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Подборка вакансий: каких специалистов ищут работодатели в разных городах Украины
Подборка актуальных вакансий для поисковиков в разных городах Украины, сделана совместно с Work.ua и GRC.ua.
Редактор новостной ленты, г. Киев
Delo.ua ищет редактора новостной ленты по экономической и общественно-политической тематикам.
Зарплата: не указано.Подписывайтесь на наш Telegram канал
График работы: посменный.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5043426/
Менеджер отдела продаж (В2В), г. Киев
Холдинг "Шериф" приглашает специалиста на должность менеджера отдела продажи В2В.
Заработная плата: 30 000 – 60 000 грн + бонус + %.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5041655/
Бухгалтер по первичной документации, г. Львов
Моритан Транспорт приглашает к сотрудничеству на должность бухгалтера по первичной документации.
Зарплата: 18 000 грн.
График работы: Пн-чт 9:00-18:00, Пт 9:00-17:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5024397/
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Инспектор отдела кадров, г. Одесса
QSS Ukraine LLC приглашает на работу инспектора отдела кадров.
Зарплата: 10 000 – 15 000 грн.
График работы: 5 дней в неделю по 4 часа или 3 дня в неделю полный рабочий день (8 часов).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5086917/
Специалист службы поддержки, г. Днепр
Work.ua приглашает на работу специалиста службы поддержки.
Зарплата: 10 000 – 20 000 грн.
График работы: Пн - Пт, 9:00-18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5095611/
Контент-редактор, г. Киев
Инженерная компания с собственным интернет-магазином Vencon.ua приглашает на работу контент-редактора.
Зарплата: 15 000 – 25 000 грн.
График работы: с 09:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4530715/
Продавец-консультант, г. Запорожье
Comfy приглашает на работу продавца-консультанта.
Заработная плата: 12 000 – 16 000 грн + % от продаж.
График работы: 5/2.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5006991/
Агроном-садовод, г. Одесса
Сельскохозяйственное предприятие "Югагропереработка" объявляет конкурс вакантной должности - агроном-садовод.
Зарплата: 20 000 грн.
График работы: Пн – Сб с 08:00 до 17:00, Вс-выходной.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/2048130/
Кассир, г. Одесса
Сеть супермаркетов Сильпо приглашает на работу кассира.
Зарплата: 11 200 – 12 500 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5092481/
Машинист крана, г. Харьков
СМУ №460 приглашает на работу машиниста крана.
Зарплата: 20 000 грн.
График работы: 8:00 – 17:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5096373/
Кондитер, г. Запорожье
ООО "Дарнель" предприятие по производству кондитерских изделий приглашает в свою команду кондитера (помощника кондитера).
Зарплата: 15 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4850355/
Мастер-гончар, г. Киев
Kyiv Clay Space приглашает на работу мастера-гончара.
Зарплата: 14 000 – 18 000 грн.
График работы: 5-дневная рабочая неделя, 8 часов в день, со среды по воскресенье, с 12:00 до 20:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5055313/
SMM-менеджер, г. Харьков
CHM software ищет опытного SMM-менеджера для работы в Харькове.
Зарплата: 15 000 – 20 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5089370/
Ассистент стоматолога, г. Запорожье
В Центр стоматологической имплантации "Клиника Чертова" нужен ассистент стоматолога-терапевта.
Зарплата: 12 000 – 14 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5078065/
Печатник широкоформатной печати, г. Киев
Типография приглашает на постоянную работу печатника широкоформатной печати.
Зарплата: 23 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3953242/
Администратор, г. Харьков
Стоматологический центр Verno приглашает на работу администратора.
Зарплата: 10 000 – 15 000 грн.
График работы: 2/2, с 8:00 до 20:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4915175/
Маркетолог, г. Хмельницкий
Группа компаний VITAGRO (растениеводство, садоводство, семенное производство, животноводство, строительство, кирпичное производство, изготовление и дистрибуция средств защиты растений, микроудобрений, семян, а также новейших инокулянтов, солнечная энергетика и др.) приглашает в команду маркетолога.
Зарплата: не указано.
График работы: Пн – Пт с 08:30 до 17:30.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912793
Руководитель коммуникаций и маркетинга, г. Киев
Всемирный фонд природы WWF-Украина ищет руководителя/эту коммуникацию и маркетинг (на 1 год, замещение в должности на время декретного отпуска).
Зарплата: не указано.
График работы: Пн – Пт с 08:30 до 17:30.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69914657
Директор Института Исследований по Восстановлению и Развитию, г. Киев
GRC-ES ищет директора Института Исследований по восстановлению и развитию.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69913611
Инженер-технолог, г. Киев
Маресто Украина (оснащение предприятий сегмента HoReCa, пищевых производств, супермаркетов и пекарен технологическим оборудованием) приглашает в команду инженера-технолога (проектировщика).
Зарплата: от 15 000 до 25 000 грн+%.
График работы: Пн – Пт, 9:00-18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69913336
Менеджер по маркетингу и рекламе, г. Киев
IT STEP ACADEMY приглашает на работу менеджера по маркетингу и рекламе.
Зарплата: не указано.
График работы: Пн-Пт с 9:00-18:00 (возможна частичная работа на выходных 3-4 часа, с полной компенсацией выходного в будние дни).
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69914132
Продакт-менеджер по семенам, г. Киев
Международная аграрная компания приглашает в свою команду продакт-менеджера по семенам (кукуруза, подсолнечник).
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911302
Директор испытательной лаборатории (семена, фитосанитария), г. Киев
ООО Институт агробиологии приглашает на работу директора испытательной лаборатории.
Зарплата: от 20 000 до 25 000 грн.
График работы: с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912785
Менеджер по развитию розничной сети, г. Днепр
ТМ "Эликатные продукты" ищет менеджера по развитию розничной сети.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912931
Специалист по МСФО, г. Киев
ООО Будхаус Групп ищет специалиста по МСФО.
Заработная плата: от 40 000 грн на специалиста, от 80 000 грн для профессионала.
График работы: 5/2; с 09:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912966
Финансовый аналитик, г. Киев
ООО "Будхаус Групп" ищет финансового аналитика.
Зарплата: не указано.
График работы: 5/2; с 09:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912965
Автор студенческих работ (инженерные науки), г. Киев
ФЛП Гаркава ищет новых авторов с высшим образованием для выполнения заказов.
Зарплата: не указано.
График работы: удаленная работа со свободным графиком.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69913656
Менеджер по продажам на швейное производство, г. Ирпень.
На швейное производство требуется менеджер по продажам.
Зарплата: от 20 000 грн.
График работы: с 10:00 до 17:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69914129
Продакт-менеджер, г. Киев
Компания Эргопак приглашает принять участие в конкурсе на вакантную должность продакт-менеджера.
Зарплата: не указано.
График работы: Пн – Пт с 9:00 – 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69914144
Администратор в клинику, г. Киев
Оксфорд Медикал приглашает на работу администратора.
Зарплата: 13 000 грн.
График работы: 2\2 с 8:00 до 20:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69914151
Администратор-кассир клиники, г. Киев
В клинике "Оксфорд Медикал" открыта вакансия администратора.
Зарплата: 14 000 грн.
График работы: 2\2 с 8:00 до 20:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69914153
PR-менеджер, г. Киев
Victor Pinchuk Foundation приглашает на работу PR-менеджера.
Зарплата: не указано.
График работы: гибридный.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69914146
Руководитель отдела маркетинга и сервиса, г. Киев
МногоЛосося приглашает на работу руководителя отдела маркетинга и сервиса.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69914120
Преподаватель английского языка (удаленно)
Международная образовательная компания по изучению английского ANTISCHOOL приглашает преподавателей английского языка (онлайн).
Зарплата: от 15 000 до 30 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912769
Ведущий маркетолог, г. Киев
Дистрибьютор косметики приглашает на работу ведущего маркетолога.
Зарплата: от 35 000 до 40 000 грн.
График работы: Пн – Пт, с 10:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69914351
Backend NodeJS developer, г. Киев
BIMP – IT-сервис управления финансовым результатом ищет в команду Backend NodeJS developer.
Заработная плата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69914130
Юрист, г. Киев
Аgenda приглашает на работу юриста.
Зарплата: от 50 000 грн.
График работы: пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69914379
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