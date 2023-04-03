Як повномасштабна війна змінила ринок праці в українському ІТ

Як повномасштабна війна вплинула на ринок праці в ІТ і чому налагодження процесів управління персоналом — це більше не опція, а необхідність.

Зробити висновки аби стати сильнішими

Звісно для більшості з нас нинішня війна Росії проти України — це перша катастрофічна подія такого колосального масштабу. Проте, мусимо визнати, що в історії людства війни, на жаль, не були рідкістю. Так само ніхто не скаже з абсолютною точністю, де і коли спалахне чергова війна, чи станеться якась інша криза. Тож аби бути більш готовими до можливих майбутніх потрясінь, якими б вони не були, потрібно добре розуміти все, що відбувається саме зараз, і зробити висновки, які допоможуть нам стати сильнішими.

Оскільки сфера моєї відповідальності — кадровий менеджмент в ІТ, пропоную проаналізувати деякі важливі наслідки війни, який відчув український ринок кадрів в ІТ-сфері. Для цього потрібно розібратися в ситуації, тож давайте подивимось, чим наразі характеризується айтішний ринок праці.

Особливості українського ринку кадрів в ІТ під час війни

Відтік кадрів

Звісно, бізнеси теж відчувають на собі негативний вплив російської агресії. Це і спад діяльності партнерів, і відсутність клієнтів та/або замовлень і, звісно, відтік кваліфікованих фахівців. Якщо ще рік тому наш ІТ ринок був стовідсотково ринок кандидата, то зараз, за даними Djinni, він став ринком роботодавця. Ця тенденція почалася ще до війни, але вона її пришвидшила — і відповідно за 2022 рік кадрів стало на 13% менше.

Зросла потреба у досвідчених кандидатах

Однак наймати стало важче не лише через відтік кадрів — змінилися потреби роботодавців. Тепер компанії орієнтуються на більш досвідчених кандидатів, тому частка вакансій, де вимагають 5+ років досвіду, зросла майже вдвічі за 2022 рік. І це дійсно дуже відчутна зміна, адже раніше через перегрітий ринок було досить легко знайти собі роботу в різних компаніях, маючи за плечима принаймні пів року досвіду. Тепер це не так.

Компанії наймають за кордоном, і команди перетворюються на інтернаціональні

Через відтік кваліфікованих кадрів багато компаній вимушені глобалізуватись, знаходячи різні канали найму — зокрема, за кордоном. Отже, команди змінюються, стаючи міжнародними, міжнаціональними, міжкультурними, і англійська мова стає базовою необхідністю для комунікації. Як наслідок, частка вакансій, де потрібно знати англійську хоча б на рівні Upper Intermediate, з листопада 2021 по листопад 2022 зросла з 38% до 60%. Саме тому кандидатам з високим рівнем англійської зараз набагато легше знаходити роботу.

Ця тенденція прослідковується і в нашій компанії, адже у нас, на жаль, неможливо працювати без знання англійської. Команда спілкується між собою виключно англійською навіть в Україні, адже вона складається з працівників різних національностей.

Від початку повномасштабної війни ми, як і багато інших компаній, також почали процес глобалізації. Водночас ми не припинили пошук кандидатів в Україні, але розширили наш фокус. Коли мене питають, де ви шукаєте співробітників, ми кажемо, усюди. І це дійсно так. Єдине, що може нас зупинити, це часовий пояс. Ми всі, переважно, працюємо за українським та грецьким часом, що збігаються. Але команда стала набагато більш інтернаціональною, і це відчувається.

Різна культура впливає на швидкість онбордингу та інтеграції у команду

Коли йдеться про інтернаціональну команду, варто розуміти, що у всіх є свої відмінності. У компанії працюють люди з різних куточків світу, відповідно у них різні культура та цінності. У межах однієї-двох країн, як це донедавна було в нас, процес адаптації проходить досить швидко. Але з початком активного найму в усьому світі ми відчули, що нам не вистачає правильно налаштованих процесів управління персоналом.

Налагодження процесів управління персоналом як один з найголовніших принципів у роботі з міжнародними командами

Починаючи з минулого квітня вся HR-команда, включно з топменеджментом, активно працює над налагодженням процесів управління персоналом. Що це нам дає? Перш за все — відчуття командності, відкритості для всіх наших співробітників. Незалежно від того, де вони знаходяться, всі співробітники розуміють, що вони є частиною однієї великої команди, адже вже з першого дня їхньої роботи, їх ознайомлюють з нашими процесами та правилами. Це те, до чого зараз приходить дуже багато компаній, переважно невеликих, але тих, у яких не було прописано процесів і розуміння того, навіщо це потрібно.

Наш ІТ ринок стає дорослішим. Концепція “у нас є печиво — приходьте до нас” вже давно не працює і не буде працювати. Це вже досить чітко лягло у розуміння власників бізнесів. Продумані процеси дозволяють активно керувати: ви будете вимагати від своїх співробітників зрозумілі цілі та будете отримувати зрозумілі результати. Тому при роботі з міжнародними командами дуже важливо мати процеси, які будуть зрозумілими для всіх.

Український ІТ-ринок 2.0

Звісно, українська ІТ-сфера переживає далеко не найлегші часи. Однак у нинішній ситуації є і позитив. Коли ми переможемо, український IT-бізнес стане набагато дорослішим, і ми будемо мати розуміння того, що і навіщо нам потрібно. Вже зараз ми б'ємо всі рекорди продуктивності: працюючи чотири години, встигаємо зробити більше, ніж раніше за десять. Це робить наші кадри набагато ціннішими. Тому після війни на них полюватимуть в усьому світі. Водночас наша продуктивність, я хочу в це вірити, буде тільки зростати, що згодом дозволить нам зайняти найвигідніші позиції на світовому ринку.