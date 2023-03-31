Трактористи, дизайнери, адміністратори та інші: дайджест актуальних вакансій

Яких фахівців шукають роботодавці, читайте в добірці з вакансіями, створеною Delo.ua спільно з Work.ua, GRC.UA та OLX Робота.

Ландшафтний дизайнер в садовий центр, м. Київ

Окрема ландшафтна компанія "Eva Landscape Company" запрошує на роботу ландшафтних дизайнерів.

Заробітна плата: 18 000 – 22 000 грн.

Графік роботи: гнучкий.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4042072/

Помічник бухгалтера, м. Дніпро

Легіон Трейд, яка працює на українському ринку металопрокату, у зв’язку з розширенням шукає помічник бухгалтера.

Заробітна плата: 14 000 грн.

Графік роботи: з 9:00 до 17:00, 5-денний робочий тиждень.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/1726241/

Менеджер з продажу послуг, м. Дніпро

Work.uа запрошує на роботу менеджера з продажу послуг.

Заробітна плата: 12 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт, 9:00 — 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4925801/

Продавець-консультант, м. Запоріжжя

brabrabra — це український бренд жіночої білизни, запрошуэ на роботу продавця-консультанта (ТРЦ "Сіті Молл").

Заробітна плата: 10 000 грн + % від продажу.

Графік роботи: 8-ми годинний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5013682/

Вантажник, м. Ужгород

Мережа супермаркетів Сільпо запрошує на роботу вантажника.

Заробітна плата: 10 357 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4148540/

Готувач піци, м. Кропивницький

Холдинг Retail Group запрошує на роботу готувача піци.

Заробітна плата: 12 800 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5041618/

Медична сестра, м. Івано-Франківськ

Медична лабораторія Діла запрошує на роботу медичну сестру.

Заробітна плата: 14 000 грн.

Графік роботи: 5/2 з 7:00 до 15:00 та "плаваючі" вихідні.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4937748/

Логіст, м. Вінниця

Компанія "Нова Пошта" у зв’язку з розширенням штату оголошує конкурс на посаду "логіст".

Заробітна плата: 12 000 – 16 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3694929/

Водій навантажувача, м. Канів

МХП запрошує на роботу водія навантажувача.

Заробітна плата: 17 700 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4964971/

Менеджер з обслуговування корпоративних клієнтів, м. Одеса

ПриватБанк запрошує на роботу менеджера з обслуговування корпоративних клієнтів.

Заробітна плата: 24 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5088852/

Адміністратор ресторану, м. Чернівці

Ресторан Pasta Mia при заправках ОККО запрошує на роботу адміністратора.

Заробітна плата: 14 500 грн

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5028155/

Асистент стоматолога, медична сестра, м. Львів

У стоматологічну клініку високого рівня, в центрі міста потрібна медична сестра/асистент стоматолога.

Заробітна плата: 18 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3898643/

Спеціаліст з обробки перевізних документів, м. Львів

Hegelmann Group — міжнароднатранспортно-логістична компанія, запрошує на роботу спеціаліста з обробки перевізних документів.

Заробітна плата: 10 000 – 12 500 грн.

Графік роботи: Пн-Пт з 09:00 до 18:00. Субота\Неділя — вихідний.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4906533/

Контент-менеджер, м. Дніпро

Компанія Admix Global запрошує на роботу контент-менеджера.

Заробітна плата: 15 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 18:00, плаваюча перерва.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3320454/

Продавець-консультант, м. Тернопіль

Мережа магазинів компанії ЯБКО шукає працівників-консультантів для продажу техніки та аксесуарів Apple.

Заробітна плата: 20 000 – 30 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/2875493/

Технік з підключення інтернету, м. Вінниця

Група компаній "ДАТАГРУП/ВОЛЯ" запрошує на роботу техніка.

Заробітна плата: 10 400 – 12 000 грн.

Графік роботи: 5/2, 9:00—18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4934464/

Продавець-консультант, м. Одеса

Компанія "Пряна Хата" — мережа магазинів з продажу чаю, кави, натуральних спецій, горіхів, сухофруктів, цукатів, випічки та корисних солодощів, запрошує на роботу продавця-консультанта.

Заробітна плата: 13 000 – 15 000 грн.

Графік роботи: гнучкий.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3270735/

Адміністратор на рецепцію в готель, м. Одеса

Готельна мережа Mozart Hotel Group запрошує на роботу адміністратора на рецепцію.

Заробітна плата: 10 000 – 15 000 грн.

Графік роботи: гнучкий графік роботи 1/2.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4672487/

Головний бухгалтер, м. Харків

Група компаній "Українські Ветеринарні Технології" — дистриб’ютор на ринку ветеринарних препаратів та продуктів для тварин, запрошує на роботу головного бухгалтера.

Заробітна плата: 45 000 грн.

Графік роботи: 5/2 з 09:00 до 18:00 (на час військового стану можлива віддалена робота з приїздом до офісу за потребою).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4856059/

Продавець-консультант, м. Харків

У магазин bodo потрібен продавець-консультант (ТРЦ "Французький бульвар").

Заробітна плата: 14 000 грн.

Графік роботи: 3/3 — у місяць 15 робочих змін.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4349880/

Менеджер із закупівель, м. Ужгород

Компанія "Eltra Trade s.r.o." запрошує на робоіу менеджера із закупівель.

Заробітна плата: 15 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5056331/

Регіональний менеджер, м. Вінниця

Vashe Zdorovia Trading (сфера постачання товарів для здоров’я) запрошує на роботу регіонального менеджера.

Заробітна плата: 25 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4902810/

Кухар, м. Луцьк

Культ — це дім, де буде знаходитися магазин із антикварітом, вінтажем та новим посудом, декором, запрошує на роботу кухаря.

Заробітна плата: 11 000 грн.

Графік роботи: 3/3.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4962889/

Логіст, м. Тернопіль

Підприємство-виробник поліетиленових труб для газо- та водопостачання, а також фітингів для зварювання даних труб "Терполімергаз" запрошує на роботу логіста.

Заробітна плата: 20 000 - 25 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт, 09:00 -18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5050848/

Фахівець підтримки користувачів, дистанційно

Проєкт "Вчасно" запрошує на роботу фахівця з підтримки користувачів.

Заробітна плата: 20 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт, 9:00—18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5079871/

Помічник PR-директора, дистанційно

В eZdorovya шукають помічника PR-керівника.

Заробітна плата: 15 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: 5/2, віддалена робота.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5074927/

Касир, м. Гайсин

Для роботи у супермаркеті потрібен касир.

Заробітна плата: 9 000 - 10 000 грн.

Графік роботи: позмінний - 2/2 або 3/3.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Нічний адміністратор, м. Житомир

Запрошується на роботу нічний адміністратор торгового залу.

Заробітна плата: 12 500 - 13 500 грн.

Графік роботи: з 20:00-8:00, 2/2 або 3/3.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Грумер, м. Львів

Оголошується конкурс на вакансію грумер в зоосалон.

Заробітна плата: 10 000 - 20 000 грн.

Графік роботи: позмінний.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Менеджер з продажу, м. Лубни

Потрібен менеджер з продажу побутової техніки зі знанням ПК.

Заробітна плата: 5 000 - 15 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Адміністратор, м. Київ

В клініку "Доктор ЛОР/ЗІР/НЕРВ" відкрито вакансію адміністратора медичного центру.

Заробітна плата: 8 000 - 12 000 грн.

Графік роботи: позмінний.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Пекар піци, м. Черкаси

В супермаркет потрібен пекар піци.

Заробітна плата: 10 800 - 12 300 грн.

Графік роботи: 2/2 або 3/3 по 12 годин.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Оператор контакт-центру, диспетчер, менеджер, м. Полтава

Служба "TAXI838" запрошує на роботу оператора контакт-центру, диспетчера, менеджера.

Заробітна плата: 10 000 - 14 000 грн.

Графік роботи: 2/2.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Адміністратор АЗК, м. Сколе

В мережу АЗК ОККО потрібен адміністратор.

Заробітна плата: 18 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Реалізатор роздрібної торговлі, м. Полтава

Потрібен реалізатор для торгової точки в центральній частині міста.

Заробітна плата: 5 000 - 11 000 грн + % від продажу.

Графік роботи: з 7:00 до 14:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Столяр, м. Бровари

На виробництво міжкімнатних дверей запрошується на робітник в столярний цех.

Заробітна плата: 10 000 - 18 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Секретар судді, м. Київ

Потрібен секретар судових засідань в Київський окружний адміністративний суд.

Заробітна плата: 6 500 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до 17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Адміністратор, м. Львів

В клінінгову компанію на постійну роботу потрібен адміністратор з досвідом роботи у сфері клінінгу.

Заробітна плата: 12 000 - 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Тракторист, с. Машівка

Фермерське господарство візьме на роботу тракториста / машиніста на імпортну техніку та вітчизняну на посівну компанію.

Заробітна плата: 10 000 - 30 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Оператор поштового відділення, м. Одеса

"Укрпошта" запрошує на роботу оператора поштового відділення.

Заробітна плата: 9 700 - 12 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Адміністратор

Потрібен адміністратор / завгосп з проживанням на базу відпочинку Соколівка, Чернігівська область.

Заробітна плата: 10 000 - 15 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Екскаваторник, тракторист, м. Лубни

Потрібен тракторист-екскаваторник на новий екскаватор типу ДжейСіБі 4, робота в районі та області.

Заробітна плата: 10 000 - 20 000 грн+ бонус в кінці сезону.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Електрік, м. Дніпро

В ОСББ ЖК на постійну роботу потрібен різноробочий з кваліфікацією електрик.

Заробітна плата: 5 000 - 8 000 грн.

Графік роботи: неповний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Дизайнер, м. Хмельницький

Потрібен дізайнер, який вміє робити малюнки та ескізи.

Заробітна плата: 10 000 - 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Доглядальниця, с. Глибоке

Потрібна доглядальниця за лежачою жінкою, з проживанням в околицях міста Бориспіль, село Глибоке.

Заробітна плата: 7 000 - 15 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Оператор по обробці заявок, м. Львів

Компанія "Squirrel House" проводить набір співробітників на посаду оператора по обробці заявок.

Заробітна плата: 18 000 - 38 000 грн.

Графік роботи: 5/2 з 8:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Field Trainer (TV), м. Київ

Компанія "Самсунг електронікс Україна" відкрила вакансію Field Trainer (TV).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912926

Менеджер з продажу нерухомості, м. Київ

Агенція нерухомості "Атланта" запрошує на роботу фахівців на посаду менеджера з продажу нерухомості.

Заробітна плата: від 25 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69913951

Провідний маркетолог, м. Київ

Дистриб'ютор косметики для волосся запрошує до своєї команди провідного маркетолога.

Заробітна плата: від 35 000 до 40 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 10:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69914351

Аналітик з прогнозування попиту, м. Київ

Carlsberg Ukraine запрошує на роботу аналітика прогнозування попиту.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69913078

Інженер-електронік / Інженерка-електронік, м. Київ

Carlsberg Ukraine запрошує на роботу інженера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: позмінний - день: 8:00 - 20:00 (12 годин); ніч: 20:00 - 8:00 (12 годин); вихідний (12 годин); день: 8:00 - 20:00 (12 годин); ніч: 20:00 - 8:00 (12 годин); три вихідних (60 годин).

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69913072

Аналітик / Аналітикиня CRM-системи, м. Київ

Carlsberg Ukraine запрошує на роботу аналітика.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69913071

ІТ-менеджер (IT-менеджерка) з впровадження систем, м. Київ

Carlsberg Ukraine запрошує на роботу ІТ-менеджера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69913073

Фахівець (фахівчиня) з маркетингу, м. Київ

Carlsberg Ukraine запрошує на роботу фахівця з маркетингу.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69913081

Менеджер по роботі з клієнтами, м. Київ

AGT plus (меблева галузь) запрошує на роботу менеджера по роботі з клієнтами.

Заробітна плата: від 20 000 до 30 000 грн + % бонуси.

Графік роботи: Пн-Пт, 9:00-18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912797

Програміст Delphi + SQL, м. Київ

Компанія АГТ Плюс відкрила конкурс на посаду програміста Delphi + SQL.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн-Пт, 9:00-18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912798

Менеджер з персоналу, м. Київ

АГТ Плюс запрошує на роботу менеджера з персоналу.

Заробітна плата: від 18 000 до 25 000 грн (ставка+KPI).

Графік роботи: Пн-Пт, 9:00-18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912795

Старший PR-менеджер, м. Київ

Корпорація "Оболонь" - національний виробник пива, слабоалкогольних, безалкогольних напоїв та мінеральної води, запрошує приєднатися до команди старшого PR-менеджера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн-Чт з 8:30 до 17:15; Пт з 8:30 -16:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912980

Бренд-менеджер, м. Київ

Корпорація "Оболонь" - національний виробник пива, слабоалкогольних, безалкогольних напоїв та мінеральної води, запрошує приєднатися до команди старшого бренд-менеджера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн-Чт з 8:30 до 17:15; Пт з 8:30 -16:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912981

Провідний бухгалтер, м. Київ

Schneider Electric у пошуках провідного бухгалтера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912746

Менеджер зовнішньоекономічної діяльності, м. Київ

Холдинг Київ запрошує на роботу менеджера зовнішньоекономічної діяльності.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1723

SMM Manager (IT), м. Дніпро

COMPARUS.UA — команда ІТ-фахівців, яка працює в Дніпрі з 2008 року. Наразі компанія шукає SMM Manager, що буде розвивати соцмережі і професійні ресурси ( DOU, LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok).

Заробітна плата: від 15 000 до 28 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912590

Middle / Senior DevOps / Cloud Support Engineer, м. Дніпро

COMPARUS.UA — команда ІТ-фахівців, яка працює в Дніпрі з 2008 року. Наразі компанія шукає Middle / Senior DevOps / Cloud Support Engineer.

Заробітна плата: від 80 000 до 200 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910013

Регіональний директор роздрібної мережі, м. Чернігів

"Елікатні продукти" запрошує на роботу регіонального директора роздрібної мережі.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912932

Finance specialist, дистанційно

Depdiko шукає фінансового спеціаліста/бухгалтера з ІТ, FinTech, Blockchain.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912786

Accountant

Беко Україна оголошує конкурс на посаду Accountant.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69913066

Invoice Auditor, дистанційно

Transporeon запрошує на роботу Invoice Auditor.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912597

Shipment Data Auditor, дистанційно

Transporeon запрошує на роботу Shipment Data Auditor.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912596

National Child Protection Officer

Благодійний фонд запрошує на роботу National Child Protection Officer.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912784

Internal Auditor

Благодійний фонд запрошує на роботу Internal Auditor.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912768