Как полномасштабная война изменила рынок труда в украинском IТ

Как полномасштабная война повлияла на рынок труда в IТ и почему налаживание процессов управления персоналом – это больше не опция, а необходимость.

Сделать выводы, чтобы стать сильнее

Конечно, для большинства из нас нынешняя война России против Украины — это первое катастрофическое событие такого колоссального масштаба. Однако должны признать, что в истории человечества войны, к сожалению, не были редкостью. Так же никто не скажет с абсолютной точностью, где и когда вспыхнет очередная война, произойдет ли какой-нибудь другой кризис. Чтобы быть более готовыми к возможным будущим потрясениям, какими бы они ни были, нужно хорошо понимать все, что происходит именно сейчас, и сделать выводы, которые помогут нам стать сильнее.

Поскольку сфера моей ответственности – кадровый менеджмент в IТ, предлагаю проанализировать некоторые важные последствия войны, который ощутил украинский рынок кадров в IТ-сфере. Для этого нужно разобраться в ситуации, поэтому давайте посмотрим, чем сейчас характеризуется айтишный рынок труда.

Особенности украинского рынка кадров в IТ во время войны

Отток кадров

Конечно, бизнесы тоже испытывают негативное влияние на российскую агрессию. Это и спад деятельности партнеров, отсутствие клиентов и/или заказов и, конечно, отток квалифицированных специалистов. Если еще год назад наш IТ рынок был полностью рынок кандидата, то сейчас, по данным Djinni, он стал рынком работодателя. Эта тенденция началась еще до войны, но она ускорила ее — и соответственно за 2022 год кадров стало на 13% меньше.

Возросла потребность в опытных кандидатах

Однако нанимать стало труднее не только из-за оттока кадров — изменились потребности работодателей. Теперь компании ориентируются на более опытных кандидатов, поэтому доля вакансий, где требуют 5+ лет опыта, выросла почти вдвое за 2022 год. И это действительно очень ощутимое изменение, ведь раньше из-за перегретого рынка было достаточно легко найти себе работу в разных компаниях, имея за плечами по крайней мере пол года опыта. Теперь это не так.

Компании нанимают за границей, и команды превращаются в интернациональные.

Из-за оттока квалифицированных кадров многие компании вынуждены глобализироваться, находя разные каналы найма — в частности, за рубежом. Следовательно, команды меняются, становясь международными, межнациональными, межкультурными, и английский становится базовой необходимостью для коммуникации. Как следствие, доля вакансий, где нужно знать английский хотя бы на уровне Upper Intermediate, с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года выросла с 38% до 60%. Именно поэтому кандидатам с высоким уровнем английского сейчас гораздо легче находить работу.

Эта тенденция прослеживается и в нашей компании, ведь у нас, к сожалению, невозможно работать без английского. Команда общается между собой исключительно на английском даже в Украине, ведь она состоит из работников разных национальностей.

С начала полномасштабной войны мы, как и многие другие компании, тоже начали процесс глобализации. В то же время, мы не прекратили поиск кандидатов в Украине, но расширили наш фокус. Когда меня спрашивают, где вы ищете сотрудников, мы говорим повсюду. И действительно так. Единственное, что может нас остановить, это часовой пояс. Мы все, преимущественно, работаем по совпадающим украинским и греческим временам. Но команда стала гораздо более интернациональной, и это ощущается.

Различная культура влияет на быстроту онбординга и интеграцию в команду

Когда речь идет об интернациональной команде, следует понимать, что у всех есть свои отличия. В компании работают люди из разных уголков мира, соответственно у них разные культура и ценности. В пределах одной-двух стран, как это недавно было у нас, процесс адаптации проходит довольно быстро. Но с началом активного найма по всему миру мы почувствовали, что нам не хватает правильно настроенных процессов управления персоналом.

Налаживание процессов управления персоналом как один из главных принципов в работе с международными командами

Начиная с прошлого апреля вся HR-команда, включая топменеджмент, активно работает над налаживанием процессов управления персоналом. Что нам это дает? Прежде всего – чувство командности, открытости для всех наших сотрудников. Независимо от того, где они находятся, все сотрудники понимают, что они являются частью одной большой команды, ведь уже с первого дня их работы знакомят с нашими процессами и правилами. Это то, к чему сейчас приходит очень много компаний, преимущественно небольших, но тех, у которых не были прописаны процессы и понимание того, зачем это нужно.

Наш IТ рынок становится более взрослым. Концепция "у нас есть печенье - приходите к нам" уже давно не работает и не будет работать. Это уже достаточно четко легло в понимание собственников бизнеса. Продуманные процессы позволяют активно управлять: вы потребуете от своих сотрудников понятные цели и будете получать понятные результаты. Поэтому при работе с международными командами очень важно иметь процессы, которые будут понятны всем.

Украинский IТ-рынок 2.0

Конечно, украинская IТ-сфера переживает далеко не самые легкие времена. Однако в сложившейся ситуации есть и позитив. Когда мы победим, украинский IT-бизнес станет намного взрослее, и у нас будет понимание того, что и зачем нам нужно. Уже сейчас мы бьем все рекорды производительности: работая четыре часа, успеваем сделать больше, чем раньше десяти. Это делает наши кадры гораздо более ценными. Поэтому после войны на них будут охотиться по всему миру. В то же время, наша производительность, я хочу в это верить, будет только расти, что впоследствии позволит нам занять самые выгодные позиции на мировом рынке.