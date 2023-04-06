Ринок праці стабілізується. Як змінилася кількість вакансій в Україні в березні

В Україні за рік після початку повномасштабної війни стабілізується ринок праці: кількість нових вакансій стабільно зростає. Про це повідомляє "Опендатабот".

Зазначається, що в березні кількість активних пропозицій про роботу зросла на 14% відносно лютого. Однак це все ще в 1,4 раза менше, ніж було до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Загалом у березні 2023 року на платформі Work.ua було розміщено 75,5 тис. вакансій.

Найбільший приріст оголошень за місяць зафіксовано на Миколаївщині (+32%), Черкащині (+23%) та на Одещині (+22%). Крім того, пожвавішала бізнес-активність на деокупованій частині Херсонщини: +21% вакансій за місяць.

Водночас кількість нових та оновлених резюме збільшилась на 7% – до 431 тисяч. При цьому кількість нових CV від жінок в 1,4 більша, ніж від чоловіків. А кожне друге нове резюме у березні – від фахівців без досвіду роботи (54%).

Найбільш активно шукають роботу жителі Київської, Львівської, Дніпропетровської та Одеської областях.

За даними аналітиків, у березні відчутно скоротилися зарплати аграріїв та фахівців у галузі сільського господарства – на 10%, до 17,5 тис грн. Найвищі гонорари продовжують мати медіабайери (52,5 тис. грн) та водії-міжнародники (40 тис. грн).