Актуальні вакансії в Україні: топ добірка

Delo.ua спільно з OLX Робота та GRC.UA склали список актуальних вакансій в Україні. Які спеціалісти потрібні в різних містах країни, читайте в добірці.

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Покоївка, м. Яремче

Для сезонної роботи потрібна покоївка на Драгобрат (біля Буковелю) на 1,5 -2 місяці.

Заробітна плата: 10 000 - 15 000 грн.

Графік роботи: 8:00 - 20:00, чергова до 23:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/

Вихователь, м. Дніпро

На постійну роботу потрібні няня та вихователь у дитячий клуб. Без шкідливих звичок.

Заробітна плата: 15 000 - 16 000 грн.

Графік роботи: пн-пт з 8:00 до 19:20.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/

Кухар, Львівська область

Потрібен кухар гарячого процесу на харчове виробництво у с. Муроване (Львівська обл.).

Заробітна плата: 10 200 - 13 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/

Автомийник, м. Київ

Компанія шукає автомийника з досвідом роботи.

Заробітна плата: 18 000 - 30 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/

Менеджер з розвитку, м. Біла Церква

Компанія "Твої улюблені" запрошує на роботу менеджера з розвитку.

Заробітна плата: 20 000 - 40 000 грн.

Графік роботи: 6/1 08:00-20:00 (може бути плаваючим).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/

Швачка, м. Київ

Підприємство шукає швачку для роботи зі шкіряними виробами. Можна без досвіду роботи з шкіряними виробами.

Заробітна плата: 20 000 - 25 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/

Ріелтор, м. Одеса

Ріелторська компанія "Партнер Естейт" запрошує до команди цілеспрямованих та активних людей з досвідом роботи та без досвіду (з навчанням).

Заробітна плата: 15 000 - 25 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/

Покоївка, м. Київ

Запрошується на роботу покоївку для прибирання квартир подобово, центр Києва.

Заробітна плата: 450 - 500 грн/за годину.

Графік роботи: з 9:00 до 17:00 або з 10:00 до 18:00 (5-6 днів на тиждень).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/

Торговий представник-кур'єр, Івано-Франківська область

Виробник кондитерських виробів запрошує у свою команду торгового представника-кур'єра з власним авто.

Заробітна плата: 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/

Водій таксі, м. Харків

Служба таксі Uklon / Bolt оголошує набір водіїв для роботи на автомобілях компанії.

Заробітна плата: 12 000 - 17 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/

Перекладач текстів, м. Одеса

Компанія шукає людей для перекладу тексту з російської на українську мову.

Заробітна плата: 650 - 900 грн/за годину (договірна).

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/

Менеджер-фандрайзер

Благодійний фонд "СИНЕРГІЯ заради ДОБРОБУТУ" запрошує на роботу менеджера-франдрайзера.

Заробітна плата: 15000 - 20000 грн + % від зібраних коштів.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/2159

Водій

Запрошується водій для роботи в таксі на автомобілях компанії.

Заробітна плата: від 22 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1706

Начальник відділу підбору персоналу

MS Capital – український холдинг, який поєднує в собі підприємства різних сфер економіки таких як: "Група компаній Автострада"; "Перша логістична компанія"; "Audi Центр Одеса Юг"; "Прилуцька аграрна компанія", "Бехівський гранітний кар'єр", "Курс-Агро", запрошує до команди начальника відділу підбору персоналу.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/2304

Керівник напрямку продажу обладнання (В2В)

Міжнародна виробнича компанія відкриває вакансію керівника напрямку продажу обладнання (В2В).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/2309

Маркетолог-аналітик

"Нерухомість столиці" — компанія, яка працює на ринку столичної нерухомості запрошує взяти участь у конкурсі на заміщення посади маркетолог-аналітик.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/21

Начальник служби експлуатації

"Нерухомість столиці" — компанія, яка працює на ринку столичної нерухомості запрошує взяти участь у конкурсі на заміщення посади начальника служби експлуатації.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/37

Сантехнік - господарник, м. Київ

Група компаній, що працює у сфері управління нерухомістю, запрошує на роботу сантехніка-господарника для експлуатації офісного центру площею 12 000 м2.

Заробітна плата: від 15000 грн

Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/36

Продавець-консультант, м. Київ

Компанія "Територія min" — це мережа магазинів одягу, взуття та аксесуарів для дітей та дорослих, запрошує на роботу продавця-консультанта (м. Позняки).

Заробітна плата: від 13000 до 14500 грн.

Графік роботи: 9:30 — 21:00; 3/2.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/59

Продавець-консультант, м. Київ

Компанія "Територія min" — це мережа магазинів одягу, взуття та аксесуарів для дітей та дорослих, запрошує на роботу продавця-консультанта (м. Дарниця).

Заробітна плата: від 12000 до 13500 грн.

Графік роботи: 9:30 — 20:00; 3/2.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/58

Продавець-консультант, м. Київ

Компанія "Територія min" — це мережа магазинів одягу, взуття та аксесуарів для дітей та дорослих, запрошує на роботу продавця-консультанта (Академмістечко).

Заробітна плата: від 12000 до 13500 грн.

Графік роботи: 9:30 — 20:00; 3/2.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/57

SMM-спеціаліст, м. Київ

Компанія "Територія min" — це мережа магазинів одягу, взуття та аксесуарів для дітей та дорослих, запрошує на роботу SMM-спеціаліста.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн-Пт, 10:00 — 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/49

Офіс-менеджер, м. Київ

Компанія "Територія min" — це мережа магазинів одягу, взуття та аксесуарів для дітей та дорослих, запрошує на роботу офіс-менеджера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн-Пт, 10:00 — 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/56

Комірник, м. Івано-Франківськ

Компанія "Територія min" — це мережа магазинів одягу, взуття та аксесуарів для дітей та дорослих, запрошує на роботу комірника.

Заробітна плата: від 9200 до 10000 грн.

Графік роботи: 8:30 — 19:00; 4/2.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/54

Менеджер з закупівель, м. Київ

Компанія "Територія min" — це мережа магазинів одягу, взуття та аксесуарів для дітей та дорослих, запрошує на роботу менеджера з закупівель.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн-Пт, 10:00 — 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/55

CRM-менеджер, м. Київ

Компанія "Територія min" — це мережа магазинів одягу, взуття та аксесуарів для дітей та дорослих, запрошує на роботу CRM-менеджера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн-Пт, 10:00 — 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/48

Інспектор відділу кадрів, м. Київ

Компанія "Територія min" — це мережа магазинів одягу, взуття та аксесуарів для дітей та дорослих, запрошує на роботу інспектора відділу кадрів.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн-Пт, 10:00 — 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/50

Касир, м. Чернігів

Компанія "Територія min" — це мережа магазинів одягу, взуття та аксесуарів для дітей та дорослих, запрошує на роботу касира.

Заробітна плата: від 8000 грн.

Графік роботи: 8:30 — 17:00; 21 зміна на місяць.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/51

Керуючий магазином, м. Львів

Компанія "Територія min" — це мережа магазинів одягу, взуття та аксесуарів для дітей та дорослих, запрошує на роботу керуючого магазином.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 4/2.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/53

Фахівець фінансового департаменту

Група компаній "ЕРУ" (Енергетичні Ресурси України) запрошує на роботу фахівця фінансового департаменту.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/530

Менеджер з адміністративної роботи

Група компаній "ЕРУ" (Енергетичні Ресурси України) запрошує на роботу менеджера з адміністративної роботи.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/529

Фахівець ЗЕД із роботи з природним газом

Група компаній "ЕРУ" (Енергетичні Ресурси України) запрошує на роботу фахівця ЗЕД ізроботи з природним газом.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/528