системы внутреннего контроля департамента комплаенс, г. Киев
Укргазбанк приглашает на работу главного специалиста отдела мониторинга системы внутреннего контроля департамента комплаэнса.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69915838
Начальник отдела развития кредитных продуктов департамента розничного банкинга, г. Киев
Укргазбанк приглашает на работу начальника отдела по развитию кредитных продуктов департамента розничного банкинга.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69915840
Младший специалист по снабжению, г. Киев
Компания Ашан приглашает на работу младшего специалиста по снабжению.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916626
Бухгалтер подразделения взаиморасчетов с поставщиками, удаленная работа
Компания Ашан приглашает на работу бухгалтера подразделения взаиморасчетов с поставщиками.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916157
Заведующий отделом в гипермаркете, г. Киев
Компания Ашан приглашает на работу заведующего отделом в гипермаркете.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916159
Руководитель отдела по ассортименту товара, г. Киев
Компания Ашан приглашает на работу руководителя отдела по ассортименту товара.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916160
Бухгалтер подразделения взаиморасчетов с поставщиками, г. Киев
Компания Ашан приглашает на работу бухгалтера подразделения взаиморасчетов с поставщиками.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916158
Специалист по внутренней безопасности/Security Officer, г. Киев
Представительство Хало Траст приглашает на работу специалиста по внутренней безопасности.
Зарплата: не указано.
График работы: Пн – Пт, с 08:00 до 17:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916471
Инженер по информационной безопасности, г. Киев
ФОП Караваева приглашает на работу инженера по информационной безопасности.
Зарплата: от 40 000 до 60 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69914429
Разработчик ГИС/GIS Developer, удаленная работа
Представительство Хало Траст приглашает на работу разработчика ГИС.
Зарплата: не указано.
График работы: Пн – Пт, с 08:00 до 17:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916470
Руководитель IT-отдела/ICT Manager
Представительство Хало Траста приглашает на работу руководителя IT-отдела.
Зарплата: 76 250 грн.
График работы: График работы: Пн – Пт, с 08:00 до 17:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916387
Оператор на производство, г. Днепр
"ВиЯр" - торгово-производственная компания мебельных комплектующих приглашает на работу оператора.
Зарплата: 17 000 – 22 000 грн.
График работы: 2/2/4 (2 день с 08:00 до 20:00/2 ночь с 20:00 до 08:00/4 выходных).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3310724/
Сборщик, упаковщик заказов на склад, г. Днепр
Компания СП "Оптима-Фарм, ЛТД" - дистрибьютор медицинских препаратов и товаров медицинского назначения, ищет сборщика и упаковщика заказов на склад.
Зарплата: 16 000 грн.
График работы: с Пн-Пт (сб, вс-выходные), есть дневные и ночные смены.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3159650/
Электрик, г. Днепр
ООО "Днепроуниверсал" приглашает на работу электрика.
Зарплата: 15 000 грн.
График работы: Пн – Пт с 09:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5121764/
Кухар, г. Львов
Ресторан 1708 года Pizza di Napoli приглашает на работу повара на горячий процесс.
Зарплата: 15 000 – 16 000 грн.
График работы: 3/3 с 9:00-22:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5033966/
Работник заведения ресторанного хозяйства, г. Львов
Международная компания МакДональдз приглашает на работу работника склада.
Зарплата: 8 000 – 13 747 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5124887/
Комплектовщик, г. Львов
ООО ТИК "Львовхолод" (кондитерские изделия, химия, бакалея) предлагает должность комплектующего на дневные и ночные смены.
Зарплата: 15 000 – 25 000 грн.
График работы: 2 дня день, 2 дня ночь, 2 дня дома с 9:00 до 19:00/с 21:00 до 7:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4866374/
Менеджер по работе с абонентами, г. Киев
Группа компаний "ДАТАГРУП/ВОЛЯ" приглашает на работу менеджера по работе с абонентами.
Зарплата: 11 000 – 12 000 грн.
График работы: 5/2 с 10:00 до 19:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5129812/
Кладовщик-комплектовщик, г. Киев
ЭЛИТ-Украина — официальный импортер запасных частей для легковых автомобилей, коммерческого транспорта и мотоциклов, а также оборудование для СТО, приглашает на работу кладовщика-комплектовщика.
Зарплата: 15 500 – 19 500 грн.
График работы: 5/2 (посменный).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4936096/
Заведующий складом, г. Киев
Группа компаний Textrade-Futbolka.ua (производство и продажа корпоративного текстиля, одежды для бизнеса, спорта и отдыха, рекламного текстиля, а также сувенирной продукции) приглашает на работу заведующего складом.
Зарплата: 20 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5102636/
Менеджер по работе с клиентами, г. Запорожье
Торгово-производственная международная компания ООО ЕВРОШОК (аутсорсинговые услуги по промышленному выращиванию чеснока, а также продаже семян) ищет менеджера по работе с клиентами.
Зарплата: 15 000 грн.
График работы: 5-дневная рабочая неделя с 8:00 до 17:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4899634/
Экономист по ТМЦ, г. Запорожье
"Аптека АНЦ" приглашает на работу экономиста по ТМЦ.
Зарплата: 12 000 – 13 000 грн.
График работы: 5-дневная рабочая неделя с 8:30 до 17:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5106188/
Наладчик оборудования, г. Запорожье
Фабрика "Виола" - фармацевтическое предприятие, работающее над созданием лекарственных средств, приглашает на работу наладчика оборудования.
Зарплата: 14 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5123673/
Педагог детского развития, г. Одесса
Школа устного счета "Соробан" объявляет набор на вакансию педагога развития детей.
Зарплата: 12 000 – 20 000 грн.
График работы: Пн – Пт с 12:00 до 20:00, в выходные дни с 10:00 до 19:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3988090/
Завхоз, электрик, г. Одесса
Международная ИТ компания Headway.Global! ищет заведующего хозяйственной деятельностью.
Зарплата: 16 000 – 18 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4981962/
Менеджер по продажам, г. Одесса
Компания "TROFIM" приглашает на работу менеджера по продажам.
Зарплата: 15 000 грн.
График работы: 5-дневная рабочая неделя и два плавающих выходных с 08:30 до 17:30.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5091327/
Повар, г. Харьков
В кафе Vilka нужен повар.
Зарплата: 10 800 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5129106/
Продавец-консультант, г. Харьков
Comfy приглашает на работу продавца-консультанта.
Зарплата: 13 000 – 25 000 грн.
График работы: 5/2 по 8 часов в день.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5115822/
Региональный менеджер, г. Харьков
ООО МЕТРО ПЭЙ - украинская fintech-компания на рынке мгновенных платежей в Украине приглашает на работу регионального менеджера.
Зарплата: 20 500 грн.
График работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5007691/
English teacher, удаленно
Международная онлайн школа английского языка Englishdom приглашает на работу учителя английского языка.
Зарплата: 15 000 – 30 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3749916/
Контент-менеджер, удаленно
Education.ua ищет контент-менеджера.
Зарплата: 17 000 – 20 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5117032/
Дизайнер, удаленно
Лаборатория онлайн образования для нетехнических IT-специалистов IAMPM ищет дизайнера.
Зарплата: не указано.
График работы: 8 рабочих часов в день.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5071787/
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