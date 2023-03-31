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Трактористи, дизайнери, адміністратори та інші: дайджест актуальних вакансій
Яких фахівців шукають роботодавці, читайте в добірці з вакансіями, створеною Delo.ua спільно з Work.ua, GRC.UA та OLX Робота.
Ландшафтний дизайнер в садовий центр, м. Київ
Окрема ландшафтна компанія "Eva Landscape Company" запрошує на роботу ландшафтних дизайнерів.
Заробітна плата: 18 000 – 22 000 грн.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Графік роботи: гнучкий.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4042072/
Помічник бухгалтера, м. Дніпро
Легіон Трейд, яка працює на українському ринку металопрокату, у зв’язку з розширенням шукає помічник бухгалтера.
Заробітна плата: 14 000 грн.
Графік роботи: з 9:00 до 17:00, 5-денний робочий тиждень.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/1726241/
Менеджер з продажу послуг, м. Дніпро
Work.uа запрошує на роботу менеджера з продажу послуг.
Заробітна плата: 12 000 – 25 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт, 9:00 — 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4925801/
Продавець-консультант, м. Запоріжжя
brabrabra — це український бренд жіночої білизни, запрошуэ на роботу продавця-консультанта (ТРЦ "Сіті Молл").
Заробітна плата: 10 000 грн + % від продажу.
Графік роботи: 8-ми годинний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5013682/
Вантажник, м. Ужгород
Мережа супермаркетів Сільпо запрошує на роботу вантажника.
Заробітна плата: 10 357 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4148540/
Готувач піци, м. Кропивницький
Холдинг Retail Group запрошує на роботу готувача піци.
Заробітна плата: 12 800 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5041618/
Медична сестра, м. Івано-Франківськ
Медична лабораторія Діла запрошує на роботу медичну сестру.
Заробітна плата: 14 000 грн.
Графік роботи: 5/2 з 7:00 до 15:00 та "плаваючі" вихідні.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4937748/
Логіст, м. Вінниця
Компанія "Нова Пошта" у зв’язку з розширенням штату оголошує конкурс на посаду "логіст".
Заробітна плата: 12 000 – 16 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3694929/
Водій навантажувача, м. Канів
МХП запрошує на роботу водія навантажувача.
Заробітна плата: 17 700 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4964971/
Менеджер з обслуговування корпоративних клієнтів, м. Одеса
ПриватБанк запрошує на роботу менеджера з обслуговування корпоративних клієнтів.
Заробітна плата: 24 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5088852/
Адміністратор ресторану, м. Чернівці
Ресторан Pasta Mia при заправках ОККО запрошує на роботу адміністратора.
Заробітна плата: 14 500 грн
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5028155/
Асистент стоматолога, медична сестра, м. Львів
У стоматологічну клініку високого рівня, в центрі міста потрібна медична сестра/асистент стоматолога.
Заробітна плата: 18 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3898643/
Спеціаліст з обробки перевізних документів, м. Львів
Hegelmann Group — міжнароднатранспортно-логістична компанія, запрошує на роботу спеціаліста з обробки перевізних документів.
Заробітна плата: 10 000 – 12 500 грн.
Графік роботи: Пн-Пт з 09:00 до 18:00. Субота\Неділя — вихідний.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4906533/
Контент-менеджер, м. Дніпро
Компанія Admix Global запрошує на роботу контент-менеджера.
Заробітна плата: 15 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 18:00, плаваюча перерва.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3320454/
Продавець-консультант, м. Тернопіль
Мережа магазинів компанії ЯБКО шукає працівників-консультантів для продажу техніки та аксесуарів Apple.
Заробітна плата: 20 000 – 30 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/2875493/
Технік з підключення інтернету, м. Вінниця
Група компаній "ДАТАГРУП/ВОЛЯ" запрошує на роботу техніка.
Заробітна плата: 10 400 – 12 000 грн.
Графік роботи: 5/2, 9:00—18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4934464/
Продавець-консультант, м. Одеса
Компанія "Пряна Хата" — мережа магазинів з продажу чаю, кави, натуральних спецій, горіхів, сухофруктів, цукатів, випічки та корисних солодощів, запрошує на роботу продавця-консультанта.
Заробітна плата: 13 000 – 15 000 грн.
Графік роботи: гнучкий.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3270735/
Адміністратор на рецепцію в готель, м. Одеса
Готельна мережа Mozart Hotel Group запрошує на роботу адміністратора на рецепцію.
Заробітна плата: 10 000 – 15 000 грн.
Графік роботи: гнучкий графік роботи 1/2.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4672487/
Головний бухгалтер, м. Харків
Група компаній "Українські Ветеринарні Технології" — дистриб’ютор на ринку ветеринарних препаратів та продуктів для тварин, запрошує на роботу головного бухгалтера.
Заробітна плата: 45 000 грн.
Графік роботи: 5/2 з 09:00 до 18:00 (на час військового стану можлива віддалена робота з приїздом до офісу за потребою).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4856059/
Продавець-консультант, м. Харків
У магазин bodo потрібен продавець-консультант (ТРЦ "Французький бульвар").
Заробітна плата: 14 000 грн.
Графік роботи: 3/3 — у місяць 15 робочих змін.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4349880/
Менеджер із закупівель, м. Ужгород
Компанія "Eltra Trade s.r.o." запрошує на робоіу менеджера із закупівель.
Заробітна плата: 15 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5056331/
Регіональний менеджер, м. Вінниця
Vashe Zdorovia Trading (сфера постачання товарів для здоров’я) запрошує на роботу регіонального менеджера.
Заробітна плата: 25 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4902810/
Кухар, м. Луцьк
Культ — це дім, де буде знаходитися магазин із антикварітом, вінтажем та новим посудом, декором, запрошує на роботу кухаря.
Заробітна плата: 11 000 грн.
Графік роботи: 3/3.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4962889/
Логіст, м. Тернопіль
Підприємство-виробник поліетиленових труб для газо- та водопостачання, а також фітингів для зварювання даних труб "Терполімергаз" запрошує на роботу логіста.
Заробітна плата: 20 000 - 25 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт, 09:00 -18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5050848/
Фахівець підтримки користувачів, дистанційно
Проєкт "Вчасно" запрошує на роботу фахівця з підтримки користувачів.
Заробітна плата: 20 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт, 9:00—18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5079871/
Помічник PR-директора, дистанційно
В eZdorovya шукають помічника PR-керівника.
Заробітна плата: 15 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: 5/2, віддалена робота.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5074927/
Касир, м. Гайсин
Для роботи у супермаркеті потрібен касир.
Заробітна плата: 9 000 - 10 000 грн.
Графік роботи: позмінний - 2/2 або 3/3.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Нічний адміністратор, м. Житомир
Запрошується на роботу нічний адміністратор торгового залу.
Заробітна плата: 12 500 - 13 500 грн.
Графік роботи: з 20:00-8:00, 2/2 або 3/3.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Грумер, м. Львів
Оголошується конкурс на вакансію грумер в зоосалон.
Заробітна плата: 10 000 - 20 000 грн.
Графік роботи: позмінний.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Менеджер з продажу, м. Лубни
Потрібен менеджер з продажу побутової техніки зі знанням ПК.
Заробітна плата: 5 000 - 15 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Адміністратор, м. Київ
В клініку "Доктор ЛОР/ЗІР/НЕРВ" відкрито вакансію адміністратора медичного центру.
Заробітна плата: 8 000 - 12 000 грн.
Графік роботи: позмінний.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Пекар піци, м. Черкаси
В супермаркет потрібен пекар піци.
Заробітна плата: 10 800 - 12 300 грн.
Графік роботи: 2/2 або 3/3 по 12 годин.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Оператор контакт-центру, диспетчер, менеджер, м. Полтава
Служба "TAXI838" запрошує на роботу оператора контакт-центру, диспетчера, менеджера.
Заробітна плата: 10 000 - 14 000 грн.
Графік роботи: 2/2.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Адміністратор АЗК, м. Сколе
В мережу АЗК ОККО потрібен адміністратор.
Заробітна плата: 18 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Реалізатор роздрібної торговлі, м. Полтава
Потрібен реалізатор для торгової точки в центральній частині міста.
Заробітна плата: 5 000 - 11 000 грн + % від продажу.
Графік роботи: з 7:00 до 14:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Столяр, м. Бровари
На виробництво міжкімнатних дверей запрошується на робітник в столярний цех.
Заробітна плата: 10 000 - 18 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Секретар судді, м. Київ
Потрібен секретар судових засідань в Київський окружний адміністративний суд.
Заробітна плата: 6 500 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до 17:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Адміністратор, м. Львів
В клінінгову компанію на постійну роботу потрібен адміністратор з досвідом роботи у сфері клінінгу.
Заробітна плата: 12 000 - 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Тракторист, с. Машівка
Фермерське господарство візьме на роботу тракториста / машиніста на імпортну техніку та вітчизняну на посівну компанію.
Заробітна плата: 10 000 - 30 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Оператор поштового відділення, м. Одеса
"Укрпошта" запрошує на роботу оператора поштового відділення.
Заробітна плата: 9 700 - 12 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Адміністратор
Потрібен адміністратор / завгосп з проживанням на базу відпочинку Соколівка, Чернігівська область.
Заробітна плата: 10 000 - 15 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Екскаваторник, тракторист, м. Лубни
Потрібен тракторист-екскаваторник на новий екскаватор типу ДжейСіБі 4, робота в районі та області.
Заробітна плата: 10 000 - 20 000 грн+ бонус в кінці сезону.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Електрік, м. Дніпро
В ОСББ ЖК на постійну роботу потрібен різноробочий з кваліфікацією електрик.
Заробітна плата: 5 000 - 8 000 грн.
Графік роботи: неповний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Дизайнер, м. Хмельницький
Потрібен дізайнер, який вміє робити малюнки та ескізи.
Заробітна плата: 10 000 - 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Доглядальниця, с. Глибоке
Потрібна доглядальниця за лежачою жінкою, з проживанням в околицях міста Бориспіль, село Глибоке.
Заробітна плата: 7 000 - 15 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Оператор по обробці заявок, м. Львів
Компанія "Squirrel House" проводить набір співробітників на посаду оператора по обробці заявок.
Заробітна плата: 18 000 - 38 000 грн.
Графік роботи: 5/2 з 8:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Field Trainer (TV), м. Київ
Компанія "Самсунг електронікс Україна" відкрила вакансію Field Trainer (TV).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912926
Менеджер з продажу нерухомості, м. Київ
Агенція нерухомості "Атланта" запрошує на роботу фахівців на посаду менеджера з продажу нерухомості.
Заробітна плата: від 25 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69913951
Провідний маркетолог, м. Київ
Дистриб'ютор косметики для волосся запрошує до своєї команди провідного маркетолога.
Заробітна плата: від 35 000 до 40 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 10:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914351
Аналітик з прогнозування попиту, м. Київ
Carlsberg Ukraine запрошує на роботу аналітика прогнозування попиту.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69913078
Інженер-електронік / Інженерка-електронік, м. Київ
Carlsberg Ukraine запрошує на роботу інженера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: позмінний - день: 8:00 - 20:00 (12 годин); ніч: 20:00 - 8:00 (12 годин); вихідний (12 годин); день: 8:00 - 20:00 (12 годин); ніч: 20:00 - 8:00 (12 годин); три вихідних (60 годин).
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69913072
Аналітик / Аналітикиня CRM-системи, м. Київ
Carlsberg Ukraine запрошує на роботу аналітика.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69913071
ІТ-менеджер (IT-менеджерка) з впровадження систем, м. Київ
Carlsberg Ukraine запрошує на роботу ІТ-менеджера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69913073
Фахівець (фахівчиня) з маркетингу, м. Київ
Carlsberg Ukraine запрошує на роботу фахівця з маркетингу.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69913081
Менеджер по роботі з клієнтами, м. Київ
AGT plus (меблева галузь) запрошує на роботу менеджера по роботі з клієнтами.
Заробітна плата: від 20 000 до 30 000 грн + % бонуси.
Графік роботи: Пн-Пт, 9:00-18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912797
Програміст Delphi + SQL, м. Київ
Компанія АГТ Плюс відкрила конкурс на посаду програміста Delphi + SQL.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн-Пт, 9:00-18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912798
Менеджер з персоналу, м. Київ
АГТ Плюс запрошує на роботу менеджера з персоналу.
Заробітна плата: від 18 000 до 25 000 грн (ставка+KPI).
Графік роботи: Пн-Пт, 9:00-18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912795
Старший PR-менеджер, м. Київ
Корпорація "Оболонь" - національний виробник пива, слабоалкогольних, безалкогольних напоїв та мінеральної води, запрошує приєднатися до команди старшого PR-менеджера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн-Чт з 8:30 до 17:15; Пт з 8:30 -16:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912980
Бренд-менеджер, м. Київ
Корпорація "Оболонь" - національний виробник пива, слабоалкогольних, безалкогольних напоїв та мінеральної води, запрошує приєднатися до команди старшого бренд-менеджера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн-Чт з 8:30 до 17:15; Пт з 8:30 -16:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912981
Провідний бухгалтер, м. Київ
Schneider Electric у пошуках провідного бухгалтера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912746
Менеджер зовнішньоекономічної діяльності, м. Київ
Холдинг Київ запрошує на роботу менеджера зовнішньоекономічної діяльності.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1723
SMM Manager (IT), м. Дніпро
COMPARUS.UA — команда ІТ-фахівців, яка працює в Дніпрі з 2008 року. Наразі компанія шукає SMM Manager, що буде розвивати соцмережі і професійні ресурси ( DOU, LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok).
Заробітна плата: від 15 000 до 28 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912590
Middle / Senior DevOps / Cloud Support Engineer, м. Дніпро
COMPARUS.UA — команда ІТ-фахівців, яка працює в Дніпрі з 2008 року. Наразі компанія шукає Middle / Senior DevOps / Cloud Support Engineer.
Заробітна плата: від 80 000 до 200 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910013
Регіональний директор роздрібної мережі, м. Чернігів
"Елікатні продукти" запрошує на роботу регіонального директора роздрібної мережі.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912932
Finance specialist, дистанційно
Depdiko шукає фінансового спеціаліста/бухгалтера з ІТ, FinTech, Blockchain.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912786
Accountant
Беко Україна оголошує конкурс на посаду Accountant.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69913066
Invoice Auditor, дистанційно
Transporeon запрошує на роботу Invoice Auditor.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912597
Shipment Data Auditor, дистанційно
Transporeon запрошує на роботу Shipment Data Auditor.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912596
National Child Protection Officer
Благодійний фонд запрошує на роботу National Child Protection Officer.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912784
Internal Auditor
Благодійний фонд запрошує на роботу Internal Auditor.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912768
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами: +380 67 223 0178 [email protected]
Або до кореспондента Наталії Лошакової: [email protected]