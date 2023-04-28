IT, ритейл, сельское хозяйство и другие отрасли: подборка актуальных вакансий в Украине

Delo.ua совместно с GRC.ua и Work.ua создали подборку вакансий офисной и дистанционной работы.

Senior Sales Manager, г. Киев

Tolsma Technik (сельское хозяйство) приглашает на работу старшего менеджера по продажам.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69915013

Управляющий сетью продуктовых магазинов, г. Киев

Фуд Маг приглашает на работу директора торговой сети продуктовых магазинов с опытом работы в качестве руководителя.

Зарплата: от 25 000 до 50 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies//69916408

Ведущий эксперт (тка) по взаимодействию с инвесторами (МФО), г. Киев

Национальная энергетическая компания "УКРЭНЕРГО" приглашает в свою команду ведущего эксперта/ведущую экспертку по взаимодействию с инвесторами.

Зарплата: не указано.

График работы: 5-дневная рабочая неделя с 2-мя выходными (суббота, воскресенье).

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916043

HR Director, г. Киев

UBEREM – сервис по заказу уборки в Украине, приглашает на работу HR директора.

Зарплата: не указано.

График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69915174

SEO-специалист, удаленная работа

Компания CyberScore, специализирующаяся на Dota 2, ищет квалифицированного SEO-специалиста.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/6991665

Менеджер по продажам в контакт-центр, г. Киев

Международный аутсорсинговый контакт-центр UPSale.ME. приглашает на работу менеджера по продажам в контакт-центр (обработка интернет-заказов).

Зарплата: от 9 000 до 15 000 грн + ежемесячные премии.

График работы: от 30 часов в неделю, выходные плавающие.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916627

Менеджер по продажам на экспорт, г. Киев

OLYMP Alcohol Company приглашает на работу менеджера по продажам на экспорт.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916801

Менеджер по логистике SAP и закупок, г. Киев

PUMA – один из спортивных брендов в мире по разработке обуви, одежды и аксессуаров, приглашает на работу менеджера по логистике SAP и закупкам.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916721

SAP Support and Project Manager, г. Киев

PUMA – один из спортивных брендов в мире по разработке обуви, одежды и аксессуаров, приглашает на работу SAP Support and Project Manager.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916722

E-commerce Content Manager, г. Киев

PUMA – один из спортивных брендов в мире по разработке обуви, одежды и аксессуаров, приглашает на работу E-commerce Content Manager.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916720

Главный экономист отдела по взаимодействию с национальными и международными платежными системами и внедрение новых технологий платежных систем, г. Киев

Укргазбанк приглашает на работу главного экономиста отдела по взаимодействию с национальными и международными платежными системами и внедрение новых технологий платежных систем.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69915837

Начальник отдела поддержки карточных продуктов розничного банкинга, г. Киев

Укргазбанк приглашает на работу начальника отдела поддержки карточных продуктов розничного банкинга.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69915836

Главный специалист отдела развития сети банка (аналитик), г. Киев

Укргазбанк приглашает на работу главного специалиста отдела развития сети банка (аналитик).

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69915841

Главный экономист отдела оценки комплайнс-риска, г. Киев

Укргазбанк приглашает на работу главного экономиста отдела оценки комплаенс-риска.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69915839

Главный специалист отдела мониторинга системы внутреннего контроля департамента комплаенс, г. Киев

Укргазбанк приглашает на работу главного специалиста отдела мониторинга системы внутреннего контроля департамента комплаэнса.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69915838

Начальник отдела развития кредитных продуктов департамента розничного банкинга, г. Киев

Укргазбанк приглашает на работу начальника отдела по развитию кредитных продуктов департамента розничного банкинга.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69915840

Младший специалист по снабжению, г. Киев

Компания Ашан приглашает на работу младшего специалиста по снабжению.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916626

Бухгалтер подразделения взаиморасчетов с поставщиками, удаленная работа

Компания Ашан приглашает на работу бухгалтера подразделения взаиморасчетов с поставщиками.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916157

Заведующий отделом в гипермаркете, г. Киев

Компания Ашан приглашает на работу заведующего отделом в гипермаркете.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916159

Руководитель отдела по ассортименту товара, г. Киев

Компания Ашан приглашает на работу руководителя отдела по ассортименту товара.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916160

Бухгалтер подразделения взаиморасчетов с поставщиками, г. Киев

Компания Ашан приглашает на работу бухгалтера подразделения взаиморасчетов с поставщиками.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916158

Специалист по внутренней безопасности/Security Officer, г. Киев

Представительство Хало Траст приглашает на работу специалиста по внутренней безопасности.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн – Пт, с 08:00 до 17:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916471

Инженер по информационной безопасности, г. Киев

ФОП Караваева приглашает на работу инженера по информационной безопасности.

Зарплата: от 40 000 до 60 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69914429

Разработчик ГИС/GIS Developer, удаленная работа

Представительство Хало Траст приглашает на работу разработчика ГИС.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн – Пт, с 08:00 до 17:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916470

Руководитель IT-отдела/ICT Manager

Представительство Хало Траста приглашает на работу руководителя IT-отдела.

Зарплата: 76 250 грн.

График работы: График работы: Пн – Пт, с 08:00 до 17:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916387

Оператор на производство, г. Днепр

"ВиЯр" - торгово-производственная компания мебельных комплектующих приглашает на работу оператора.

Зарплата: 17 000 – 22 000 грн.

График работы: 2/2/4 (2 день с 08:00 до 20:00/2 ночь с 20:00 до 08:00/4 выходных).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3310724/

Сборщик, упаковщик заказов на склад, г. Днепр

Компания СП "Оптима-Фарм, ЛТД" - дистрибьютор медицинских препаратов и товаров медицинского назначения, ищет сборщика и упаковщика заказов на склад.

Зарплата: 16 000 грн.

График работы: с Пн-Пт (сб, вс-выходные), есть дневные и ночные смены.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3159650/

Электрик, г. Днепр

ООО "Днепроуниверсал" приглашает на работу электрика.

Зарплата: 15 000 грн.

График работы: Пн – Пт с 09:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5121764/

Кухар, г. Львов

Ресторан 1708 года Pizza di Napoli приглашает на работу повара на горячий процесс.

Зарплата: 15 000 – 16 000 грн.

График работы: 3/3 с 9:00-22:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5033966/

Работник заведения ресторанного хозяйства, г. Львов

Международная компания МакДональдз приглашает на работу работника склада.

Зарплата: 8 000 – 13 747 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5124887/

Комплектовщик, г. Львов

ООО ТИК "Львовхолод" (кондитерские изделия, химия, бакалея) предлагает должность комплектующего на дневные и ночные смены.

Зарплата: 15 000 – 25 000 грн.

График работы: 2 дня день, 2 дня ночь, 2 дня дома с 9:00 до 19:00/с 21:00 до 7:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4866374/

Менеджер по работе с абонентами, г. Киев

Группа компаний "ДАТАГРУП/ВОЛЯ" приглашает на работу менеджера по работе с абонентами.

Зарплата: 11 000 – 12 000 грн.

График работы: 5/2 с 10:00 до 19:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5129812/

Кладовщик-комплектовщик, г. Киев

ЭЛИТ-Украина — официальный импортер запасных частей для легковых автомобилей, коммерческого транспорта и мотоциклов, а также оборудование для СТО, приглашает на работу кладовщика-комплектовщика.

Зарплата: 15 500 – 19 500 грн.

График работы: 5/2 (посменный).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4936096/

Заведующий складом, г. Киев

Группа компаний Textrade-Futbolka.ua (производство и продажа корпоративного текстиля, одежды для бизнеса, спорта и отдыха, рекламного текстиля, а также сувенирной продукции) приглашает на работу заведующего складом.

Зарплата: 20 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5102636/

Менеджер по работе с клиентами, г. Запорожье

Торгово-производственная международная компания ООО ЕВРОШОК (аутсорсинговые услуги по промышленному выращиванию чеснока, а также продаже семян) ищет менеджера по работе с клиентами.

Зарплата: 15 000 грн.

График работы: 5-дневная рабочая неделя с 8:00 до 17:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4899634/

Экономист по ТМЦ, г. Запорожье

"Аптека АНЦ" приглашает на работу экономиста по ТМЦ.

Зарплата: 12 000 – 13 000 грн.

График работы: 5-дневная рабочая неделя с 8:30 до 17:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5106188/

Наладчик оборудования, г. Запорожье

Фабрика "Виола" - фармацевтическое предприятие, работающее над созданием лекарственных средств, приглашает на работу наладчика оборудования.

Зарплата: 14 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5123673/

Педагог детского развития, г. Одесса

Школа устного счета "Соробан" объявляет набор на вакансию педагога развития детей.

Зарплата: 12 000 – 20 000 грн.

График работы: Пн – Пт с 12:00 до 20:00, в выходные дни с 10:00 до 19:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3988090/

Завхоз, электрик, г. Одесса

Международная ИТ компания Headway.Global! ищет заведующего хозяйственной деятельностью.

Зарплата: 16 000 – 18 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4981962/

Менеджер по продажам, г. Одесса

Компания "TROFIM" приглашает на работу менеджера по продажам.

Зарплата: 15 000 грн.

График работы: 5-дневная рабочая неделя и два плавающих выходных с 08:30 до 17:30.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5091327/

Повар, г. Харьков

В кафе Vilka нужен повар.

Зарплата: 10 800 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5129106/

Продавец-консультант, г. Харьков

Comfy приглашает на работу продавца-консультанта.

Зарплата: 13 000 – 25 000 грн.

График работы: 5/2 по 8 часов в день.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5115822/

Региональный менеджер, г. Харьков

ООО МЕТРО ПЭЙ - украинская fintech-компания на рынке мгновенных платежей в Украине приглашает на работу регионального менеджера.

Зарплата: 20 500 грн.

График работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5007691/

English teacher, удаленно

Международная онлайн школа английского языка Englishdom приглашает на работу учителя английского языка.

Зарплата: 15 000 – 30 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3749916/

Контент-менеджер, удаленно

Education.ua ищет контент-менеджера.

Зарплата: 17 000 – 20 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5117032/

Дизайнер, удаленно

Лаборатория онлайн образования для нетехнических IT-специалистов IAMPM ищет дизайнера.

Зарплата: не указано.

График работы: 8 рабочих часов в день.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5071787/