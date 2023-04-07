Подборка вакансий: каких специалистов ищут работодатели в разных городах Украины

Подборка актуальных вакансий для поисковиков в разных городах Украины, сделана совместно с Work.ua и GRC.ua.

Редактор новостной ленты, г. Киев

Delo.ua ищет редактора новостной ленты по экономической и общественно-политической тематикам.

Зарплата: не указано.

График работы: посменный.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5043426/

Менеджер отдела продаж (В2В), г. Киев

Холдинг "Шериф" приглашает специалиста на должность менеджера отдела продажи В2В.

Заработная плата: 30 000 – 60 000 грн + бонус + %.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5041655/

Бухгалтер по первичной документации, г. Львов

Моритан Транспорт приглашает к сотрудничеству на должность бухгалтера по первичной документации.

Зарплата: 18 000 грн.

График работы: Пн-чт 9:00-18:00, Пт 9:00-17:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5024397/

Инспектор отдела кадров, г. Одесса

QSS Ukraine LLC приглашает на работу инспектора отдела кадров.

Зарплата: 10 000 – 15 000 грн.

График работы: 5 дней в неделю по 4 часа или 3 дня в неделю полный рабочий день (8 часов).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5086917/

Специалист службы поддержки, г. Днепр

Work.ua приглашает на работу специалиста службы поддержки.

Зарплата: 10 000 – 20 000 грн.

График работы: Пн - Пт, 9:00-18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5095611/

Контент-редактор, г. Киев

Инженерная компания с собственным интернет-магазином Vencon.ua приглашает на работу контент-редактора.

Зарплата: 15 000 – 25 000 грн.

График работы: с 09:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4530715/

Продавец-консультант, г. Запорожье

Comfy приглашает на работу продавца-консультанта.

Заработная плата: 12 000 – 16 000 грн + % от продаж.

График работы: 5/2.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5006991/

Агроном-садовод, г. Одесса

Сельскохозяйственное предприятие "Югагропереработка" объявляет конкурс вакантной должности - агроном-садовод.

Зарплата: 20 000 грн.

График работы: Пн – Сб с 08:00 до 17:00, Вс-выходной.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/2048130/

Кассир, г. Одесса

Сеть супермаркетов Сильпо приглашает на работу кассира.

Зарплата: 11 200 – 12 500 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5092481/

Машинист крана, г. Харьков

СМУ №460 приглашает на работу машиниста крана.

Зарплата: 20 000 грн.

График работы: 8:00 – 17:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5096373/

Кондитер, г. Запорожье

ООО "Дарнель" предприятие по производству кондитерских изделий приглашает в свою команду кондитера (помощника кондитера).

Зарплата: 15 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4850355/

Мастер-гончар, г. Киев

Kyiv Clay Space приглашает на работу мастера-гончара.

Зарплата: 14 000 – 18 000 грн.

График работы: 5-дневная рабочая неделя, 8 часов в день, со среды по воскресенье, с 12:00 до 20:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5055313/

SMM-менеджер, г. Харьков

CHM software ищет опытного SMM-менеджера для работы в Харькове.

Зарплата: 15 000 – 20 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5089370/

Ассистент стоматолога, г. Запорожье

В Центр стоматологической имплантации "Клиника Чертова" нужен ассистент стоматолога-терапевта.

Зарплата: 12 000 – 14 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5078065/

Печатник широкоформатной печати, г. Киев

Типография приглашает на постоянную работу печатника широкоформатной печати.

Зарплата: 23 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3953242/

Администратор, г. Харьков

Стоматологический центр Verno приглашает на работу администратора.

Зарплата: 10 000 – 15 000 грн.

График работы: 2/2, с 8:00 до 20:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4915175/

Маркетолог, г. Хмельницкий

Группа компаний VITAGRO (растениеводство, садоводство, семенное производство, животноводство, строительство, кирпичное производство, изготовление и дистрибуция средств защиты растений, микроудобрений, семян, а также новейших инокулянтов, солнечная энергетика и др.) приглашает в команду маркетолога.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн – Пт с 08:30 до 17:30.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912793

Руководитель коммуникаций и маркетинга, г. Киев

Всемирный фонд природы WWF-Украина ищет руководителя/эту коммуникацию и маркетинг (на 1 год, замещение в должности на время декретного отпуска).

Зарплата: не указано.

График работы: Пн – Пт с 08:30 до 17:30.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69914657

Директор Института Исследований по Восстановлению и Развитию, г. Киев

GRC-ES ищет директора Института Исследований по восстановлению и развитию.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69913611

Инженер-технолог, г. Киев

Маресто Украина (оснащение предприятий сегмента HoReCa, пищевых производств, супермаркетов и пекарен технологическим оборудованием) приглашает в команду инженера-технолога (проектировщика).

Зарплата: от 15 000 до 25 000 грн+%.

График работы: Пн – Пт, 9:00-18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69913336

Менеджер по маркетингу и рекламе, г. Киев

IT STEP ACADEMY приглашает на работу менеджера по маркетингу и рекламе.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн-Пт с 9:00-18:00 (возможна частичная работа на выходных 3-4 часа, с полной компенсацией выходного в будние дни).

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69914132

Продакт-менеджер по семенам, г. Киев

Международная аграрная компания приглашает в свою команду продакт-менеджера по семенам (кукуруза, подсолнечник).

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911302

Директор испытательной лаборатории (семена, фитосанитария), г. Киев

ООО Институт агробиологии приглашает на работу директора испытательной лаборатории.

Зарплата: от 20 000 до 25 000 грн.

График работы: с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912785

Менеджер по развитию розничной сети, г. Днепр

ТМ "Эликатные продукты" ищет менеджера по развитию розничной сети.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912931

Специалист по МСФО, г. Киев

ООО Будхаус Групп ищет специалиста по МСФО.

Заработная плата: от 40 000 грн на специалиста, от 80 000 грн для профессионала.

График работы: 5/2; с 09:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912966

Финансовый аналитик, г. Киев

ООО "Будхаус Групп" ищет финансового аналитика.

Зарплата: не указано.

График работы: 5/2; с 09:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912965

Автор студенческих работ (инженерные науки), г. Киев

ФЛП Гаркава ищет новых авторов с высшим образованием для выполнения заказов.

Зарплата: не указано.

График работы: удаленная работа со свободным графиком.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69913656

Менеджер по продажам на швейное производство, г. Ирпень.

На швейное производство требуется менеджер по продажам.

Зарплата: от 20 000 грн.

График работы: с 10:00 до 17:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69914129

Продакт-менеджер, г. Киев

Компания Эргопак приглашает принять участие в конкурсе на вакантную должность продакт-менеджера.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн – Пт с 9:00 – 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69914144

Администратор в клинику, г. Киев

Оксфорд Медикал приглашает на работу администратора.

Зарплата: 13 000 грн.

График работы: 2\2 с 8:00 до 20:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69914151

Администратор-кассир клиники, г. Киев

В клинике "Оксфорд Медикал" открыта вакансия администратора.

Зарплата: 14 000 грн.

График работы: 2\2 с 8:00 до 20:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69914153

PR-менеджер, г. Киев

Victor Pinchuk Foundation приглашает на работу PR-менеджера.

Зарплата: не указано.

График работы: гибридный.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69914146

Руководитель отдела маркетинга и сервиса, г. Киев

МногоЛосося приглашает на работу руководителя отдела маркетинга и сервиса.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69914120

Преподаватель английского языка (удаленно)

Международная образовательная компания по изучению английского ANTISCHOOL приглашает преподавателей английского языка (онлайн).

Зарплата: от 15 000 до 30 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912769

Ведущий маркетолог, г. Киев

Дистрибьютор косметики приглашает на работу ведущего маркетолога.

Зарплата: от 35 000 до 40 000 грн.

График работы: Пн – Пт, с 10:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69914351

Backend NodeJS developer, г. Киев

BIMP – IT-сервис управления финансовым результатом ищет в команду Backend NodeJS developer.

Заработная плата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69914130

Юрист, г. Киев

Аgenda приглашает на работу юриста.

Зарплата: от 50 000 грн.

График работы: пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69914379