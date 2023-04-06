Рынок труда стабилизируется. Как изменилось количество вакансий в Украине в марте

В Украине через год после начала полномасштабной войны стабилизируется рынок труда: количество новых вакансий стабильно растет. Об этом сообщает "Опендатабот".

Отмечается, что в марте количество активных предложений о работе выросло на 14% по отношению к февралю. Однако это все еще в 1,4 раза меньше, чем было в начале полномасштабного вторжения РФ.

В марте 2023 года на платформе Work.ua было размещено 75,5 тыс. вакансий.

Наибольший прирост объявлений за месяц зафиксирован в Николаевской (+32%), Черкасской (+23%) и Одесской (+22%) областях. Кроме того, оживилась бизнес-активность на деоккупированной части Херсонской области: +21% вакансий ща месяц.

В то же время количество новых и обновленных резюме увеличилось на 7% – до 431 тысячи. При этом количество новых CV от женщин в 1,4 больше, чем от мужчин. А каждое второе новое резюме в марте – от специалистов без опыта работы (54%).

Наиболее активно ищут работу жители Киевской, Львовской, Днепропетровской и Одесской областей.

По данным аналитиков, в марте значительно сократились зарплаты аграриев и специалистов в области сельского хозяйства – на 10%, до 17,5 тыс грн. Самые высокие гонорары продолжают иметь медиабайеры (52,5 тыс. грн) и водители-международники (40 тыс. грн).