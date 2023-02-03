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Актуальні вакансії в Україні: топ добірка
Delo.ua спільно з OLX Робота та GRC.UA склали список актуальних вакансій в Україні. Які спеціалісти потрібні в різних містах країни, читайте в добірці.
Покоївка, м. Яремче
Для сезонної роботи потрібна покоївка на Драгобрат (біля Буковелю) на 1,5 -2 місяці.
Заробітна плата: 10 000 - 15 000 грн.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Графік роботи: 8:00 - 20:00, чергова до 23:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/
Вихователь, м. Дніпро
На постійну роботу потрібні няня та вихователь у дитячий клуб. Без шкідливих звичок.
Заробітна плата: 15 000 - 16 000 грн.
Графік роботи: пн-пт з 8:00 до 19:20.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/
Кухар, Львівська область
Потрібен кухар гарячого процесу на харчове виробництво у с. Муроване (Львівська обл.).
Заробітна плата: 10 200 - 13 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/
Автомийник, м. Київ
Компанія шукає автомийника з досвідом роботи.
Заробітна плата: 18 000 - 30 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/
Менеджер з розвитку, м. Біла Церква
Компанія "Твої улюблені" запрошує на роботу менеджера з розвитку.
Заробітна плата: 20 000 - 40 000 грн.
Графік роботи: 6/1 08:00-20:00 (може бути плаваючим).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/
Швачка, м. Київ
Підприємство шукає швачку для роботи зі шкіряними виробами. Можна без досвіду роботи з шкіряними виробами.
Заробітна плата: 20 000 - 25 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/
Ріелтор, м. Одеса
Ріелторська компанія "Партнер Естейт" запрошує до команди цілеспрямованих та активних людей з досвідом роботи та без досвіду (з навчанням).
Заробітна плата: 15 000 - 25 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/
Покоївка, м. Київ
Запрошується на роботу покоївку для прибирання квартир подобово, центр Києва.
Заробітна плата: 450 - 500 грн/за годину.
Графік роботи: з 9:00 до 17:00 або з 10:00 до 18:00 (5-6 днів на тиждень).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/
Торговий представник-кур'єр, Івано-Франківська область
Виробник кондитерських виробів запрошує у свою команду торгового представника-кур'єра з власним авто.
Заробітна плата: 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/
Водій таксі, м. Харків
Служба таксі Uklon / Bolt оголошує набір водіїв для роботи на автомобілях компанії.
Заробітна плата: 12 000 - 17 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/
Перекладач текстів, м. Одеса
Компанія шукає людей для перекладу тексту з російської на українську мову.
Заробітна плата: 650 - 900 грн/за годину (договірна).
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/
Менеджер-фандрайзер
Благодійний фонд "СИНЕРГІЯ заради ДОБРОБУТУ" запрошує на роботу менеджера-франдрайзера.
Заробітна плата: 15000 - 20000 грн + % від зібраних коштів.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/2159
Водій
Запрошується водій для роботи в таксі на автомобілях компанії.
Заробітна плата: від 22 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1706
Начальник відділу підбору персоналу
MS Capital – український холдинг, який поєднує в собі підприємства різних сфер економіки таких як: "Група компаній Автострада"; "Перша логістична компанія"; "Audi Центр Одеса Юг"; "Прилуцька аграрна компанія", "Бехівський гранітний кар'єр", "Курс-Агро", запрошує до команди начальника відділу підбору персоналу.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/2304
Керівник напрямку продажу обладнання (В2В)
Міжнародна виробнича компанія відкриває вакансію керівника напрямку продажу обладнання (В2В).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/2309
Маркетолог-аналітик
"Нерухомість столиці" — компанія, яка працює на ринку столичної нерухомості запрошує взяти участь у конкурсі на заміщення посади маркетолог-аналітик.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/21
Начальник служби експлуатації
"Нерухомість столиці" — компанія, яка працює на ринку столичної нерухомості запрошує взяти участь у конкурсі на заміщення посади начальника служби експлуатації.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/37
Сантехнік - господарник, м. Київ
Група компаній, що працює у сфері управління нерухомістю, запрошує на роботу сантехніка-господарника для експлуатації офісного центру площею 12 000 м2.
Заробітна плата: від 15000 грн
Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/36
Продавець-консультант, м. Київ
Компанія "Територія min" — це мережа магазинів одягу, взуття та аксесуарів для дітей та дорослих, запрошує на роботу продавця-консультанта (м. Позняки).
Заробітна плата: від 13000 до 14500 грн.
Графік роботи: 9:30 — 21:00; 3/2.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/59
Продавець-консультант, м. Київ
Компанія "Територія min" — це мережа магазинів одягу, взуття та аксесуарів для дітей та дорослих, запрошує на роботу продавця-консультанта (м. Дарниця).
Заробітна плата: від 12000 до 13500 грн.
Графік роботи: 9:30 — 20:00; 3/2.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/58
Продавець-консультант, м. Київ
Компанія "Територія min" — це мережа магазинів одягу, взуття та аксесуарів для дітей та дорослих, запрошує на роботу продавця-консультанта (Академмістечко).
Заробітна плата: від 12000 до 13500 грн.
Графік роботи: 9:30 — 20:00; 3/2.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/57
SMM-спеціаліст, м. Київ
Компанія "Територія min" — це мережа магазинів одягу, взуття та аксесуарів для дітей та дорослих, запрошує на роботу SMM-спеціаліста.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн-Пт, 10:00 — 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/49
Офіс-менеджер, м. Київ
Компанія "Територія min" — це мережа магазинів одягу, взуття та аксесуарів для дітей та дорослих, запрошує на роботу офіс-менеджера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн-Пт, 10:00 — 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/56
Комірник, м. Івано-Франківськ
Компанія "Територія min" — це мережа магазинів одягу, взуття та аксесуарів для дітей та дорослих, запрошує на роботу комірника.
Заробітна плата: від 9200 до 10000 грн.
Графік роботи: 8:30 — 19:00; 4/2.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/54
Менеджер з закупівель, м. Київ
Компанія "Територія min" — це мережа магазинів одягу, взуття та аксесуарів для дітей та дорослих, запрошує на роботу менеджера з закупівель.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн-Пт, 10:00 — 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/55
CRM-менеджер, м. Київ
Компанія "Територія min" — це мережа магазинів одягу, взуття та аксесуарів для дітей та дорослих, запрошує на роботу CRM-менеджера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн-Пт, 10:00 — 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/48
Інспектор відділу кадрів, м. Київ
Компанія "Територія min" — це мережа магазинів одягу, взуття та аксесуарів для дітей та дорослих, запрошує на роботу інспектора відділу кадрів.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн-Пт, 10:00 — 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/50
Касир, м. Чернігів
Компанія "Територія min" — це мережа магазинів одягу, взуття та аксесуарів для дітей та дорослих, запрошує на роботу касира.
Заробітна плата: від 8000 грн.
Графік роботи: 8:30 — 17:00; 21 зміна на місяць.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/51
Керуючий магазином, м. Львів
Компанія "Територія min" — це мережа магазинів одягу, взуття та аксесуарів для дітей та дорослих, запрошує на роботу керуючого магазином.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: 4/2.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/53
Фахівець фінансового департаменту
Група компаній "ЕРУ" (Енергетичні Ресурси України) запрошує на роботу фахівця фінансового департаменту.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/530
Менеджер з адміністративної роботи
Група компаній "ЕРУ" (Енергетичні Ресурси України) запрошує на роботу менеджера з адміністративної роботи.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/529
Фахівець ЗЕД із роботи з природним газом
Група компаній "ЕРУ" (Енергетичні Ресурси України) запрошує на роботу фахівця ЗЕД ізроботи з природним газом.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/528